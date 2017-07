Pereira y Real Cartagena, sorprendidos en la tercera fecha de la B

Se dio por terminada la tercera fecha del Torneo de la B–II, un lunes que no dejó bien parado a los favoritos por alcanzar el ascenso. En la ‘ciudad amurallada’, Real Cartagena se vio sorprendido y perdió 2 – 3 con Leones en un juego entretenido y con emoción. Mientras que Pereira corrió la misma suerte y cayó 1 – 0 en su visita a Orsomarso.

En la ‘heroica’ se vio un partido parejo y disputado, con dos equipos que se pararon de forma ordenada en el terreno de juego y que le apostaron a dos estrategias diferentes para tratar alcanzar la ventaja. Los dueños de casa se hicieron a la tenencia de la pelota y le apostaron al ataque por los costados, mientras que el conjunto ‘felino’ esperaba en su campo y acudió a los contragolpes para generar peligro.



El encuentro careció de un dominador absoluto, aunque Real Cartagena tenía mayor posesión, careció de profundidad para lograr romper la paridad y la constante presión en el medio campo de los visitantes distanciaban a los ‘heroicos’ del arco rival. Pero fue a través de una pelota quieta en donde surgió la primera celebración del juego, tras un tiro de esquina, Julián Mendoza (35 PT) sacó un fuerte remate de larga distancia que se hizo inalcanzable para el portero Arled Cadavid.



Pero no terminaban de festejar los de casa, cuando llegó la inmediata reacción de los antioqueños, un descuido de los volantes cartageneros provocó el empate de Leones, que por intermedio de Wílmar Cruz (37 ST) recuperó el empate antes del cierre de la etapa inicial. Un marcador que hacía justicia por lo hecho por ambos conjuntos sobre el césped del Jaime Morón.



Las emociones se guardaron para los segundos 45 minutos, aunque el duelo poco cambió su panorama, si dejó ver situaciones que aumentaron el interés gracias a una serie de errores individuales. Así como le sucedió a Luis Hurtado, quien tras un remate sin mayor peligro, no pudo asegurar el balón con sus manos e hizo que el esférico traspasara la línea. Julián Jiménez (31 ST) se encargaba de darle un baldado de agua fría a la afición ‘heroica’.



Luego del tanto visitante, Real Cartagena se fue con todo sobre el área de Leones y logró encerrarlo en su propio terreno, varias jugadas hacían pensar que el empate no tardaría. Y una mano dentro del área fue el camino para que ese anhelado empate llegara, Geison Perea lo cambió por gol a los 37 del segundo tiempo.



Pero esa decisión de ataque de Real Cartagena lo llevó al descuido defensivo y en las postrimerías del encuentro, un contragolpe de los ‘felinos’, que fue bien definido por Luis Vélez (47 ST), dio cifras definitivas al partido y, de paso, un duro golpe a José Fernando Santa y sus muchachos, quienes de nuevo ven escapar puntos en casa.



Mientras que en el juego que abrió la jornada del lunes, Deportivo Pereira perdió por la mínima diferencia (1 – 0) en su visita a Orsomarso y quedó estacionado en la séptima casilla con cuatro unidades, además cedió el liderato de la reclasificación general del año. Los ‘matecañas’ no pudieron vencer el planteamiento defensivo y aplicado de los de Palmira.



Los dirigidos por el argentino Alberto Bulleri se encontraron en la cancha del estadio Francisco Rivera Escobar con uno de los equipos que mejor fútbol han demostrado durante esta segunda parte del Torneo y eso se evidenció por las dificultades que tuvo para dejar ver su superioridad. Un solitario gol de Lyc Meyer Sánchez, a los 26 minutos de la complementaria, fue suficiente para alcanzar la victoria y así llegar a la parte alta de la tabla con 7 unidades.



César Dussán

Para Futbolred