Patriotas se hace fuerte en Tunja, derrotó 2-1 a Alianza Petrolera

Patriotas logró la segunda victoria en su feudo de La Independencia, y la tercera en lo que va del Torneo Apertura, en esta ocasión 2-1 a Alianza Petrolera que se acordó de atacar en los últimos cinco minutos del compromiso.



La escuadra boyacense fue el de la propuesta ya que siempre buscó el arco rival, pero desperdició varias opciones de gol con lo que el marcador pudo ser más abultado y de paso le dio vida a la plantilla santandereana que logró el descuento, pero le faltó tiempo para conseguir la igualdad en la pizarra.

Recién los equipos se acomodaban en el gramado del escenario tunjano y es Patriotas el que sorprende a su contendor con la apertura del marcador.



Transcurría un minuto y 25 segundos y en los pies de Carlos Mosquera se gestó la jugada con un pase en profundidad, que encontró perfilado al volante Cristian Echaverría, quien asistió a Iván Rivas quien sólo tiene que tocar el esférico y pone el 1-0.

El local asumió por completo el discurrir del compromiso siendo Ómar Pérez y el mismo Rivas los encargados de manejar los ritmos y los que siempre buscaron la sociedad con el fin de encontrar los espacios en los que el escurridizo Mosquera creó peligro cada vez que se arrimó al arco del golero costarricense.



Entre tanto, el visitante no tuvo poder de reacción, se vio huérfano de ideas en el sector medular ya que Michel Balanta y Carlos Cermeño -encargados de la creatividad-, no trascendieron en la primera parte.



Situación que influyó en el último tercio de la cancha en la que los dos atacantes aliancistas no lograron llevar peligro sobre el arco de Diego Martínez, quien no fue exigido por los ágiles barramejos.

"Pusimos en apuros al rival, jugar en Tunja no es nada fácil y estoy conforme con la respuesta de los jugadores para hacerlo" Juan Cruz Real, DT de @APetrolera luego de perder 2-1 ante Patriotas Boyacá en La Independencia. pic.twitter.com/UxSgyOl8V1 — Boyacá Deportiva (@DeportesBoy956) 24 de febrero de 2018

En la única aproximación, el conjunto petrolero despilfarró en los pies del argentino Pablo Vranjican la opción del empate, luego de un centro desde la izquierda de Steven Murillo. Minutos después el ariete Vranjican abandonó el campo por una lesión.



El 2-0 se dio en el minuto 35 a través de un penalti que marcó Diego Álvarez con derechazo que se anidó en el costado izquierdo del marco de Jerez que salió despedido al otro costado. Acción previa quien hizo una larga diagonal hacia adentro y es Murillo quien lo derribó en el área al atravesarle la pierna derecha.



Con un cabezazo de Nicolás Palacios, ante un cobro de pelota quieta de Pérez, que salió desviado se liquidó la primera parte.



El cuerpo técnico del elenco petrolero refrescó su nómina con los ingresos del volante Diego Barreto y del ágil Manuel Palacios en el deseo de ser vertical y de tener más herramientas para desentrabar la bien dispuesta zaga del cuadro boyacense.

A los 6 ST se juntan Pérez y Álvarez, quien sacó un zurdazo que obligó a una volada sensacional de Jerez que evitó así la caída de su pórtico. El cuadro boyacense se quedó sin el central panameño Azmahar Ariano quien salió golpeado del rectángulo y en su lugar apareció el experimentado Davinson Monsalve.



Patriotas se acercó sobre la cabaña de Jerez con dos acciones de cobro de tiro libre, pero tanto Pérez como Cristian Echaverría no lograron hacer daño. Insistió el conjunto del altiplano, al 31ST, otra vez Echaverría quien superó a su marcador y sacó logró un remate que el meta Jerez logró desviar con las yemas de sus manos y el balón chocó el travesaño. Se salvó Alianza del tercer tanto de la tarde.



A los 35 ST se juntan Palacios y Barreto, quienes aprovechan una falla en la salida del portero Martínez pero desperdician la opción más clara de gol en el complemento,



Sin embargo, un nuevo error de la zaga boyacense le permitió a César Arias, al minuto 38 ST, conseguir el tanto del descuento. Recuperación en mitad de terreno, jugada rápida y Alianza ve la posibilidad de no irse con las manos vacías. Pero el reloj corrió implacable y no alcanzó para llevarse un punto de La Independencia. En cambio, Patriotas pudo aumentar la cuenta en un contraataque de Mosquera, pero este erró en la definición.

Síntesis

Patriotas 2 - Alianza Petrolera 1



Patriotas: Diego Martínez (6); Santiago Roa (6), Jerson Malagón (6), Azmahar Ariano (5), Federico Arbeláez (6); Nicolás Palacios (6), Cristian Echaverría (6), Iván Rivas (7), Ómar Pérez (6); Carlos Mosquera (7) y Diego Álvarez ().

D.T.: Diego Corredor.



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez (5); Carlos Pérez (5), Luciano Ospina (6), Cristian Flórez (6), Jonatan Pérez (5); Freddy Flórez (6), Carlos Cermeño (5), Steven Murillo (5), Michel Balanta (5); Cristian Palomeque (5) y Pablo Vranjican (4). D.T. Juan Cruz.



Partido: Regular.



Goles en Patriotas: Iván Rivas (1 PT) y Diego Álvarez (36 PT, de penalti).



Goles de Alianza Petrolera: Cesar Arias (38 ST).



Cambios en Patriotas: Davinson Monsalve por Azmahar Ariano (17 ST), Oswal Álvarez por Diego Álvarez (36 ST) y Andrés Ávila por Ómar Pérez (38 ST).



Cambios en Alianza Petrolera: César Arias (7) por Pablo Vranjican (29 PT), Diego Barreto (5) por Carlos Cermeño (1 ST) y Manuel Palacios (5) por Jhonatan Pérez (1ST).



Amonestados en Patriotas: Nicolás Palacios (26 PT) y Azmahar Ariano (8ST).



Amonestados en Alianza Petrolera: Luciano Ospina (8ST), Carlos Pérez (14 ST) y Freddy Flórez (24 ST).



Figura: Iván Rivas (7).



Estadio: La Independencia.



Asistencia: 450 espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Heider Castro (7).





Ulises Ortega Acuña

Para EL TIEMPO

Tunja