Pasto venció al Huila y se aferra entre los ocho

Deportivo Pasto logró una victoria muy importante en sus aspiraciones de clasificar a los cuartos de final de la Liga. Venció 0-1 de visitante al Atlético Huila, en el calor de Neiva, con un solitario gol de Cristian Rivera.



El equipo del profesor Flabio Torres sorprendió con argumentos futbolísticos a un golpeado cuadro huilense que pareciera no pudo asimilar el dolor que le significó la muerte del joven central Eduard Gutiérrez, cuyo cortejo fúnebre en medio del cantico de sus seguidores recorrió las afueras del Plazas Alcid mientras en la parte interna del escenario sus compañeros se alistaban para dar una nueva batalla esta vez frente al equipo pastuso que quería en Neiva asegurarse en el grupo de los ocho.



No se dio lo que todos querían y era lograr una victoria en fecha 17 de la Liga como el mejor homenaje al amigo y al hermano que sorpresivamente perdió la vida el domingo en un accidente de tránsito en la vía que de Neiva conduce a Garzón, en el centro del Huila.



Esta vez el Huila fue repetitivo, improductivo y permitió que el rival lo maniatara cortándole los espacios a su creador Andrés Ricaurte y cerrándole la salida constante a su lateral derecho Elvis Perlaza, la principal carta en el ataque que tiene el equipo del técnico Vivaldo por sus bandas.



Buen análisis hizo el técnico Torres de las virtudes de su rival, pues le pobló la zona de volantes, le supo administrar la pelota obligándolo a lo largo del partido a recurrir como única alternativa al pelotazo constante desde las bandas donde casi siempre ganó la zaga visitante que mostró un gran comportamiento y una gran seguridad.



La opción más clara para los locales llegó al minuto 16 del primer tiempo en una habilitación de Ramos dentro del área para el argentino Almirón que no supo definir ante la salida del portero Mosquera. Su remate se fue pegado al poste derecho mientras un sector de la tribuna ya lo cantaba.



Cuando parecía que el primer tiempo terminaría en tablas, una falla en la salida del lateral Vallecilla le permitió a la visita abrir el marcador gracias al gol que consiguió Christian Rivera tras habilitación de Daniel Cataño.



Para el complemento poco cambiaron las acciones del partido pues el Huila siguió apostándole equivocadamente a los pelotazos sobre los costados haciendo figura a los centrales del Pasto.



Pareciera no haber la suficiente claridad para buscar otra alternativa que permitiera romper el cerrojo que había montado el equipo orientado por Flabio Torres que sabía que una victoria en Neiva lo dejaba con medio tiquete para la siguiente ronda.



Al minuto 16 del segundo tiempo el técnico Vivaldo movió su equipo excluyendo a Ramos y Almirón para darle paso a Canga y Palomino pero en poco cambió el decorado del partido con el ingreso de estos dos.



En la visita ingresaron también Cabrera, Núñez y Sierra. Con los dos primeros el técnico tolimense buscaba capitalizar con un pelotazo el desespero de los locales y con el tercero poblar más la zona de volantes



Todo estaba sentenciado y que Huila pese a la entrega de sus jugadores estaba condenado a sufrir una nueva derrota en casa con la que ya sumaba 14 puntos perdidos como local en una cifra escandalosa pensando en la tabla del descenso para el 2018.



Pasto se aseguró en el grupo de los ocho y Huila preparará en corto tiempo el partido del día viernes frente al Caldas de Manizales.



Síntesis:



Atlético Huila 0 / 1 Pasto



Atlético Huila: Breiner Castillo (6); Elvis Perlaza (6), Yossimar Quiñones (6), Eddie Segura (6), Marvin Vallecilla (5); Ronaldo Tavera (5), Carlos Julio Robles (6), Andrés Ricaurte;(5), Jorge Ramos (6), Sergio Almirón (5), Jorge Betancourt (6).

D.T.: Jorge Vivaldo.



Pasto: Andrés Mosquera (6), Johnny Hinestroza (6), Adalberto Goiri (6), Félix García(6) Luis Payares (6); Christian Rivera( 6), Carlos Giraldo(6), Víctor Cantillo (6), Harrison Canchimbo(6); Daniel Cataño(6), Santiago Trellez (5)

D.T: Flabio Torres



Cambios en Huila: Cristian Canga por Sergio Almirón (16ST), Edison Palomino por Jorge Ramos (16ST),



Cambios en Pasto: Yesus Cabrera por Daniel Cataño (17ST), Juan Gilberto Núñez por Santiago Trellez ( 24ST), Luis Sierra por Christian Rivera (40ST)



Goles Huila: No hubo



Goles en Pasto: Christian Rivera (40PT)



Amonestados en Huila: No hubo



Amonestados en Pasto: Carlos Giraldo, Yesus Cabrera.

Expulsados: No hubo



Figura: Christian Rivera (6)



Estadio: Guillermo Plazas Alcid.



Partido: Aceptable



Asistencia: 500 espectadores



Taquilla: no suministrada



Árbitro: Adrián Vélez (8)



JOSE DIEGO CARDOZA SANCHEZ

Para EL TIEMPO

Neiva