Millonarios clasificó a cuartos de final: ganó 1-2 a Patriotas

¿Para qué recordar los primeros 45 minutos? ¿Para qué hablar de ese primer tiempo enredado de Millonarios? No es necesario sembrar dudas hoy cuando lo importante es la victoria, el triunfo contra Patriotas 1-2, la defensa del cuarto lugar que tiene por ahora y que le permitiría ser cabeza de serie. Mejor hablar de ese segundo tiempo de contundencia y goles. Lo que haya que mejorar vendrá en el camino, porque el equipo ya clasificó a cuartos.

Millonarios es como una caja de sorpresas: nunca se sabe cómo va a preocupar o cómo, a reaccionar; cómo va a aburrir o cómo, a emocionar. Simplemente lo hace. Pasa por un hueco oscuro, se sumerge, se pierde, y de repente prende motores, da vuelta y sale a la luz. Todo en 90 minutos. Por eso no se le puede dar ni por derrotado ni por triunfador hasta que se consuma el último segundo.

Este domingo, su final fue feliz gracias a su sacudón. Al descanso se fue perdiendo 1-0. Habrá que recordar fugazmente que cometió un penalti inocente en la primera parte, cuando el jovencito Andrés Román se llevó desde atrás a un rival, lo acostó y nadie se atrevió ni a protestar. Cobró Omar Vásquez con tanta convicción que no parece que su pasado fuera azul: duro, a un ángulo, llevándose las yemas del arquero Ramiro Sánchez, que voló lo que pudo. 1-0, y hasta ahí lo que vale la pena recordar de esa primera parte. Sigamos.



Fueron 15 minutos de descanso para que los hinchas se frotaran las manos en las frías tribunas de Tunja, y las prepararan para frotárselas de alegría. Millos salió con la decisión de los que necesitan ganar y de paso mejorar la imagen. Apenas pasaron 4 minutos para que ese Millonarios demostrara que era otro. Eliser Quiñones, quien había probado más de una vez al arco sin fortuna, le apuntó a un centro, y la pelota se le fue hacia la red.



El portero Villete, quien acababa de entrar por el lesionado Martínez, se estiró con una elasticidad felina y despidió la pelota hacia el tiro de esquina con un brazo arriba. Villete debió quedar aturdido con semejante acrobacia, pues en el cobro debió ver la pelota doble, solo que puñeteó la falsa; la verdadera le quedó al más temible de Millonarios, a Ayron del Valle, quien casi nunca cabecea con tanta libertad. Fue un tanto tan celebrado que los hinchas de Millos, en su avalancha humana, se llevaron por delante la baranda de contención. Muchos fueron al piso. Susto. Una alerta.

Ayron de Valle fue reemplazado al minuto 67. Jugar sin el goleador (lleva siete tantos en esta liga) y cuando se va empatando no es lo más recomendable, pero el técnico Miguel Ángel Russo tuvo el acierto de ingresar a Santiago Mosquera, quien también estaba contagiado de gol. En una presión, Millos recuperó la pelota, Mosquera la recibió con el ángulo justico de remate y no falló. La pelota viajó hacia el arco dando salticos; el arquero Villete, que quizá seguía aturdido, apenas vio pasar la pelota, sin reacción.



Millonarios había empatado con el descendido Tigres y no se iba a exponer a otro resultado adverso con otro colero. Ganó, clasificó y por ahora es cabeza de serie. Eso es lo que vale.

Síntesis:

Patriotas: Diego Martínez (6); Jesús Murillo (6), Danilo Arboleda (6), Óscar Cabezas (6), Mauricio Gómez (5); Rafael Robayo (6), Maicol Medina (6), Omar Vásquez (5), Oswald Álvarez (5); Carlos Mosquera (5), Carlos Rodríguez (5).

DT: Diego Corredor



Millonarios: Ramiro Sánchez (6); Jair Palacios (6), Matías de los Santos (6), Andrés Cadavid (6), Andrés Román (5); John Duque (6), Juan Domínguez (5), David Silva (6), Maximiliano Núñez (4), Elíser Quiñones (7); Ayron del Valle (6).

DT: Miguel Russo



Partido: Aceptable



Cambios en Patriotas: Edis Ibargüen (4) por Martínez (1 ST), Álvaro Villete (4) por Martínez (1 ST) y Cristian Barrios por Vásquez (32 ST).



Cambios en Millonarios: Duvier Riascos (5) por Núñez (1 ST), Harold Mosquera por Del Valle (22 ST) y Janeiler Rivas por Román (37 ST).



Goles de Patriotas: Vásquez (34 PT, penalti).



Goles de Millonarios: Del Valle (6 ST) y Mosquera (23 ST). Expulsados: no hubo.



Figura: Elíser Quiñones (7).



Estadio: La Independencia.



Asistencia: 12.000 espectadores aprox.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Ricardo García (7).







Pablo Romero

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET