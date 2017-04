Celín, la niña de 13 años que hizo su primer gol en la Liga femenina

Tal vez el nombre de Celín Maraya Torres Matasea, no le suene familiar, sin embargo en el Deportivo Pereira es reconocido porque una niña de 13 años se está convirtiendo en la revelación de la Liga femenina, incluso ya pasó a la historia como la futbolista colombiana más joven en marcar un gol profesional.



Celín nació el 20 de octubre del 2003, en Florida - Valle del Cauca, mide 1,57 metros y pesa 60 kilos. Su mamá, Natalia Inés Matasea, que se dedica a los oficios del hogar, no permitía que la atacante compitiera porque pensaba que el fútbol era un deporte para hombres, situación que limitó momentáneamente el sueño de la atacante de dedicarse a los goles.

El romance de Torres con la redonda tuvo sus inicios en Chile, país en el que residió cerca de un año con su familia.



“Yo no tenía balones, por lo cual con mi hermano llenábamos una bolsa con papeles y la amarrábamos como una pelota, luego poníamos maderas como marcos en la terraza del apartamento en que vivíamos y así jugaba yo allá”, contó la jugadora.



Maraya era una fiel seguidora del Colo-Colo y observaba constantemente en la televisión los encuentros del ‘cacique’, pues le encantaba apoyar a esta institución. Si bien el proyecto era estar en territorio Chileno, esto cambió cuando la niña regresó a Colombia después de cumplir los 7 años. John Jairo Torres, padre de la ariete continúa en la nación de la ‘estrella solitaria’, donde ejerce la profesión de estilista.

Empezó el romance con el fútbol

El retornó significó un cambio en la existencia de la pequeña, quien por circunstancias de la vida llegó al barrio la rivera de Cali: Allí inició su camino hacia el campo profesional.



El destino le permitió pisar por primera vez el terreno de competencia, gracias a que su mamá estaba en embarazo, circunstancia que obligó a la gestante a internase anticipadamente en un hospital.



“A lo que ella se fue me tocó irme a vivir con mis primos, quienes residían al frente de una cancha, en ese lugar entrenaba un primo y yo desde la casa veía las prácticas. Mi tía un día me dijo que si me llamaba la atención que fuera, entonces empecé a ir a los entrenos y a la gente le gustaba mucho como jugaba; me ponían en categorías mayores con los de 13 años y yo tenía 7 años; competíamos en los torneos y los ganábamos”, añadió.

Celín Maraya Torres, jugadora colombiana. Foto: Cortesía Deportivo Pereira



La nueva promesa del balompié colombiano recibió el permiso de su progenitora de asistir a los compromisos, aunque debía de ir acompañada. El talento de la ariete derecha fue descubierto por ‘Ocoró’, su primer técnico, de quien no recuerda el nombre, pues todos los niños lo llamaban por el apellido.



“Los papás de los demás peladitos me regalaban los guayos, las canilleras, las medias y me pagaban el arbitraje para que yo pudiera jugar. Yo era la única niña”.

Luego de tres años abandonó al grupo de niños y empezó a entrenarse con Alianza Guayacanes, un equipo de mujeres del mismo sector de la rivera, en el cual fortaleció sus capacidades deportivas.



“Con el técnico Marco Sarria empecé a entrenar con las niñas de 16 y 17 años; él me vio con los hombres cuando tenía 10 años y le gustó, me dijo que yo era una niña y que debía de entrenar con las damas. Estuve con Alianza Guayacanes hasta el 10 de enero de este año, luego pasé al Pereira”, contó.



El proceso de Sarria con Torres llegó a planos más familiares, evidenciado en una solicitud expresa de los padres de Celín, quienes pidieron a Piedad Soto Velasco, dueña absoluta de Alianza Guayacanes y esposa de Marco, que fueran ellos los padrinos de bautizo de la deportista.

Llegada al Pereira

Después de conocerse el inicio de la Liga Femenina, muchas jóvenes pusieron sus esperanzas de ser fichadas por un club profesional, así empezó el sueño de Celin, la menor de las integrante del conjunto ‘matecaña’.



