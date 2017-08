La Liga es engañosa… (Opinión)

La Liga nos ilusionó. Nos creó falsas expectativas. Nos llevó a imaginar un campeonato, al fin, equilibrado. Eso lo intuimos los incautos, por los técnicos que llegaron, por algunos refuerzos llamativos, por las necesidades y las revanchas pendientes de unos grandes, y hasta por el buen arranque de varios equipos. Pero seis fechas después, solo Santa Fe y Junior convencen, y la mayoría defrauda.

La Liga es engañosa. Tal como empezó despertó cierto entusiasmo, alimentado por el arranque de Santa Fe y Junior, y porque los otros ‘grandes’ comenzaron con buenas expectativas: América parecía que además del descenso pensaba en el título y se fundió en dos fechas; Nacional partió, como siempre, como favorito, y con la llegada de Lillo atraviesa un demorado recambio; Once Caldas contrató a Maturana y sin embargo ya naufraga; Peláez llegó al DIM y no encuentra regularidad; Cali, el subcampeón, no despega, y Millos, que le apostó a la continuidad, es coherente: es más de lo mismo...



La realidad es que en seis fechas la atención la acaparan los DT despedidos, van tres: ‘Pecoso’ (Bucaramanga), Rescalvo (Envigado) y Pérez (Águilas); los que tambalean: Torres (América), Cárdenas (Cali), ‘Cheché’ (Tolima), Otero (Cortuluá), y si nos apuramos, Russo (Millos) y Peláez (DIM); los equipos en crisis; las simulaciones de los ‘vivos’, y la violencia de algunas barras. Más de lo mismo.



Afortunadamente están Santa Fe y Junior –incluso Equidad y Alianza, que son duros– para sacar la cara. Pueda ser que, en una Liga engañosa e injusta en su formato, no se queden sin gasolina en las finales. Son los dos favoritos por el título.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET