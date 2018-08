Alternativas (Opinión)

Un punto de seis en Bogotá no es un buen balance para un equipo que quiere pelear título, como Millonarios. Ya había cometido errores en el partido frente al Boyacá Chicó, un equipo que está peleando para no descender, pero parece sentenciado, y el sábado, frente al Medellín, un equipo más armado, estuvo a punto de pasar una vergüenza mayor.

A Millonarios le faltan ideas. Y en partidos como el del sábado en El Campín se le nota aún más. Abusa del pelotazo, se queda con el desborde en velocidad por las bandas como única fórmula ofensiva y prácticamente no tiene la pelota en las inmediaciones del área rival. El único remate al arco fue de un lateral, Andrés Román.



Los delanteros hubieran podido irse a tomar tinto a la tribuna y de pronto nadie se daba cuenta.



El técnico Miguel Ángel Russo dijo alguna vez que Millonarios no jugaba con un volante de creación porque no tenía un futbolista de esas características. Lo más parecido era Mackálister Silva. Ahora le trajeron uno y no lo usó: Christian Marrugo, el tercer jugador con más partidos en los torneos cortos, experimentado y ganador de títulos en Colombia, se quedó en el banco. Cuando quiso manejar la pelota, mandó a la cancha a Óscar Barreto, otro que corre más de lo que crea. Así le fue.



Apenas van tres fechas. Pero Millonarios no puede perder más puntos. Y tendrá que buscar alternativas de juego, porque los rivales ya le están tomando la medida.







El torneo de Ascencio...



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc