Jaguares logró un importante triunfo: le ganó 0-1 al Pasto

Con gol solitario de Leiner Escalante al minuto 42 del segundo tiempo, Jaguares se lleva los tres puntos y le quita el invicto que en calidad de local tenía el Deportivo Pasto, en un encuentro donde las acciones fueron lentas por la forma como se plantó el equipo de Monteria.

En el primer tiempo, Jaguares toma las precauciones para evitar las sorpresas en el estadio Libertad y José Rodríguez arma su equipo con una doble línea de cuatro, para tratar de frenar el accionar de los agiles pastusos, quienes a pesar de este bosque de piernas pudo aproximarse al pórtico de Nelson Ramos.



Al minuto 29 Darío Rodríguez pudo abrir el marcador luego de un pase de Luis Carlos Arias, quien le puso el balón con posibilidad de anotar.

Jaguares no se atreve a llegar hasta el pórtico pastuso y la mayor parte del juego lo realiza en el medio campo, para desesperar a los locales.



Al minuto 32 cuando Leiner Escalante trata de desbordar, Jimmy Valoyes le comete una falta, pero no considerada como descalificadora, y el juez central determina expulsar al jugador pastuso, dejando al onceno nariñense con diez hombres, perdiéndose más de cinco minutos por el reclamo hecho por los jugadores, obligando a Flabio Torres a recomponer el esquema de juego, enviando al terreno de juego a José Ortiz y sacrifico a Luis Carlos Arias.



Cuando se jugaba el tiempo de reposición, se registra una falta cerca de las 18 y Nelson Ramos cuando hizo parte del Deportivo Pasto, había convertido goles del mismo lugar, cobro que no tuvo inconveniente alguno.



En el complemento, el Deportivo Pasto sale con la intención de arrinconar a Jaguares y el conjunto nariñense por el desespero se le nota nervioso y deja varios espacios que fueron copados por los monterianos.

Pasto se aproxima tímidamente y Jaguares no aprovecha que esta con un jugador de más, y el onceno de Flabio Torres domina sin efectividad, notándose el cansancio por tener que suplir la falta de un hombre menos.



Jaguares no quiere irse con las manos vacías y todos los jugadores se van a defender el punto que es importante para los intereses del onceno monteriano. Al minuto 42, Juan Sebastián Villota, recibe un balón en el medio campo y le envía a Leiner Escalante para que abra el marcador y derrotar a un Pasto que había tratado de ganar el partido, perdiendo el compromiso a última hora.



La afición salió triste por la forma como termina el compromiso, existiendo la esperanza de que aún se pueden mejorar las cosas en lo que resta de la Liga.

El director técnico de Jaguares, José Rodríguez manifestó que “el triunfo es el resultado del esfuerzo de los jugadores, realizando un partido inteligente ante un Pasto que venía de triunfar en dos compromisos importantes y el trabajo adelantado, le permite seguir mejorando”.

se ha complicado la participación, además de jugar con un hombre menos, los obligo a llenar ese vacío para desgastar a sus jugadores FACEBOOK

TWITTER

Flabio Torres, el estratega pastuso al término del partido dijo que “se buscó ganar, pero encontraron una férrea defensa, que complementado con la dureza del campeonato, se ha complicado la participación, además de jugar con un hombre menos, los obligo a llenar ese vacío para desgastar a sus jugadores”.



El juez Jorge Duarte de Santander, quien estuvo acompañado por Víctor Wilches de Boyacá y Helbert Linares del Meta, no tuvo suerte en el control del partido, al expulsar a Jimmy Valoyes, en una determinación acelerada, cuando lo mínimo era la tarjeta amarilla y no atendió la sugerencia del línea Víctor Wilches, quien le indicaba que la medida no era la justa.

Síntesis

Deportivo Pasto: Ernesto Hernández (5); Gilberto García (6), Jonathan Lopera (5), Jimmy Valoyes (4), Tomás Maya (5); Darío Rodríguez (5), Dhawilin Leudo (6), Julián Guillermo (6), Luis Carlos Arias (6); Gastón Cellerino (6), Édinson Toloza (6).

DT: Flabio Torres



Jaguares: Nelson Ramos (6); Juan Pablo Zuluaga (6), Leonardo Escorcia (6), Edwin Avila (6), Fabio Castillo (7); Juan José Mezú (6), Alexis Hinestroza (6), Juan Balanta (6), Alexánder González (6); Éber Diaz (6), Leiner Escalante (7).

DT: José M. Rodríguez



Partido: Regular



Cambios en Pasto: Jose Enrique Ortiz (6) por Arias (41 PT), Giovanny Martinez (6) por Guillermo (1 ST) y Julio Quiñónez por Toloza (32 ST).



Cambios en Jaguares: Pablo Rojas (6) por Díaz (1 ST), Juan Camilo Roa por González (17 ST) y Juan Sebastián Villota por Mezú (28 ST).



Gol de Jaguares: Escalante (41 ST).



Expulsado: Valoyes (32 PT).



Figura: Leiner Escalante (7).



Estadio: Libertad.



Asistencia: 5.500 espectadores, aprox.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Jorge Duarte (6).







RAMIRO ROSERO ARTEAGA

Para EL TIEMPO

Pasto