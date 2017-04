Patriotas volvió a ganar después de seis fechas: derrotó 2-0 a Tolima

Después de seis fechas no saber que es ganar en el campeonato, Patriotas volvió a conseguir su cuarta victoria en casa este vez 2-0 ante Deportes Tolima, que supo defenderse en la primera parte, pero que perdió los papeles en la etapa de complemento.



Tres puntos que le permiten al onceno orientado por el tunjano Diego Corredor de volver a meterse en la pelea de ingresar entre los ocho y de recobrar la confianza de un grupo que tuvo un buen comienzo de torneo.

El local fue más atrevido, el que más lo intentó en ataque, mientras que el visitante se refugió en su sector defensivo, se abroqueló con dos líneas de cuatro que le permitieron sacar el cero en la primera parte.



En ese trabajo ofensivo fue importante el mexicano Uvaldo Luna, quien mediante gambeta corta y larga fue el que más inquietó por ese costado, pero careció de sociedad justo en el momento de la definición.



Tolima se armó bien en mitad de campo, con jugadores que respondieron al libreto de su entrenador Óscar Héctor Quintabani de ser cautos, de aguantar sin dar ventajas y de reservar esfuerzos en la parte física en ese primer tramo del compromiso. De ahí la importancia en el trabajo de recuperación y de desdoblamiento de Avimeled Rivas, quien fue el auténtico fiel de la balanza.



Patriotas creó varios acercamientos ofensivos siendo el primero el de Luna en una escaramuza por derecha y el defensor Didier Delgado que se atravesó en la trayectoria del esférico. Además, de un remate frontal de César Valoyes que controló bien Silva y uno de media distancia de Larry Vásquez que salió desviado.



En el minuto 25 se presentaron dos opciones de gol para ambos oncenos. Primero, acción del juvenil Jaminton Campaz, quien en un cobro de tiro libre puso un disparo en el travesaño y enseguida el rebote lo aprovechó el cuadro boyacense para que Raúl Loaiza en rápido contra ataque en mano a mano ante Silva, no logre sortear con acierto el achique del golero paraguayo.



Rivas en una salida en ataque logró juntarse con Carlos Rentería, quien recién ingresó al campo, y este centró pero se interpuso la cabeza de Jesús Murillo y evacuó el peligro.



En el reinicio del juego, llegó al terreno el atacante Edis Ibarguen en reemplazo del volante de marca Loaiza lo que indica la intención del elenco tricolor de tener más presencia en ataque con la ubicación de tres delanteros.



Por su parte, el vino tinto le dio oxigenación a la zona de arriba con la llegada de Jáder Obrian por Sebastián Villa.



De nuevo Luna por la banda derecha es quien inquietó más, es quien buscó con su constante movilidad desentrabar la bien dispuesta zona defensiva. Precisamente, en esa labor por los costados es ahora Mauricio Gómez quien se lanzó al ataque, dejó a su marcador sembrado luego de que le hizo un ‘ocho’ y asistió con un balón que Valoyes acomodó al fondo de la red, luego del anticipo que le hizo a los dos centrales. Minuto 24 y el local puso el 1-0.



El equipo tolimense trató de reaccionar, pero sin la contundencia que se esperaba. A su vez, Patriotas recompone la línea de recuperación con Maicol Medina, quien sustituyó a Valoyes con la idea de ser más compactos en esa zona del rectángulo de juego.



De a poco Tolima mostró más disposición ofensiva con el propósito de emparejar la pizarra. Al minuto se dio un centro de Obrian que Alzate no alcanzó a impactar.



Luego al minuto 35 ST, de nuevo Gómez en una acción individual volvió a inventarse una jugada. Esta vez es un túnel el que le hizo a Luis Paz, quien este no tiene otra salida que cometerle falta en plena área. Pena máxima que sancionó el árbitro Luis Sánchez y que transformó en el 2-0 Ibarguen con un magistral cobro que burló por completo a Silva.



Tolima, en medio del desespero, se acordó de atacar y esta vez se acercó con dos golpes de cabeza del defensor central Luis Cardoza y otro acercamiento de Marco Pérez intentó conseguir el descuento.

Síntesis

Patriotas: Álvaro Villete (6); Jesús Murillo (6), Danilo Arboleda (6), Óscar Cabezas (6), Nicolás Carreño (5); Larry Vásquez (6), Raúl Loaiza (5), Kevin Rendón (4), Uvaldo Luna (8); Mauricio Gómez (7) y César Valoyes (6). D.T.: Diego Corredor.



Tolima: Joel Silva (5); Didier Delgado (5), Fainer Torijano (6), Felipe Cardoza (6), Danobis Banguero (5); Luis Paz (5), Avimeled Rivas (7), Cléider Alzate (5), Jaminton Campaz (4), Sebastián Villa (5) y Marco Pérez (5). D.T.: Óscar Quintabani.



Partido: Aceptable.



Goles de Patriotas: César Valoyes (25 ST) y Edis Ibarguen, de penalti (36 ST).



Gol de Tolima: no hubo.



Cambios en Patriotas: Edis Ibarguen (6) por Raúl Loaiza (1 ST), Maicol Medina por César Valoyes (28 ST) y Ómar Vásquez por Kevin Rendón (43 ST).



Cambios en Tolima: Carlos Rentería (4) por Jaminton Campaz (35 PT) y Jáder Obrian por Sebastián Villa (12 ST).



Amonestados en Patriotas: César Valoyes (44 PT).



Amonestados en Tolima: Felipe Cardoza (11 ST), Danobis Banguero (19 ST), Joel Silva (36 ST), Avimeled Rivas (36 ST) y Luis Paz (40 ST).



Figura: Uvaldo Luna (8).



Estadio: La Independencia.



Asistencia: 2.300 espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Luis Sánchez (6).



Ulises Ortega Acuña

Para El Tiempo

Tunja