“A una compañera le llegó un mensaje de WhatsApp que decía que iban a ir directivos de Pereira a Cali, nadie le creía, entonces le contamos al ‘profe’ (Sarria) y él se comunicó con los representantes del Pereira (la notica resultó ser cierta). Nosotras nos presentamos como equipo y otras niñas lo hicieron de manera individual”, relató.



Lo demostrado por la atleta en la ‘sultana del valle’ dejó satisfechos a los pereiranos, quienes quisieron verla nuevamente para tomar una decisión final; se determinó entonces que Celin, Evelin Tuquerres y Ximena Mideros, las dos últimas también integrantes de Alianza Guayacanes viajaran a la capital de Risaralda, con el propósito de ser evaluadas.

Insistía en ser profesional

“En el Facebook yo veía muchas compañeras que ponían profesional, y yo me preguntaba ¿por qué yo no? Y pensaba, yo también quiero ser profesional ya, y mi mamá decía: -usted apenas tiene 13 años, ¿Qué puede esperar?- Y le respondía que quería ser profesional y uno tiene que creer para llegar a las grandes cosas”, agregó.



Si bien había entusiasmo y ganas, todo pareció no salirle a la puntera: “Estaba bloqueada, no jugué como jugaba en Cali, no daba todo lo que yo podía dar y otra vez nos devolvieron a las tres. Pasaron diez días y pensaba que ya no me iban a volver a llamar. Mi mamá me compró todo lo del colegio”, dijo.



Pero la sorpresa llegó ese décimo día: Fue citada nuevamente a territorio cafetero con Tuquerres y Mideros.



“Dijeron que trajéramos ropa para diez días y eso hice. Comenzamos ejercicios y volví otra vez al ciento por ciento, competía bien, marcaba goles. Pasó el tiempo y creí que regresaría a mi casa, pero nos dijeron que ya no nos íbamos a devolver, ya eran los seis meses de corrido”.



Natalia Inés con lágrimas en los ojos empacó las maletas de su hija y se las llevó a tierras cafeteras. Desde entonces Celín no ha vuelto a Cali.

El 13, su número de suerte

Cuando fue contratada a Maraya le asignaron el número 13 en la camiseta, esto aconteció por su edad (13 años) y debutó en la tercera fecha de la Liga, el 13 de marzo, al minuto 13 del segundo tiempo contra Cortuluá.



“Mis compañeras me decían, este es tu debut, tienes que entrar con toda, sin miedo, tienes que tener la actitud. Estaba mentalizada en ganarme la titular”, afirmó.



Pese a todo el esfuerzo, el compromiso fue agridulce, dado que cayeron goleadas 4-0.

Actualmente vive en la casa hogar del Pereira, curiosamente donde residen 13 compañeras.

Primer gol

La rompe redes tuvo su gran sorpresa en la cuarta jornada, cuando el argentino Valerio Sormani, en ese entonces D.T. del ‘matecaña’, la inscribió en la nómina inicialista. Torres se puso nerviosa al conocer la noticia, su cuerpo le temblaba, no obstante respiró profundo y asumió el reto de competir: en el calentamiento se tranquilizó y pasó a la historia al marcar su primer gol, en menos de 90 minutos como deportista de alto rendimiento.



“El día antes me soñé con el partido, me acosté a las 3 a. m., porque no me podía dormir pensando en el partido y soñé que hice un gol y que ahí estaba mi mamá y se lo dedicaba a ella. Así aconteció, hice el gol y con las dos manos en forma de corazón se lo celebré a mi mamá y a mi hermano que estaban en la tribuna”.



Los sueños de Celín no paran, quiere llegar a continente europeo y vestir los colores del Barcelona, que limita en la primera división femenina de España

“Yo puedo lograrlo, sé que en cinco o seis años estaré jugando en el Barcelona”.



Torres admira a Neymar y lo emula con su propuesta atrevida y drible; también le gusta el estilo de la estadounidense Alex Morgan “porque sabe finalizar y tiene el arco marcado en la frente”, y finalmente destaca a la norteamericana y premio The Best Fifa (mejor jugadora del mundo) Carli Lloyd, de estas últimas dice poseer características similares dentro del terreno de juego.



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Pereira