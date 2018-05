Patriotas aseguró su cupo entre los ocho: empató 0-0 con Tolima

En un partido escaso de emociones en las porterías, Patriotas y Deportes Tolima empataron 0-0, resultado que le bastó al onceno boyacense para clasificar a la fase de cuartos de final por segunda vez en la historia, luego del tiquete que obtuvo en el Torneo Finalización de 2016.

La constante a lo largo de los 90 minutos fue la misma. La marca excesiva en mitad de campo, mínimos espacios para generar emociones en los arcos y con una gran dosis de lucha y de vehemencia por parte de sus protagonistas fue lo que se observó a lo largo del compromiso.



Dos escuadras que se conformaron con no hacerse daño, que se olvidaron de los arcos y que exhibieron mucha fortaleza en su parte posterior, fueron nos aspectos que se vieron en la cancha en la primera parte.



A medida que transcurrió el tiempo, el visitante fue el que impuso las condiciones con el beneplácito de su rival que no quiso saber del esférico ya que no encontró en Ómar Pérez el conductor ideal.



Factores como la cautela, el sigilo y el de apretar en segunda línea se vieron en la mayoría de los protagonistas que buscaron tímidamente el arco. Fueron dos equipos que guardaron en el camerino el juego ofensivo



Aproximación del local con Iván Rivas, al minuto 19, por zona izquierda pero el disparo salió desviado. Pasan los minutos y el visitante asumió por completo la posesión del balón y un local que se echó atrás, pero con mucho orden, pese a disponer de una línea defensiva bastante improvisada ante la ausencia de tres de los defensores titulares.



Tan sólo al minuto 36, el Tolima generó el primer acercamiento con un remate de fuera de Carlos Rentería, que se fue distante de la portería de Álvaro Montero. Y luego el que inquietó fue Sebastián Villa pero sin fortuna.



En el cierre del partido se dieron dos situaciones de riesgo en ambos oncenos. La acción de Julián Restrepo quien asistió a Iván Rivas y este sacó un tímido remate que paró el meta Montero. Y en tiempo de adición, un cobro de tiro libre de Yohandry Orozco y atento Diego Martínez controló y así en tablas se fueron al descanso.



En el reinicio del compromiso, en el local se dio el ingreso del atacante Carlos Mosquera con el fin de ser más vertical, más punzante en zona ofensiva y en el primer balón que tocó sacó un remate que pegó en la valla lateral del palo derecho de Montero.



El juego no luce para la tribuna, ya que la marca en mitad de campo y los pocos espacios para generar en fase ofensiva no aparecen por ningún lado. En el 15 ST una corrida por banda izquierda de Ángelo Rodríguez logró descomponer a la bien dispuesta zaga boyacense, que se vio asediada por el goleador sanandresano quien aprovechó un error en la entrega de la pelota de Rivas. Fue la última jugada del ariete quien le dio paso al paraguayo Robín Ramírez.



Después del minuto 25, el cuadro vinotinto se abalanzó por completo sobre predios del conjunto Muisca, que reculó en su propia área con mucho orden y concentración. Pese al embate tolimense, las jugadas de riesgo no logran el destino deseado, pues sobresalió el buen trabajo en retaguardia del local.



Precisamente, la más clara opción de abrir el marcador la tuvo Cléider Alzate, quien sacó un zurdazo que quien tuvo la ocasión de abrir el marcador, pero Martínez oportuno en el cierre evitó la caída de su marco.



Ambas escuadras hicieron las variantes para oxigenar sus líneas, pero el panorama no cambió, la escasez de volumen ofensivo imperó por completo en el último cuarto de hora y con ese marcador Patriotas se consolidó entre los ocho y Tolima se refirmó en la parte alta de la tabla.

Síntesis

Patriotas 0-0 Tolima

Patriotas: Diego Martínez (6); Julián Buitrago (6), Jerson Malagón (6), Miller Mosquera (6), Nicolás Palacios (6); Iván Rivas (6), Exequiel Benavidez (6), Andrés Ávila (5), Ómar Pérez (5); Cristian Echavarría (4) y Diego Álvarez (4). D.T.: Diego Corredor.



Deportes Tolima: Álvaro Montero (6); Nilson Castrillón (6), Luis Payares (6), Fainer Torijano (6), Ómar Albornoz (6); Rafael Robayo (7), Carlos Rentería (5), Cleider Alzate (5), Sebastián Villa (5); Yohandry Orozco (5) y Ángelo Rodríguez (4). D.T.: Alberto Gamero.



Partido: Regular.



Goles de Patriotas: no hubo.



Goles de Deportes Tolima: no hubo.



Cambios en Patriotas: Carlos Mosquera (5) por Cristian Echavarría (1 ST), Jhon Velásquez por Ómar Pérez (19 ST) y Larry Angulo por Diego Álvarez (33 ST).



Cambios en Deportes Tolima: Robin Ramírez por Angelo Rodríguez (16 ST), José Correa por Sebastián Villa (33 ST) y Julián Quiñónez por Luis Payares (34 ST).



Amonestados en Patriotas: Andrés Ávila (45 PT).



Amonestados en Deportes Tolima: no hubo.



Figura: Rafael Robayo (7).



Estadio: La Independencia.



Asistencia: 2.200 espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Jorge Guzmán (7).



ULISES ORTEGA ACUÑA

Para EL TIEMPO

Tunja