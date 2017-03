Santa Fe se tomó revancha: derrotó 2-1 a Millonarios

Pasaron 924 días y nueve clásicos para que Santa Fe volviera a celebrar un triunfo frente a Millonarios. Y aunque los hinchas rojos se encargaron de recordar, con una pancarta en la tribuna oriental del estadio El Campín, que ellos no festejan partidos si no títulos, el grito contenido con el que festejaron el pitazo final del juez Ulises Arrieta parece mostrar otra cosa. El equipo de Gustavo Costas se sacó la espina y ganó bien, 2-1, este sábado en El Campín.

Santa Fe se sacudió y consiguió un triunfo después de cuatro fechas sin sumar de a tres puntos, con tres empates y una derrota. Y Millos, que llevaba dos partidos y medio sin recibir gol, que en El Campín había sido contundente, se apunta una derrota que para las estadísticas es de visitante, pero que para el ánimo sigue siendo en su casa, así la mayoría del público fuera roja.



Millonarios, como el domingo pasado, volvió a pegar primero. Y lo hizo con un gol muy parecido a uno de los tres que le marcó al América el día del 3-0. Ese, y el de este sábado, nacieron en un cobro de tiro libre de Henry Rojas desde la izquierda. La diferencia fue que ese día llegó Hárold Santiago Mosquera al segundo palo a cabecear. Esta vez, el que anticipó, en el primero, fue Andrés Felipe Cadavid, que ha marcado tres goles con la camiseta azul, todos en el clásico. Apenas iban nueve minutos.



Andrés Cadavid celebra su anotación. Foto: Mauricio León/EL TIEMPO

Con esa ventaja, parecía que Millonarios podía seguir derecho. Pero esta vez decidió esperar un poco, y también ayudó el hecho de que Santa Fe, que había cambiado su esquema (de tres zagueros pasó a jugar con línea de cuatro, con el regreso de José David Moya como central al lado de Héctor Urrego y con Juan Daniel Roa y Dairon Mosquera como laterales), ajustó la marca por los costados y les quitó espacio y, por consecuencia, brillo a Mosquera y a Elíser Quiñones.



No es que hubiera muchas opciones de gol en el primer tiempo. Aparte del tanto de Cadavid, Millos solo creó una, y la perdió increíblemente Ayron del Valle, luego de un rebote. La tiró por un lado del arco. La otra pudo haber sido un supuesto penalti de Mosquera, el de rojo, a Mosquera, el de azul, que el árbitro Ulises Arrieta no consideró falta. Las repeticiones de la televisión no ayudan mucho.



En cambio, Santa Fe tuvo una sola y la metió. Y fue un golazo, con pared argentina entre Jonathan Gómez y Denis Stracqualursi, que el volante definió con un enganche en el área y un remate cruzado al otro palo: 1-1 a los 30.



Jonathan Gómez celebra su anotación. Foto: Mauricio León/EL TIEMPO

Millos salió con algo más de ambición en el segundo tiempo, pero ni sus ideas, ni el estado de la cancha, ni el trabajo defensivo de Santa Fe permitieron que ese dominio se tradujera en goles. Y para completar, sufrió el primero de dos golpes que resultarían letales: Cadavid se fue lesionado. Anier Figueroa terminó como zaguero central al ladode Franco.



Los locales, en cambio, volvieron a dar una lección de eficacia al meter una de las dos opciones que habían generado. La otra se la había perdido el ‘Trencito’ Valencia poco antes de ser reemplazado por Ánderson Plata. Y fue otro golazo, por la habilitación de taco de Stracqualursi y por el remate desde el borde del área, templado, con fuerza de Johan Arango. A media hora del final, el clásico tomaba color rojo.



La lluvia arreció en El Campín. Y si faltaba algo para que el tono rojo aumentara en el derbi capitalino, llegó una tarjeta roja para Henry Rojas (de Millonarios). Una expulsión imperdonable, a los 28 minutos del segundo tiempo, por un codazo en la cara a Arango en la mitad de la cancha, en una jugada sin ningún tipo de peligro. Cómo habrá sido de infantil la jugada, que Rojas no protestó y los gestos de desaprobación de los otros 10 jugadores del azul no fueron para el árbitro, sino para su compañero.



Miguel Ángel Russo, el técnico de Millonarios, decidió tratar de mantener el orden táctico: sacó a Duvier Riascos, que se fue en blanco en su segundo clásico, para rearmar la primera línea de volantes con Juan Guillermo Domínguez. Pero la ilusión azul murió desde la tarjeta roja de Rojas. Y el clásico también se acabó. Santa Fe lo ganó bien.



Síntesis

Santa Fe 2, Millonarios 1



Santa Fe: Leandro Castellanos (6); Juan Daniel Roa (6), Héctor Urrego (6), José David Moya (6) y Dairon Mosquera (6); Baldomero Perlaza (6), Yeison Gordillo (6), Johan Arango (7) y Jonathan Gómez (7); José Adolfo Valencia (5) y Denis Stracqualursi (7). DT: Gustavo Costas.



Millonarios: Ramiro Sánchez (6); Jair Palacios (5), Pedro Franco (5), Andrés Felipe Cadavid (6) y Déiver Machado (6); Jhon Fredy Duque (6), Henry Rojas (3), Hárold Mosquera (5), Elíser Quiñones (5); Ayron del Valle (4) y Duvier Riascos (4). DT: Miguel Ángel Russo.



Cambios en Santa Fe: Ánderson Plata (6) por Valencia (15 ST), Omar Pérez por Arango (38 ST)



Cambios en Millonarios: Anier Figueroa (5) por Cadavid (7 ST), Maximiliano Núñez por Mosquera (22 ST) y Juan Guillermo Domínguez por Riascos (29 ST).



Goles de Santa Fe: Gómez (30 PT) y Arango (17 ST).



Gol de Millonarios: Cadavid (9 PT).



Amonestados: Urrego, Moya, Perlaza (Santa Fe), Duque, Mosquera (Millonarios).



Expulsado: Rojas (28 ST).



Figura: Denis Stracqualursi (7).



Estadio: El Campín.



Asistencia: 28.000 espectadores, aprox.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Ulises Arrieta (5).



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc