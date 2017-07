Así fue el Colombia vs. España investigado por la justicia española

21 de julio 2017 , 11:46 a.m.

Este partido amistoso, jugado en Murcia el pasado 7 de junio, es citado en el documento judicial revelado este jueves por el diario 'As' de España, que a su vez incluye unas conversaciones telefónicas en las cuales se menciona a la Federación Colombiana de Fútbol (Colfútbol), a su presidente Ramón Jesurún, y a Gorka Villar y a su padre, Ángel María Villar, estos últimos investigados por la justicia española en un escándalo de corrupción.

Además, también fue mencionado el vocal de la Federación Colombiana, Alejandro Hernández, quien habría sido abordado para gestionar la consecución de un contrato entre la firma de asesorías legales deportivas de Gorka Villar, Sport Advisers SL.



El partido contra España se concretó luego de que fallaran las gestiones para la realización del juego amistoso contra la selección de Portugal, que era el primer opcionado y fue el primero de dos encuentros en territorio español, el primer juego se disputó el 7 de junio frente a la selección de España; el segundo fue contra Camerún seis días después, el martes 13 de junio, con una victoria del equipo nacional.

Así fue el partido



A continuación, la crónica del juego realizada por el editor de Deportes de EL TIEMPO, Gabriel Meluk, que cubrió el juego en Murcia:



Carácter. Esa es la palabra que define a la Selección Colombia que empató con la de España 2-2. A ese temple, a esa personalidad de no dejarse vencer, recurrió para darle vuelta a un partido que jugaba en una cancha que parecía estar en cuesta arriba y que estuvo a punto de ganar.



Los primeros 30 minutos fueron malos. Los del ratón escondiéndose del gato. Arrinconada en una una doble línea de cuatro muy metida contra pared y el arco y desentendida del balón que era de uso exclusivo español y que Iniesta y Silva lo pusieron a circular con pases rápidos y precisos. Ellos fueron dos de los pocos titulares y veteranos que alineó esta vez el técnico Lopetegui.



La pelota pasaba frente a los colombianos que no atinaban a quitarla y Ospina, siempre Ospina, tuvo que exigirse en un doble remate y un par de cierres suicidas. El hueco estaba en la izquierda de la defensa. Allá, Cardona y Armero no paraban a nadie. Carlos Sánchez intentaba tirarles una mano, pero tampoco bastaba. Para completar, Abel Aguilar aún debe andar preguntando en la concentración si alguien ha visto al tal Iniesta que tenía que marcar.

El 1-0 de España cayó de maduro y en su ley del toque, del pase preciso y veloz. A los 21 minutos la pelota pasaba de guayo en guayo hasta que Aspas vio el hueco detrás de Armero. La pelota le llegó a Pedro para llenar ese vacío absoluto. Su centro en ráfaga lo definió Silva a pesar del manotazo de Ospina.



El gol fue como el puyazo en el morro del toro colombiano. Le dolió y la hizo embestir. Tras la primera media hora fue cuándo sacó ese carácter que la tiene en el 'top' 5 de la lista Fifa y en el segundo lugar de la eliminatoria mundialista. Quien lideró la reacción fiera fue James, a quien le dejaron el brazalete de capitán a pesar del regreso de Falcao. Y a esa personalidad de James, que es la de Colombia en la cancha, el equipo le añadió pierna fuerte y raspó las canillas de Silva e Iniesta.



Y así como le subió el voltaje a la intensidad del juego, también subió las líneas y se fue a buscar en el terreno del rival la pelota que había visto pasar por su cara y en su campo. Fue una señal de que el equipo tenía vida… ¡Vida y viveza! La paradoja fue que Cardona, uno de los de más baja producción a ese momento, punteó una bola mansa que ni Piqué ni Azpilicueta ni el increíble portero Reina (es increíble que sea portero y de la Selección de España) atinaron a rechazar. Era fácil y terminó en 1-1, a seis minutos del descanso.

Acción de juego del partido entre España y Colombia. Foto: EFE Acción de juego del partido entre España y la Selección Colombia. Foto: EFE Acción de juego del partido entre España y la Selección Colombia. Foto: EFE Acción de juego del partido entre España y la Selección Colombia. Foto: EFE Acción de juego del partido entre España y la Selección Colombia. Foto: EFE Acción de juego del partido entre España y la Selección Colombia. Foto: EFE Acción de juego del partido entre España y la Selección Colombia. Foto: EFE

En el segundo tiempo, ya sin Iniesta ni Silva, Colombia jugo más mano a mano. Siguió su mismo plan del 4-4 defensivo, pero sin renunciar al ataque. Así, a los 9 minutos, James levantó un córner perfecto para el perfecto cabezazo de Falcao: 2-1 de pies a cabeza.



La personalidad ya estaba probada. El carácter ya se había demostrado. En medio de los seis cambios por bando a lo largo del segundo acto, España cambió su 4-3-3 por un 3-4-3 para echarle un pulso a Colombia en la mitad con el nuevo aire arriba de Asensio y Morata. Colombia en sus variantes no modificó su misma estructura. Los cambios fueron ficha por ficha: central por central, ‘9’ por ‘9’, volantes por volantes. El 4-4-2 se mantuvo de principio a fin.

Y sin atacar mucho más (un par de escaramuzas de Gio Moreno, una con sensacional rabona en las 18 y un tiro a las manos de Reina), Colombia estaba para el triunfo. Cuando ya estaba por acabar el partido, un centro de humo de Saúl, cuando Arias quedó colgado en un mal regreso, voló hasta Morata quien, con un cabezazo de lujo, sembró en el segundo palo el 2-2 en el minuto 86.



Quedaron 8 más (con 4 de descuento) en los que España arrumó a una Colombia que se definió en Murcia por su carácter, por su fuerza interna (¡y también externa, claro está!), para nivelar la cancha, remontar y finalmente firmar un empate en un juego que estuvo a punto de ganar.

Síntesis de ese encuentro:



España: Pepe Reina; Azpilicueta, Piqué (Deulofeu, min. 56), Nacho, Jordi Alba (Ñíguez, min. 46); Illarramendi, Koke, Iniesta (Asensio, min. 46); Silva (Monreal, min. 46), Pedro (Vitolo, min. 77) e Iago Aspas (Morata, min. 56).



Colombia: Ospina; Arias, Zapata, Davinson Sánchez (Murillo, min. 46), Armero; Carlos Sánchez, Aguilar (Daniel Torres, min. 67); Cuadrado (Izquierdo, min. 88), James (Muriel, min. 80), Cardona (Moreno, min. 67) y Falcao.



Goles: 1-0, min. 21: Silva; 1-1, min, 39: Cardona; 1-2, min. 54: Falcao; 2-2, min. 87: Morata.



Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia). Mostró cartulina amarilla a Jordi Alba (min. 31) y Silva (min. 36), por parte de España; y a Cuadrado (min. 31), Dávinson Sánchez (min. 45) y Armero (min. 71), por parte de Colombia.



Incidencias: partido amistoso disputado en el estadio Nueva Condomina de Murcia ante 32.200 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del español Ignacio Echeverría en el atentado de Londres y por el exjugador colombiano Marco Coll.



