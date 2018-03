Patriotas se quedó con el clásico boyacense: derrotó 2-0 a Chicó

Sexta victoria del cuadro patriótico en el gramado de La Independencia, que le permite afianzarse en el grupo de los ocho y la séptima derrota de la plantilla ajedrezada en la fecha once de la Liga.



El local fue práctico en su trabajo, con una solidez defensiva que le dio todo el soporte a las demás líneas y que fue contundente con sus ágiles que desaprovecharon los feos errores de la zaga bogotana.

En su condición de local, Patriotas fue el que asumió el manejo del compromiso, a través de Ómar Pérez y alimentado por dos volantes de ida y vuelta como Nicolás Palacios e Iván Rojas, quienes cumplieron en función de marca y luego en el apoyo ofensivo.



Y fue en los pies del volante creativo, quien dio el primer aviso de peligro sobre el arco de José Escobar con un balón que filtró a espaldas de los zagueros y apareció Rivas, quien falló en la puntada decisiva.



A su vez, a medida que transcurren los minutos, el onceno ajedrezado comienza a generar en fase de ataque y es mediante un remate de Misael Riascos que hizo presencia en la portería de Diego Martínez. Aunque fue una acción aislada, ya que el equipo evidenció falta de un generador de ideas en zona medular.



Precisamente, cuando el juego marcó un equilibrio en todas las líneas es Rivas quien abrió el marcador con un cabezazo que desacomodó al zaguero central Carlos Díaz y al mismo golero Escobar, quien solo le hizo vista al balón que pegó en el palo derecho y se introdujo. La jugada nació en un centro desde la derecha de Kevin Rendón, quien no tuvo marca y lanzó al área esa pelota.

Se arrimó la escuadra lancera, de nuevo, con un centro al área de Pérez y el atacante Diego Álvarez que alcanzó a cabecear y la pelota salió desviada sobre el segundo palo.



En los últimos minutos de la primera parte, una chalaca de Felipe Ponce que le faltó potencia y una acción tímida de Carlos Mosquera, quien se deshizo de tres adversarios que lo custodiaban, pero se precipitó en el remate que se fue a las nubes.



Después del intermedio, las dos escuadras vuelven al terreno con los mismos protagonistas de la primera parte. Patriotas esperó a su rival que buscó empatar el compromiso.



El cuadro rojo asumió de nuevo el control y con base en el despliegue de Pérez y Rendón buscan la velocidad de Mosquera, quien con su movilidad y gambeta siempre inquietó a los defensores del azul y blanco.



Por su parte, Boyacá Chicó se aproximó con peligro al minuto 10 ST con Riascos, quien sacó un remate que salió ligeramente desviado. Enseguida respondió el local con una acción de Rendón, quien centró un balón a espaldas de los defensores para que Pérez desde atrás saque un remate mordido y el visitante se salvó del segundo tanto. Tres minutos después, la jugada se invirtió entre estos dos protagonistas y es ahora Pérez el que le asistió a Rendón que no tuvo fortuna en la definición.

Finaliza el partido en Tunja. Seguimos haciendo respetar nuestra casa. 3 puntos para todo Boyacá.@patriotasboySA 2 - 0 @BCHICOFCOFICIAL — Patriotas Boyacá S.A (@patriotasboySA) 29 de marzo de 2018

Compromiso que, por varios minutos se disputa en mitad de campo, con un local que encontró en Pérez, en la brújula que supo orientar a la dupla atacante en procura de aumentar la cuenta.



A su vez, el cuadro que oficio en condición de ‘forastero’ no encontró el jugador que fuera el faro, el que tuviera las ideas para generar con éxito la fase en ataque, por lo que sus delanteros Riascos y el mexicano Michel Vásquez, no tuvieron los espacios para romper la línea defensiva patriota.



Un contra ataque, al minuto 31 ST, de Mario Álvarez permitió que el escurridizo Mosquera se invente una jugada individual en el área y acomode un derechazo a ras de piso y venció sin atenuantes a Escobar.



Luego de la anotación, Boyacá Chico salió con algún ímpetu en procura de, por lo menos, lograr el descuento, pero no fueron suficientes las ganas y los deseos. Faltaron ideas en el ajedrezado y ahí estuvo la diferencia con su oponente que les sobró a borbotones con el despliegue de Pérez y Rendón, con lo que lograron su sexta victoria en el campeonato.

Síntesis

Patriotas 2 - Boyacá Chicó 0



Patriotas: Diego Martínez (6); Santiago Roa (5), Jerson Malagón (6), Davinson Monsalve (6), Federico Arbeláez (5); Iván Rivas (7), Nicolás Palacios (6) Kevin Rendón (5), Ómar Pérez (6); Carlos Mosquera (7) y Diego Álvarez (4).

D.T.: Diego Corredor.



Boyacá Chicó: José Escobar (6); Jordy Monroy (5), Carlos Díaz (5), Daniel Duarte (5), Carlos Esterilla (5), Nelino Tapia (6); Felipe Ponce (6), Jhan Mora (5), Juan Díaz (5); Misael Riascos (4) y Michel Vásquez (3).

D.T.: John Gómez.



Partido: Regular.



Goles en Patriotas: Iván Rivas (19 PT) y Carlos Mosquera (31 ST).



Goles de Boyacá Chicó: no hubo.



Cambios en Patriotas: Andrés Ávila (5) por Diego Álvarez (1 ST), Mario Álvarez por Kevin Rendón (18 ST) y Exequiel Benavidez por Nicolás Palacios (38 ST).



Cambios en Boyacá Chicó: Dennis Mena (5) por Carlos Esterilla (1 ST), Jaminthon Grueso por Juan Díaz (27 ST) y Juan Salazar por Michel Vásquez (37 ST).



Amonestados en Patriotas: Davinson Monsalve (12 PT), Jerson Malagón (22 PT), Kevin Rendón (2 ST) y Nicolás Palacios (19 ST)



Amonestados en Boyacá Chicó: Daniel Duarte (33 PT), Misael Riascos (43 PT), Jhan Mora (20 ST) y Juan Díaz (22 ST).



Figura: Iván Rivas (7).



Estadio: La Independencia.



Asistencia: 4.500 espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Gustavo Murillo (6).



Ulises Ortega Acuña

Para EL TIEMPO

​Tunja