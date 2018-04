Perdomo va de tumbo en tumbo (Opinión)

La impopular medida de crear un canal Premium para transmitir los partidos de la Liga es el menor problema que afronta hoy Jorge Fernando Perdomo, el presidente de la Dimayor. Por intentar quedar bien con todo el mundo, como buen político, se está echando la soga al cuello. A lo mejor no llega a diciembre en el cargo...

El anuncio, en pleno Jueves Santo y con la mayoría de los presidentes de las ligas y los clubes de descanso, de que la Dimayor iba a enviar a un equipo juvenil a la Bayern Youth Cup, venía con un lío atrás: la nómina va a escoger en una selección que harán los técnicos de Patriotas, pasando por encima a la Difútbol, que es la encargada de los torneos aficionados del país. Más se demoraron en la Dimayor en subir el comunicado a la red que en comenzar a llegar las cartas de protesta de varias ligas; entre ellas, las de Cundinamarca, Caldas, San Andrés y Bogotá. Y en la Difútbol no se van a quedar callados. Puede venir una pelea gigante.



No es la primera vez que Perdomo, en su afán político, se mete en líos. Cabe recordar, por ejemplo, que su continuidad en la Dimayor estuvo en serias dudas horas antes de la asamblea de clubes en la que se escogieron los representantes de esa entidad en la Federación Colombiana de Fútbol. Fue el propio presidente de la entidad, Ramón Jesurún, quien terminó salvándole el pellejo.



Patriotas fue uno de los clubes que estuvo en la reunión en que se daba por hecho la salida de Perdomo. Ahora le entregó la selección de los jugadores juveniles. Y la hará en Bogotá, lo que generó la inmediata protesta de la Liga capitalina. “Dicho certamen no cuenta con el aval de la Difútbol y mucho menos con la autorización nuestra para organizar este evento dentro del distrito capital”, dice la carta enviada por Camilo Llinás, presidente de la Liga.



Con la Difútbol, ya es el tercer asalto de una pelea que puede terminar mal para Perdomo. El primero tuvo que ver con la Liga femenina. Perdomo permitió la inscripción de jugadoras aficionadas en los clubes profesionales, pasándose por la faja a las ligas y a la Difútbol. La segunda fue cuando la Dimayor firmó un convenio con Bavaria para hacer la Liga Pony Fútbol, pasándose por encima a la Difútbol. Al presidente de la rama profesional le tocó salir a disculparse y a pedir el aval de la rama aficionada. Y ahora llega este episodio.



Para completar, ahora Perdomo se quiere meter en la implementación del VAR, algo que es competencia de la Comisión Arbitral, que es dependiente directamente de la FCF y que no tiene nada que ver con la Dimayor, algo que tiene molesto a Jesurún. Y con toda la razón. Y eso para no hablar de la fallida reunión en Cartagena con los clubes disidentes. Perdomo va error tras error. Y eso le puede salir caro.











El torneo de Ascencio...



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de EL TIEMPO

En Twitter: @josasc