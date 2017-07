Patriotas sigue cediendo puntos como local: empató 0-0 al Pasto

Por tercera ocasión, Patriotas dejó escapar puntos del gramado de La Independencia, luego del 0-0 ante Deportivo Pasto, al cabo de la quinta fecha del Torneo Finalización.



Si bien el local buscó, lo intentó y tuvo como convertir en el arco rival, una vez más el local careció de poder en la definición y mostró el desgaste al que ha estado sometido con la disputa de 8 partidos en los últimos 20 días, mientras que el visitante fue práctico y en los últimos 15 minutos del partido creó tres opciones de gol con los se pudo llevar la victoria.

Escasas emociones en ambos pórticos, lo que dejó en evidencia la falta de contundencia en la parte ofensiva de ambas escuadras, con lo que el marcador no se abrió en la primera parte.



Aunque el cuadro boyacense tuvo un poco más la pelota y fue el que insistió para llevar peligro a predios de Andrés Mosquera, el conjunto pastuso lució bien dispuesto en el campo y su trabajo le alcanzó para generar peligro sobre el arco de Álvaro Villete.



En esa labor por sacar a su equipo sobresalió el volante bogotano Rafael Robayo, quien junto a Larry Vásquez, fueron los bastiones en la primera línea de recuperación y quienes buscaron abrir los costados para que lleguen Edgardo Rito y Nicolás Carreño.

Ante la ausencia, de un volante neto de creación todo el peso ofensivo recayó en el escurridizo Carlos Mosquera, quien con sus cambios de ritmo logró desarticular el sistema defensivo pero sin precisión en el último pase.



Sin embargo, el rival supo pararse con dos líneas de cuatro siendo Carlos Giraldo y Yesus Cabrera, quienes se adueñaron de la mitad del campo y pusieron condiciones, pero carecieron de efectividad en las dos aproximaciones que tuvieron. Ni Javier Reina ni Marcos Aguirre lograron hacerse a la manija de su equipo y, por tanto, fueron escasos los acercamientos sobre la puerta del meta charrúa.



En Patriotas tan solo se presentaron dos aproximaciones al arco contrario. La primera a los 16 minutos a través de Robayo, quien hizo una diagonal hacia afuera y sacó un zurdazo que buscó el ángulo superior derecho. Cinco minutos después, fue Larry Vásquez, quien quiso sorprender con un remate de media distancia, pero salió desviado sobre el bajante derecho.

Por su parte, el cuadro volcánico también inquietó en dos ocasiones. A los 25 minutos, Marcos Aguirre asistió a Cristian Dájome, pero este sacó un remate débil que atajó Villete sin mayor esfuerzo. Luego, a los 32 minutos, en una salida rápida por el centro con Cabrera, quien ve a su derecha a Reina y este despidió un balonazo derechazo que obligó a Villete a evacuar por encima del horizontal.



Luego del descanso, en su afán de llegar rápido a la anotación, las condiciones las puso Patriotas que subió las líneas y presionó la salida de su oponente. A los 17 ST es Carreño quien se animó de fuera del área con un disparo de media distancia que pasó a escasos centímetros del vertical izquierdo.



El juego se hizo de ida y vuelta, pero sin mayores riesgos en las áreas. Ambas escuadras carecieron de profundidad en el último cuarto del campo. Circunstancia que fue evidente para Edis Ibarguen y Mauricio Gómez, quienes lo intentaron con remates de fuera del área.

Con el paso de los minutos, el conjunto nariñense asumió el control de las acciones y creó tres acercamientos que estuvieron cerca de romper la piola. A los 29, en una doble jugada por izquierda, es Villete quien salvó su arco ante un remate de Reina y en el rebote Robin Ramírez la estrelló de en el palo izquierdo. Dos minutos después, en una acción similar es Dájome, quien tuvo tiempo y espacio, y el balón que salió despachado de su zapato derecho pegó en el palo derecho, en un sobre pique que le hizo a Villete.



En Patriotas se hizo evidente el cansancio y el trajín al que estuvo sometido en su periplo por Brasil por la Copa Sudamericana y teniendo en cuenta que esta nómina ha jugado la mayoría de los partidos del actual campeonato.



Cobro de tiro de esquina, en el minuto 35 ST, y apareció por el centro Ibarguen, quien se acercó con un cabezazo que encontró bien ubicado a Mosquera. Ya, en los minutos de cierre, el elenco del altiplano acarició la posibilidad del triunfo en una pequeña sociedad en la que se juntan Kevin Genaro y Robayo, quien le asistió por izquierda a Gómez, quien sacó un remate seco que Mosquera supo controlar.

Síntesis

Patriotas 0 - Pasto 0



Patriotas: Álvaro Villete (6); Edgardo Rito (5), Jesús Murillo (6), Óscar Cabezas (6), Nicolás Carreño (6); Rafael Robayo (7), Larry Vásquez (6), Carlos Mosquera (6), Mauricio Gómez (5); Edis Ibarguen (5) y César Valoyes (4). D.T.: Diego Corredor.



Pasto: Andrés Mosquera (6); Yonni Hinestroza (5), Félix García (6), Diego Peralta (6), Luis Payares (6); Carlos Giraldo (6), Yesus Cabrera (6), Marcos Aguirre (5), Javier Reina (7); Cristian Dájome (4) y Robin Ramírez (5). D.T. Flabio Torres.



Partido: Regular.



Goles de Patriotas: no hubo.



Goles de Pasto: no hubo.



Cambios en Patriotas: Kevin Genaro por César Valores (17 ST), Julián Pretal por Edgardo Rito (24 ST) y Ulises Tavares por Edis Ibarguen (40 ST).



Cambios en Pasto: Juan Ramírez por Marcos Aguirre por (24 ST), Brayan Lucumí por Cristian Dájome (36 ST) y Wilberto Cosme por Robin Ramírez (44 ST).



Amonestados en Patriotas: Ulises Tavares (6 ST) y Jesús Murillo (13 ST).



Amonestados en Pasto: Diego Peralta (46 ST), Félix García (46 ST) y Andrés Mosquera (48 ST).



Detalle: A los 8 minutos del segundo tiempo, el árbitro del partido excluyó a Heberth Ríos, asistente técnico del equipo de Patriotas.



Figura: Javier Reina (7).



Estadio: La Independencia.



Asistencia: 600 espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Harold Perilla (7).



ULISES ORTEGA ACUÑA

Para El Tiempo

FUTBOLRED