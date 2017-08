Dimayor quiere cobrar por un canal Premium de TV que transmita la Liga

El fútbol colombiano quiere explorar el mercado de la televisión para buscar mayores recursos para los clubes. En ese orden de ideas, comienza a rodar una propuesta para cambiar el modelo mixto actual, con transmisiones por señal abierta y cerrada, e incursionar en la modalidad de pague por ver.

La consideración es que los recursos que hoy recibe el fútbol podrían ser mayores. El contrato con RCN y AT&T (propietaria de Directv) entró en vigencia en 2012, se vencía en 2021 y se amplió recientemente hasta 2026. El año pasado, la Dimayor recibió cerca de 70.000 millones de pesos (unos 23 millones de dólares) y se estima que en 2017 esa cifra subirá a unos 77.000 millones (25,6 millones de dólares).

‘Estándar internacional’

Uno de los modelos que se está mirando de cerca es el que se aplica en Chile. “La idea es que el aficionado pague por los partidos que ve en televisión, como ocurre en todos los lugares del mundo”, explicó a EL TIEMPO el presidente de la Dimayor, Jorge Fernando Perdomo.



“Nuestra intención es que no se transmitan más partidos por televisión abierta y crear un canal plus, un ‘Win Sports plus’, que transmita todos los juegos. Esto es como el que quiere ver la serie Game of Thrones: para verla, debe pagar por tener el canal HBO Plus. Si tiene HBO solo, pues no la puede ver”, explicó Perdomo.



La decisión aún no está tomada y debe ser acordada con los dueños de los derechos y, además, pasar por asamblea de clubes, en la que votan tanto los 20 de la A como los 16 de la B.

“Esperamos contar con el beneplácito de los socios de Win Sports, a quienes ya se les hizo el planteamiento y han mostrado una receptividad para explorar nuevos modelos de explotación del producto”, señaló Perdomo.



Sobre la posibilidad planteada, Mauricio Correa, presidente de Win Sports, le dijo a EL TIEMPO: “Nosotros, conjuntamente con la Dimayor, sabemos de la necesidad que ellos han expresado de aumentar los ingresos provenientes de la explotación de la televisión. En ese orden de ideas, hemos explorado otros modelos de explotación en los diferentes mercados del área, el continente y Europa, por ejemplo, y los accionistas del canal consideran que es válido buscar nuevos modelos, pues el negocio del fútbol por televisión cambió en el mundo y tiene parámetros definidos. El fin primordial de todo es entregarles mayores recursos a los clubes e impulsar toda la cadena económica de esta industria”.

¿Cómo operaría el canal?

La idea que está manejando la Dimayor es crear un canal nuevo, distinto al Win Sports actual, en el que se emitirían cinco partidos en diferido y cinco en directo. A ese canal tendrían que abonarse los aficionados. Si se aprueba el nuevo modelo, y las partes llegan a un acuerdo de cambiar el contrato aún vigente, podría comenzar a operar para la Liga I del próximo año, que es el deseo expresado por el presidente de la Dimayor.



“Se quedaría un Win Sports básico, que ya tiene una parrilla de programación reconocida, consolidada y de alta audiencia, más el ‘Win Sports plus’, donde irían los partidos. Ya hablé con el Ministro del Interior y con el Gobierno Nacional para contar con su apoyo, pues los dos temores que tenemos es que estamos en pleno año de campaña electoral. Además, cualquier decisión que tomemos al respecto puede tener repercusiones de la prensa y de los medios en la opinión pública. Espero poder reunirme en los próximos días con el presidente Juan Manuel Santos”, añadió.

¿Cuánto costaría...?

EL TIEMPO conoció extraoficialmente que, dependiendo de factores económicos del país y el área, ese nuevo canal plus costaría alrededor de 10 dólares mensuales (unos 30.000 pesos colombianos) por suscriptor.



Sin embargo, el aumento en los ingresos para los clubes dependerá de la cantidad de aficionados que lo adquieran. Según datos conocidos por este diario, ese tipo de canales plus, dentro de los sistemas multicanales, tienen una penetración del 10 al 15 por ciento sobre la base de usuarios”. En Colombia, el número de abonados a los sistemas de cable es del orden de 5,5 millones de usuarios.



El modelo de Chile, que es uno de los que mira la Dimayor, tiene hoy 3,3 millones de abonados a CDF, el canal básico. Unos 800.000 usuarios se afiliaron a CDF plus y 180.000 accedieron a la señal en alta definición.



La comercialización de la señal, en el modelo planteado, podría hacerse de varias maneras: por paquetes de partidos, por fecha, por suscripciones mensuales, semestrales o anuales.



