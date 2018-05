Meluk le cuenta... (Los tres grandes fracasos)

Millonarios, el ya excampeón de la Liga, América y Santa Fe, el que era el subcampeón, fueron los equipos grandes que fracasaron. Eliminados y con justa y merecida causa.

Millonarios fracaso por fútbol. Perdón: para ser exactos, fracasó por su mal fútbol. La ausencia por enfermedad del técnico Miguel Ángel Russo fue más una excusa y voz de esperanza a ver si aparecía el milagro, como cuando los astros se alinearon el año pasado para la estrella 15.



Millonarios era el mismo equipo del título, con los mismos jugadores del título, jugando de base igual a como ganaron el título, pero esta vez tuvo un problema mayúsculo: creó muchísimas menos opciones de gol y, obvio, anotó mucho menos goles. Sencillo. En Millonarios creyeron siempre que en algún momento iban a pasar como porque sí, como por magia o como por alguna inercia, incluso este domingo así pensaban en el último minuto de su pésimo juego contra un Santa Fe que debió llenarlo con media docena de goles. Millos no tuvo creación (Montoya llegó no pesó, fue suplente y se lesionó) ni fórmulas tácticas o estratégicas para encontrarle la comba al palo. ¿Y Ovelar...? ¡Peor que el Ovelar de Junior! ¡Calculen, pues!



Mientras, sus directivos pensaron más en llegar a la Federación (Serpa estuvo cerca) y Camacho suena ahora para el sillón de la Dimayor.



América se hizo el harakiri. Primero, los jugadores de la pasada campaña aflojaron cuando llegaron los refuerzos con sus salarios. Jorge ‘Polilla’ Da Silva, que era el técnico, sugirió antes de ser relevado del cargo que hubo falta de disciplina. De ñapa, el presidente del equipo, Tulio Gómez, no pudo controlar la situación y terminó tomando la vía rápida: sacó al DT y contrató a Pedro Felicio Santos, un portugués que trabajaba en las divisiones menores de Millos y quien impulsó sus primeros buenos resultados en la ‘milagrosa’ reacción de los jugadores. El presidente Gómez ahora denuncia amenazas en su contra, como lo hizo Carmelo Valencia, que se fue del equipo con miedo miedos. ¿Quién amenaza? Pues quizás sean de esos ‘barras criminales’ que alguna vez defendió el mismo presidente. Tulio se ha equivocado, claro, hasta contratando a través de periodistas, pero la gran culpa del fracaso del América es de los jugadores, de los que hicieron ‘operación tortuga’, hundieron al equipo, provocaron la crisis y luego no les alcanzó.



En Santa Fe la culpa se reparte por igual entre el exentrenador Gregorio Pérez y el aún presidente César Pastrana. Se distanciaron en el momento más importante: el de armar el equipo. Como adolescentes se dejaron de hablar durante 15 días definitivos. Perder la final pasada con Millonarios, en el clásico bogotano más importante de la historia, fue un golpazo, pero eso no acabó a Santa Fe. El armazón de la nómina fue el gran pecado que los llevó a la eliminación.



Gregorio sacó a Omar Pérez (entendible, en serio) y exigió a Bentancur. Lo pidió una y otra vez y solo hizo un gol. ¡Plop! Buscaron al extremo paraguayo Julián Benítez, pero él no quiso venir. Pastrana intentó traer a un viejo héroe, Luis Seijas, pero Gregorio lo impidió y pidió a Macnelly Torres que utilizó a Santa Fe como presión y contrapeso para quedarse en Nacional. Y en esa pelea de adolescentes entre Pastrana y Gregorio el equipo se diluyó entre lesiones y un fútbol soso. Pastrana se aburrió del DT y lo echó y entregó la Liga. Además, su campaña política para llegar a la Federación y su próxima salida del equipo, con la posible venta de su participación, pudieron distraerlo. También tuvo la cabeza en otra cosa.



Millos, sin fútbol; América, autodestruido; y Santa Fe por 'pelea de adolescentes' fueron los únicos tres grandes eliminados, los tres grandes fracasos de la Liga.



Meluk le cuenta…



GABRIEL MELUK

Editor de DEPORTES

En Twitter: @MelukLeCuenta