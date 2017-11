Pasto goleó 4-0 al Huila y le complicó la clasificación

El Deportivo Pasto terminó su actuación en calidad de local goleando al Atlético Huila por cuatro goles, con tripleta de Wilfrido de la Rosa y el remate de Yesus Cabrera, en un partido donde el conjunto nariñense fue superior en todos los sectores de la cancha y despidiéndose jugando bien, para alegría de los pocos aficionados que se dieron cita en el estadio Libertad.



En el primer tiempo, el Pasto salió con la intención de ganar el partido y poco a poco fue dominando al Atlético Huila, que esperaba ganar para aspirar a estar entre los ocho, en la final de la Liga II.

El barbacoano Breiner Castillo, encargado de cuidar los tres palos de Huila, tuvo trabajo y Andrés Mosquera el portero pastuso que regresó a la titularidad, no fue exigido, salvo una jugada a los 20 minutos iniciales, tuvo una exigencia por accionar Ronaldo Tavera.



A los 43 minutos se hace justicia para el conjunto nariñense que dominaba al Huila, cuando Brayan Lucumi recupera un balón en el medio campo y le hace el pase a Wilfrido de la Rosa, quien con un fuerte tiro de derecha, logra superar a Breiner Castillo, para abrir el marcador.

Triunfo tricolor 4-0 sobre Atlético Huila en juego de la fecha 17 (aplazado) de la Liga 2017-II. Goles de Wilfrido de la Rosa(x3) y Yesus Cabrera.#TricolorDeCorazón pic.twitter.com/PI9PBi3uKx — Deportivo Pasto (@DeporPasto) 16 de noviembre de 2017

En el segundo tiempo, Huila sale al ataque con el propósito de conseguir el empate y se encuentra con un Pasto bien plantado y volvió a tomar las riendas del partido, para que en una jugada colectiva, Wilfrido de la Rosa consiga el segundo tanto a un pase de profundidad de Brayan Lucumí y tres minutos después nuevamente el conjunto pastuso Cristian Dájome envía el balón y el que remata es Wilfrido de la Rosa el tercer tanto.



Cuando ya estaba por terminar el partido, Yesus Cabrera a los 41 minutos logro el cuarto tanto, como premio a su trabajo en la cancha y quien se ganó el cariño de los aficionados por la entrega en la cancha.



El director técnico del Atlético Huila, Néstor Cravioto indico que: “Pasto es un justo ganador, supo aprovechar y nosotros vinimos a hacer otro juego y nos encontramos con un equipo que los supero de manera contundente”, agregando su preocupación por que no pudo mantener el ritmo de juego visto en otros partidos y hoy no tuvo sino una sola oportunidad de gol y nada más.



Flabio Torres, el estratega pastuso al finalizar el encuentro manifestó que “a pesar de no haber sido una buena campaña en el segundo semestre, se termina ganando un partido muy distinto al jugado contra Envigado. Hoy nadie bajó los brazos y vamos a Barranquilla en procura de otro buen resultado”.



El árbitro vallecaucano Carlos Betancur, encargado de impartir justicia en el terreno de juego, no tuvo inconvenientes en el manejo del partido y salió bien librado.

Deportivo Pasto 4 / Atlético Huila 0

Deportivo Pasto: Andrés Mosquera (6); Yonni Hinestroza (6), Félix García (7), Luis Payares (6) y Camilo Bastidas (6); Brayan Lucumí (7), Carlos Giraldo (65), Yesus Cabrera (7), Cristian Dájome (7), Javier Reina (7) y Wilfrido de la Rosa (8).

DT: Flabio Torres.

Atlético Huila: Breiner Castillo (5); Davison Lemus (5), Andrés Felipe Correa (6), Eddie Segura (6), Carlos Andrés Ramírez (5); Ronaldo Tavera (5), Carlos Julio Robles (5); Andrés Ricaurte (5); Jorge Ramos (5), Edinson Palomino (5) y Omar Duarte (6).

D.T.: Néstor Cravioto.

Partido: intenso

Cambios en Deportivo Pasto: Luis Sierra por Javier Reina (37 ST), Robin Ramírez por Brayan Lucumi (37 ST), Julio Quiñonez por Wilfrido de la Rosa (39 ST).

Cambios en Atlético Huila: Hamilton Valencia (6) por Edinson Palomino (00 ST), José Leudo (5) por Ronaldo Tavera (00 ST), Juan Pestaña por Jorge Ramos (22 ST).

Goles de Deportivo Pasto: Wilfrido de la Rosa (43 PT, 11 Y 14 ST), Yesus Cabrera (41 ST).

Goles de Atlético Huila:

Amonestados: Félix García del Deportivo Pasto; Edinson Palomino, José Leudo de Atlético Huila

Expulsados: no hubo

Detalle: Wilfrido de la Rosa anotó tres goles en un solo partido. Unos 20 aficionados provenientes de Neiva, acompañaron al Atlético Huila y en la tribuna trataron de generar disturbios, controlados por la Policia.

Figura: Wilfrido de la Rosa

Estadio: Libertad. Asistencia: 1.000 espectadores aproximadamente. Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Carlos Betancur (7).



Ramiro Rosero Arteaga

Para EL TIEMPO