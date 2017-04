Patriotas dejó escapar puntos de local al empatar 1-1 frente a Equidad

Un juego con buen volumen ofensivo, que al final se liquidó con un empate 1-1 entre Patriotas y Equidad, siendo el séptimo juego del local que se liquidó en tablas en el estadio de La Independencia, con lo que el cuadro boyacense se constituye como el que más igualdades consigue en el Torneo Apertura.



Esta vez, la entrega, los deseos y el trabajo ofensivo no fueron suficientes para que Patriotas lograra un triunfo ante un rival directo por la búsqueda de un cupo a los cuartos de final del campeonato.

En las primeras escaramuzas del local, Uvaldo Luna, se quedó sin ángulo en el remate y, posteriormente, un balón que se le fue por debajo del zapato a Kevin Rendón, quien se encontraba frente al portero.



En la primera aproximación del cuadro capitalino, al minuto 5 del primer tiempo, Walmer Pacheco filtró desde la derecha un balón que sobró a los centrales y Jesús Murillo, quien llegó al cierre, le cometió falta a Carmelo Valencia cuando éste se dispuso a rematar al arco. Pena máxima que sancionó el árbitro central y que Diego Álvarez, un minuto después, transformó en gol y pone el 0-1.



En medio de una sofocante temperatura, clima poco habitual en este escenario, Patriotas asumió el control de las acciones y logró varias aproximaciones del portero Esteban Ruiz.



Es así como a los 22 minutos, un centro desde la izquierda de Nicolás Carreño, la zaga aseguradora falló en el rechazo y el balón que se le escapó al manejo de Loaiza, quien no fue certero en el remate. Equidad que tuvo la ocasión de aumentar la cuenta con una media chalaca de Carmelo Valencia, ante una asistencia con el pecho de Pacheco desde el sector derecho.



Al minuto 31 el estratega bogotano Arturo Boyacá debió sustituir al defensor central Camilo Mancilla, quien sufrió una contractura muscular de su pierna derecha, por Oliver Fula.



El local cargó por completo sobre la cabaña aseguradora. Al 39 estuvo cerca del empate. Otra expedición de Carreño por su banda quien logró un centro para que César Valoyes impacte de primera un derechazo y Ruiz quien se zambulle para la fotografía y evitó la caída de su marco.



La paridad llegó al 43 con el mexicano Luna, quien aprovechó un rebote de Valoyes, quien desacomodó a los zagueros ante una asistencia de Carreño. En los últimos segundos de adición, Equidad pudo irse ganador en un centro de Andrés Correa que Valencia no pudo conectar de cabeza.



Tan pronto sonó el pitido para el comienzo de la segunda parte, Patriotas comenzó a carburar en la parte ofensiva con dos apariciones de Murillo y de Luna. Al minuto 7 ST Loaiza intentó un lanzamiento largo que Carreño cabeceó al segundo palo en el que apareció Mauricio Gómez, quien ajustó un cabezazo ceñido al poste izquierdo, Ruiz atravesó su cuerpo y ahogó la posibilidad de gol.



Ahora quien lo intentó de media distancia es Pacheco, que peleó un balón en la mitad y con panorama sacó un derechazo que trató de bañar al meta Álvaro Villete, pero este fue oportuno en rechazar la pelota.



El juego de hizo de ida y vuelta, siendo un poco más el cuadro boyacense en la tenencia de la pelota. Mientras tanto, el entrenador Diego Corredor hizo los ajustes con variantes que le permitan tener el esférico y buscar profundidad en el último cuarto de la cancha.



A su vez, la divisa rola es aplicado en el fondo, mantiene el orden en el sector medular y deja dos flechas en la parte de arriba para explotar los espacios que le dejó su rival y buscar alguna jugada en contra ataque.



El lance se volvió de trámite, en el que el elenco tricolor es el que busca con más insistencia llegar al arco de Ruiz. Los intentos son ahora de Edis Ibarguen y del mismo Valoyes quien no bajó los brazos en su lucha por conseguir el tanto de la victoria.



A los 73 ST la acción más clara de gol en el complemento. Centro Rendón para que Gómez logre un cabezazo, ante la salida en falso de Ruiz, rebote para Valoyes, quien remató un esférico que golpeó el cuerpo de Oliver Fula.



Equidad lo intento, en la llegada más clara de la complementaria, a los 35 ST es Stalin Motta quien en mano a mano con Villete, el golero paraguayo salió airoso al achicar muy bien el ángulo y evitó el segundo tanto.

Síntesis

Patriotas: Álvaro Villete (6); Jesús Murillo (6), Danilo Arboleda (5), Óscar Cabezas (6), Nicolás Carreño (6); Larry Vásquez (6), Raúl Loaiza (5), Kevin Rendón (5), Uvaldo Luna (7); Mauricio Gómez (6) y César Valoyes (6). D.T.: Diego Corredor.



Equidad: Esteban Ruiz (5); Walmer Pacheco (6), Camilo Mancilla (5), Dairin González (6), Andrés Correa (6); Juan Mahecha (6), Joaquín Aguirre (6), Stalin Motta (5); Diego Valoyes (5), Diego Álvarez (6) y Carmelo Valencia (5). D.T.: Arturo Boyacá.



Partido: Aceptable.



Goles de Patriotas: Uvaldo Luna (43 PT).



Gol de Equidad: Diego Álvarez (6 PT, de penalti).



Cambios en Patriotas: Ómar Vásquez por Raúl Loaiza (27 ST), Edis Ibarguen por Mauricio Gómez (31 ST) y Carlos Rodríguez por Uvaldo Luna (39 ST).



Cambios en Equidad: Oliver Fula por Camilo Mancilla (31 PT), Mauricio Restrepo (5) por Juan Mahecha (15 ST) y Yessy Mena por Diego Álvarez (32 ST).



Amonestados en Patriotas: Jesús Murillo (5 PT).



Amonestados en Equidad: Camilo Mancilla (25 PT) y Dairin González (25 ST).



Figura: Uvaldo Luna (7).



Estadio: La Independencia.



Asistencia: 2.300 espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Carlos Betancur (6).



ULISES ORTEGA ACUÑA

Para EL TIEMPO

Tunja