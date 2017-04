Pasto hizo lo suyo en el Parque Estadio, venció 1-2 a Envigado

A cinco minutos del final, el encuentro entre antioqueños y pastusos se encontraba igualado 1-1. Dos minutos antes habían ingresado Juan José Núñez y Wilfrido de la Rosa para el Deportivo Pasto.



Hacer un gol estaba difícil para cualquiera de los dos equipos, pero los antes mencionados le cambiaron la historia al partido y le permitieron gozar a los más de 50 hinchas de Pasto que llegaron al Parque Estadio a animar a sus jugadores.

Cuando terminó el partido estos mismos hinchas corearon y agradecieron al técnico Flabio Torres, pues sabían que el estratega había leído bien el partido y que los cambios que hizo produjeron un gran resultado.



Pero no todo fue fácil para Pasto, aunque comenzó ganando en el primer tiempo le empataron en el segundo y sufrió por momentos para mantener el marcador igualado.



En general, el partido en el Parque Estadio estuvo lleno de acción, hubo de todo, hasta casi un gol olímpico de Yamilson Rivera con un remate que pegó en el travesaño. Las tres anotaciones convertidas en la tarde-noche del sábado también contaron con su grado de dificultad, ya sea por la velocidad de las jugadas o la técnica de los autores.



El gol de Pasto se dio en el minuto 28, después de un centro de Canchimbo desde el costado izquierdo a Yamilson Rivera, quien sin pensarlo dos veces le puso el borde interno de su botín derecho para vencer al arco de Jefersson Martínez.



Fue el premio para Yamilson Rivera, quien antes lo había intentado en dos ocasiones, pero no había podido con los guantes rápidos del arquero Martínez.



Envigado lo intentó por momentos, su jugador más incisivo fue el inglés George Saunders, seguido por Camilo Velásquez y Michael López que también quisieron conseguir el empate.



Una igualdad que no iba a presentarse hasta el minuto siete de la parte complementaria, cuando Joseph Cox aprovechó un centro por el costado derecho y remató con el alma para un partido que parecía perdido para Envigado.



El naranja pudo haber pasado de largo, pero un remate de Michael López, que tenía todas las características de gol se convirtió sólo en una opción más cuando pegó en uno de los palos del arco pastuso.



Las cosas parecían parejas, ambos equipos se esforzaban para llegar al arco contrario, pero era como si estuvieran llevando una roca cuesta arriba. Pasó la media hora y Envigado gastó sus cambios, lo mismo hizo Deportivo Pasto.



Con jugadores nuevos el que pegó primero fue el equipo visitante. Cristian Rivera desbordó 'como un carro de Fórmula Uno' por la banda derecha, le centró el balón a su compañero Wilfrido, éste remató seco pero el arquero Martínez le detuvo el cañonazo, fue entonces cuando estuvo atento Juan Gilberto Núñez para recuperarlo y regresárselo a Wilfrido, que se paró como un rayo, y solo frente al arco convirtió el gol de la victoria.



Con el marcador 1-2 a su favor, Deportivo Pasto manejó el balón, Envigado, con desespero intentó aproximarse, pero el tiempo se diluyó tan rápido como el empate momentáneo que por cinco minutos no pudo saborear.



En la próxima fecha, Envigado visitará a Atlético Huila, el sábado a las 3:15 de la tarde; mientras que Deportivo Pasto recibirá en su casa, ese mismo día, pero a la 1:15 p.m. a Rionegro Águilas.

Síntesis

Envigado 1 / Deportivo Pasto 2



Envigado: Jefersson Martínez (5); Cristian Arrieta (6), Jefferson Gómez (6), Jorge Segura (6) y Elvis Mosquera (6); George Saunders (6), Brayan Rovira (5) y Camilo Velásquez (6); Michael López (6); Duván Vergara (5) y Joseph Cox (6).



D.T.: Ismael Rescalvo.



Pasto: Andrés Mosquera (5); Yonni Hinestroza (6), Adalberto Goiri (5), Luis Payares (6) y Harrison Canchimbo (6); Carlos Giraldo (5), Víctor Cantillo (6), Cristian Rivera (6) y Yamilson Rivera (6); Daniel Cataño (6); Santiago Tréllez (5).



DT: Flabio Torres.



Partido: emotivo.



Cambios en Envigado: Diego Gregori por Michael López (32 ST), Diego Moreno por George Saunders (34 ST) y Yúber Asprilla por Camilo Velásquez (39 ST).



Cambios en Pasto: Yesus Rivera (5) por Daniel Cataño (15 ST), Juan Gilberto Núñez por Yamilson Rivera (27 ST) y Wilfrido de la Rosa por Santiago Tréllez (38 ST).



Amonestados: Gómez (Envigado); Cataño y Giraldo (Pasto).



Expulsados: Diego Gregori (45+2 ST).



Detalle: Deportivo Pasto, con esta victoria, llegó a 25 puntos que le garantizan una semana más dentro del grupo de los ocho.



Figura: Wilfrido de la Rosa (6).



Estadio: Parque Estadio.



Asistencia: 3.000 espectadores.



Taquilla: ingreso gratuito.



Árbitro: Carlos Anaya (7).



Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

