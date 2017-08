Santa Fe empató 0-0 con Patriotas en Tunja

Nada que puede Patriotas ganar en condición de local, ya que con el 0-0 ante Santa Fe sumó el cuarto juego que se fue en tablas en el gramado de La Independencia y el sexto en lo que va del Torneo Finalización.



Si bien el local exhibió buen fútbol por varios pasajes y creó las mejores opciones de gol, de nuevo la falta de definición fue el pecado que volvió a cometer, frente a un Santa Fe que se agrupó bien en zona dos, pero le faltó, quizás, más ambición para llevarse un mejor resultado al cabo de la octava fecha del campeonato.

Buen primer tiempo para el local, que en los primeros 20 minutos tuvo las mejores opciones de anotar y en el que sometió por completo a un onceno visitante que evidenció errores defensivos que le pudieron cobrar muy caro con sus desaciertos en la parte de atrás.



Desde el minuto inicial, Patriotas fue el que puso las condiciones en el campo y el que se aproximó por primera vez al minuto 2 en una jugada rápida por izquierda con Mauricio Gómez, quien desbordó a su marcador y asistió atrás para que Carlos Mosquera desperdicie la primera ocasión de gol sobre la puerta de Álvaro Villete.



Por la banda izquierda, el cuadro boyacense recargó todo el peso ofensivo con Gómez, quien fue el más incisivo en sus largos desplazamientos o cuando buscó la sociedad con Ómar Vásquez y Duman Herrera.



Precisamente, ese trabajo colectivo dio sus frutos con la acción del minuto 10 en la oportunidad más clara de abrir el tanteador, siendo el diez Vásquez el que sacó un sacó un latigazo que exigió al portero Leandro Castellanos y evitó la caída de su marco.



Tres minutos después ripostó el conjunto cardenal con Juan Roa en un cobro de tiro libre que el portero Álvaro Villete supo evacuar el peligro. Luego los dos elencos suben sus líneas y el juego se desenvuelve en mitad de campo, con jugadas en corto y toque de primera intención.



El juego perdió la brillantez y el vértigo que tuvo en fase ofensiva por parte de Patriotas y los dos porteros se consuelan con ser espectadores del compromiso ante el escaso trabajo de los atacantes.

Para la etapa de complemento, el estratega Gregorio Pérez le dio cabida al volante de armado Ómar Pérez en lugar de Juan Valencia con el fin de tener más el útil y aprovechar los cobros de pelota quieta.



Pero el primero en inquietar, como aconteció en la primera parte, fue Patriotas quien logró un cambio de frente de Jesús Murillo para que Carlos Mosquera de nuevo enfrente a Castellanos, pero no logró darle destino seguro al remate. Enseguida se dio la variante de zaguero central por zaguero central ante el ingreso de William Tesillo por el lesionado Carlos Henao.

Partido equilibrado

A los 8 ST apareció la gambeta y velocidad de Gómez quien remató y Castellanos que puso sus manos y envió el esférico al tiro de esquina. En el cobro Gómez que le sirvió a Larry Vásquez, quien metió un cabezazo que pasó cerca del vertical izquierdo.



El cuadro capitalino inquieto con la rapidez de Anderson Plata, quien creó riesgo sobre la portería tricolor, pero siempre naufragó ante la soledad de sus compañeros en el área y la bien dispuesta zaga que supo cerrarle los espacios.



Al minuto 22 es Pérez quien aprovechó el tiempo y el espacio que le dio la zaga para sacar un derechazo a ras de piso que pasó cerca del paral derecho, en el primer acercamiento del albirrojo de la segunda fase. Luego el mismo Pérez se inventó un pase al vacío para la llegada de Sebastián Salazar, pero este no alcanzó a puntearla ante la salida apresurada de Villete



En la acción ofensiva más clara de Patriotas en el complemento se dio mediante una acción individual de César Valoyes, quien ingresó por Herrera. El ariete dejó en el camino a dos defensores y el remate se estrelló en la humanidad de Castellanos, quien estuvo espléndido en el cierre del ángulo y quien con su seguridad y buena disposición bajo el arco, al final fue la gran figura del compromiso.

Síntesis

Patriotas 0 - Santa Fe 0

Patriotas: Álvaro Villete (6); Jesús Murillo (6), Danilo Arboleda (6), Óscar Cabezas (6), Nicolás Carreño (5); Larry Vásquez (6), Rafael Robayo (6), Ómar Vásquez (6), Mauricio Gómez (7); Carlos Mosquera (5) y Duman Herrera (4). D.T.: Diego Corredor.

Santa Fe: Leandro Castellanos (7); José Moya (5), Héctor Urrego (6), Carlos Henao (5), Dairon Mosquera (5); Juan Roa (6), Baldomero Perlaza (6), Sebastián Salazar (5), Juan Valencia (5); Anderson Plata (5) y John Pajoy (5). D.T.: Gregorio Pérez.



Partido: Regular.

Goles de Patriotas: no hubo.

Goles de Santa Fe: no hubo.

Cambios en Patriotas: Edis Ibargüen por Carlos Mosquera (27 ST) y César Valoyes por Duman Herrera (27 ST).

Cambios en Santa Fe: Ómar Pérez (6) por Juan Valencia (1 ST), William Tesillo () por Carlos Henao (4 ST) y Jorge Obregón por John Pajoy (31 ST).

Amonestados en Patriotas: Nicolás Carreño (32 ST), Rafael Robayo (36 ST).

Amonestados en Santa Fe: Dairon Mosquera (32 PT),

Figura: Leandro Castellanos (7).

Estadio: La Independencia.

Asistencia: 3.300 espectadores aproximadamente.

Taquilla: No suministrada.

Árbitro: Ricardo García (7).



Ulises Ortega Acuña

Para El Tiempo