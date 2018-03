Patriotas derrotó 1-0 a Bucaramanga y mantuvo su invicto como local

Campaña perfecta en condición de local la que realiza Patriotas, luego de la última victoria 1-0 ante Atlético Bucaramanga, en el gramado de La Independencia, tras la disputa de la séptima fecha del Torneo Apertura.

Patriotas volvió a ser efectivo y práctico a lo largo del partido y con una anotación de penalti de Diego Álvarez, fue suficiente para llevarse tres puntos que le permiten afianzarse en el grupo de los ocho.



Compromiso que tuvo como característica principal la lucha, la disputa física, el juego centralizado, con escasa creatividad, aunque Patriotas tuvo la mayor responsabilidad en la tenencia de la pelota.



Un Bucaramanga que fue ordenado en sus líneas, con poco espacio entre las mismas, lo que le permitió copar los espacios y así le restó salida a los volantes laterales del cuadro local situación que influyó para el escaso aporte de sus atacantes.



Marcado equilibrio que se dio durante 30 minutos, en que los porteros no tuvieron mayor trabajo y, por el contrario, todo el peso en marca y recuperación estuvo a cargo de los centrocampistas de primera línea.



No obstante, al minuto 28 es el hábil Carlos Mosquera quien se inventó un par de gambetas que transformó con un pase a Carlos Rivas, quien en diagonal hacia afuera le ganó el espacio al zaguero Marlon Torres y en el momento de rematar le pega al piso y enseguida se dejó caer. Acción que el árbitro central consideró como falta y sancionó la pena máxima que Diego Álvarez concretó en gol y puso el 1-0.



En tiempo de adición, el elenco leopardo en la única aproximación ofensiva, se juntaron Franco Arizala y Johan Caballero, quien de frente al arco desperdició el remate y la opción clara de gol.



En apenas tres minutos de la segunda parte, los dos equipos logran inquietar las porterías con sendos remates que no logran penetrar los marcos. El lance se hizo de ida y vuelta, pero sin grandes emociones en los arcos.



En esa labor de tenencia del útil Ómar Pérez fue importante, ya que marcó los tiempos y los ritmos del compromiso hasta que cedió su lugar a Cristian Echavarría, jugador de más dinámica y salida rápida por la banda izquierda.



Al minuto 21 ST, en el acercamiento más claro de esta etapa, el lateral izquierdo Fabio Rodríguez sacó un centro y con el parietal derecho Arizala impactó una pelota que lamió el vertical de ese lado.



El cuadro santandereano oxigena el medio campo con las salidas de sus ejes creativos Cárdenas y Pérez por Yilmar Filigrana, de manejo en mitad de campo, y el ariete Michel Rangel para dar mayor presencia en el área.



Bucaramanga asumió el control de la pelota, subió las líneas y, pese al estado del campo por la pertinaz lluvia que acompañó las acciones, intentó llegar por todos los flancos en búsqueda del empate. Mientras tanto, Patriotas se abroqueló en su propio terreno y dejó en Mosquera todo el peso ofensivo, quien con movilidad y velocidad logró crear peligro con un par de contra ataques.



En medio del desespero, tanto Arizala como Rangel hasta el último segundo merodearon el área local y en sus botines tuvieron la posibilidad de igualar la pizarra.

Síntesis

Patriotas: Diego Martínez (7); Santiago Roa (6), Jerson Malagón (6), Davinson Monsalve (6), Federico Arbeláez (6); Nicolás Palacios (6), Iván Rivas (6), Andrés Ávila (5), Ómar Pérez (5); Carlos Mosquera (7) y Diego Álvarez (6). D.T.: Diego Corredor.



Bucaramanga: Luis Ojeda (6); Harold Gómez (5), Marlon Torres (5), Martín González (6), Fabio Rodríguez (6); Gabriel Gómez (6), Bryan Rovira (5), Sherman Cárdenas (5), John Pérez (5); Franco Arizala (6) y Johan Caballero (5). D.T. Diego Cagna.



Partido: Regular.



Gol en Patriotas: Diego Álvarez (30 PT, de penalti).



Goles de Bucaramanga: no hubo.



Cambios en Patriotas: Cristian Echavarría (5) por Ómar Pérez (12 ST), Julián Buitrago por Diego Álvarez (29 ST) y Jonathan Palacios por Carlos Mosquera (45 ST + 2’)



Cambios en Bucaramanga: Juan Jiménez (5) por Bryan Rovira (13 ST), Michael Rangel (4) por John Pérez (14 ST) y Yilmar Filigrana por Sherman Cárdenas (22 ST).



Amonestados en Patriotas: Santiago Roa (38 ST).



Amonestados en Bucaramanga: Fabio Rodríguez (30 PT), Gabriel Gómez (31 ST), Juan Jiménez (40 ST), Martín González (45 ST + 3’).



Figura: Carlos Mosquera (7).



Estadio: La Independencia.



Asistencia: 1.300 espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Carlos Betancur (5).



ULISES ORTEGA ACUÑA

Para EL TIEMPO

Tunja