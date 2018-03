América, contra las cuerdas, ahora perdió 2-0 con Pasto

Este sábado Deportivo Pasto derrotó 2-0 al América de Cali, en juego válido por la fecha 10 de la Liga en Colombia. El equipo de Flabio Torres respira en la Liga mientras que el equipo vallecaucano del Polilla está sumido en una crisis.

El partido arrancó con pocas opciones de gol para ambos equipos, la mitad de la cancha era el terreno para que América y Pasto se disputaran el control del juego.

A los 10 minutos una gran jugada por parte de Carmelo Valencia, el delantero desbordó y dejó cara cara a Kevin Viveros del América con el portero Ernesto Hernández del Pasto, que achicó bien, el atacante remató desviado y perdió una gran oportunidad.



El Pasto poco a poco fue acercándose al área rival, Carlos Bejarano dejó sus credenciales como figura salvando al América. Antes de finalizar el partido, Edison Toloza marcó al minuto 42, la defensa del América no pudo retener el ataque del equipo local, 1-0 para los dirigidos de Flabio Torres.



Para el segundo tiempo América salió decidido a buscar el empate, el Pasto se replegó y con una línea férrea de defensas y volantes, aguantó el embrión anímico de la visita.

A los 55 minutos, doble sustitución para el equipo vallecaucano, Carlos Lizarazo y Cristian Martínez Borja ingresaron a la cancha, dejaron sus lugares Anyelo Mora y Félix Micolta. Entrr tanto Toloza vuelve a avisar, el balón se va al tiro de esquina.



América de Cali no encontró claridad, los minutos pasan y el equipo de Jorge da Silva no encuentra soluciones, amarilla para Juan Camilo Ángulo por juego brusco. Con 15 minutos por jugarse ingresó Cristian Dájome y salió del campo Carmelo Valencia.



En el minuto 83 Botinneli filtró balón en la defensa local, la opción clara fue para Martínez Borja y este no pudo concretar.



Gastón Cellerino marcó de cabeza al minuto 88, tras un cobro de pelota parada. Con este resultado el equipo de Pasto suma tres puntos más y llega a 10 puntos, un marcador que le da un respiro al equipo de Flabio Torres.

Síntesis

Deportivo Pasto 2 / América 0



Deportivo Pasto: Ernesto Hernández (8); Gilberto García (7), Jonathan Lopera (7), Jimmy Valoyes (6) y Tomás Maya (6); Brayan Lucumí (7), Dhawilin Leudo (6), Julián Guillermo (6), Luis Arias (6), Gaston Cellerino (7), y Edinson Toloza (8).

DT: Flabio Torres



América: Carlos Bejarano (6); Pablo Armero (6), Anderson Zapata (6) Danilo Zapata (6) Juan Camilo Angulo (6) Angelo Mora (6) Elkin Blanco (6) Dario Botinelli (7), Félix Micolta (7), Kevin Viveros (6), y Carmelo Valencia (7).

DT: Jorge Da Silva



Partido: bueno



Cambios en Deportivo Pasto: Carlos Giraldo (6) por Julián Guillermo (00 ST), Ricardo Delgado por Brayan Lucumi (24 ST), Giovanny Martínez por Luis Carlos Arias (29 ST).



Cambios en América: Cristian Martínez (6) por Felix Micolta (10 ST), Carlos Lizarazo (6) por Anyelo Mora (10 ST), Cristian Dajome por Carmelo Valencia (30 ST).



Goles de Deportivo Pasto: Edinson Toloza (43 PT), Gastón Cellerino (42 ST)



Goles América: No hubo.



Amonestados: Tomas Maya, Julián Guillermo, Luis Carlos Arias, del Deportivo Pasto; Kevin Viveros, Juan Camilo Angulo de América



Expulsados: No hubo.



Detalle: Antes del partido, los seguidores del conjunto americano, volvieron a ser protagonistas del desorden fuera del estadio. La Policía le toco actuar con vehemencia.



Figura: Ernesto Hernández.



Estadio: Libertad.



Asistencia: 8.500 espectadores aproximadamente.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Leonard Mosquera (7).





Síntesis de Ramiro Luis Rosero Arteaga

Para EL TIEMPO

