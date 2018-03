Amargo empate en el estadio Libertad: Pasto 1-1 Tolima

El Deportivo Pasto y Deportes Tolima no se hicieron daño pero quedaron comprometidos en la tabla de posiciones, al igualar a un tanto, en el partido jugado en el estadio Libertad, bajo la dirección arbitral de Wilmar Roldán, quien no tuvo inconvenientes en el manejo del cotejo.



Los goles llegaron en el primer tiempo, el inicial conseguido por Luis Payares, un ex deportivo Pasto, quien por respeto no celebró el tanto, pero que sirvió para que los tolimenses se fueran arriba en el marcador, dicha que duró muy poco tiempo, al lograr el empate Edinson Toloza y así terminó el cotejo.

En el primer tiempo, los dos equipos entendiendo la necesidad de ganar el partido, salieron precavidos para evitar sorpresas y desarrollándose el partido en buena parte, en el medio campo, donde los dos oncenos se cuidaron al máximo.



A los tres minutos el Pasto con Víctor Aquino, quiso sorprender y no logró el objetivo, respondiendo de inmediato el Tolima cuando Rafael Robayo, no aprovechó el error de la zaga pastusa, por mala devolución de Jimmy Valoyes.

Los dos oncenos empezaron a jugar en el medio campo, con llegadas a los dos pórticos, hasta que al minuto 22 se presenta una falta en donde el encargado de cobrar Sebastián Villa, envía el balón y Sergio Mosquera le sirve a Luis Payares para que de cabeza logre abrir el marcador a favor del Tolima.



Pasto no se asusta y empieza a tener el balón y al minuto 25 en un pase de profundidad de Julián Guillermo al recuperarlo en el medio campo, le envía a Edinson Toloza y quien al ver a Joel Silva fuera del marco, envía el esférico y este de manera lenta entra en el pórtico pijao.



Con la igualdad en el marcador, nuevamente los dos equipos vuelven a jugar en el medio campo y baja en la revolución del encuentro.



En el segundo tiempo, los dos técnicos optan por cambios en procura de mover sus líneas en procura del triunfo, ingresando Darío Rodríguez en reemplazo de Luis Carlos Arias y en el Tolima Cleider Alzate reemplaza a Yohandry Orozco. Estos relevos dieron mayor accionar a sus equipos.

A los catorce minutos, Julian Guillermo trató de sorprender desde el medio campo, para que los aficionados se emocionen con este accionar y dos minutos después reacciona Tolima y Cleider Alzate, con un disparo potente se desvía y pega en el vertical, que asusto a los asistentes.



El partido bajó de intensidad, y el Tolima empezó a tomarse confianza y se aproximó con peligro al pórtico de Ernesto Hernández, pero falto contundencia para conseguir el objetivo principal, como el de lograr los tres puntos.



El técnico tolimense Alberto Gamero manifestó que vino a la capital de Nariño a buscar el partido, el cual supo controlar y ahora tiene la obligación de superar el momento difícil por el que pasa el equipo por las lesiones y expulsiones, teniendo confianza en sus dirigidos para las próximas fechas.



Flabio Torres Sierra, el entrenador pastuso dijo que las cosas no se le dieron, pero tiene la satisfacción de tener mayor volumen de ataque, hecho no dado en otros compromisos; se seguirá trabajando al máximo con un equipo que funcione y superar el momento actual. El mundialista Wilmar Roldan Pérez, encargado de impartir justicia, no tuvo inconvenientes en el manejo del partido.

Síntesis

Deportivo Pasto 1 / Tolima 1



Deportivo Pasto: Ernesto Hernández (5) Gilberto García (6), José Ortiz (5), Jimmy Valoyes (6), Tomás Maya (6), Carlos Giraldo (6), Julián Guillermo (7), Edinson Toloza (6), Michael Ortega (6), Luis Carlos Arias (6) y Víctor Aquino (6).

D.T.: Flabio Torres



Deportes Tolima: Joel Silva (5); Juan Guillermo Arboleda (5), Sergio Mosquera (6), Luis Payares (6), Danobis Banguero (6); Rafael Robayo (6), Luis Paz (6), Sebastián Villa (5), Yohandry Orozco (5), Omar Albornoz (5); Robin Ramírez (5).

D.T.: Alberto Gamero



Partido: intenso



Cambios en Deportivo Pasto: Dario Rodríguez (6) por Luis Carlos Arias (00 ST), Jairo Molina (5) por Victor Aquino (13 ST), Carlos Rúa por Edinson Toloza (27 ST).



Cambios en Tolima: Cleider Alzate (6) por Yohandry Orozco (00 ST), Marco Perez por Sebastian Villa (27 ST), Carlos Robles por Robin Ramirez (44 ST).



Goles de Deportivo Pasto: Edinson Toloza (25 PT),



Goles Tolima: Luis Payares (23 PT de cabeza)



Amonestados: no tuvo el Deportivo Pasto; Luis Paz, Robin Ramirez, de Tolima



Expulsados: no hubo.



Detalle: cerca de cien aficionados acompañaron al Tolima



Figura: Julián Guillermo



Estadio: Libertad.



Asistencia: 5.500 espectadores aproximadamente.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Wilmar Roldan Pérez (7).





Ramiro Rosero Arteaga

Para EL TIEMPO

Pasto​