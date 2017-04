Once Caldas y Jaguares firmaron un pálido empate sin goles

Con la soga al cuello, así fue como recibió el Once Caldas a Jaguares porque tenía la obligación de ganar en el arranque de la fecha 12 de la Liga. Pese a la necesidad, el ‘blanco’ volvió a ceder puntos en su casa, al igualar 0-0 contra las ‘fieras del Sinú’.



En los primeros minutos de juego no hubo un claro dominador porque los equipos se dedicaron a transportar el balón en el medio campo, incluso, el toque permanente fue el principal protagonista, en un encuentro sin ideas para generar volumen de ataque, situación por la cual las defensas registraron poco trabajo.

Los manizaleños tuvieron por un mayor tiempo la pelota, contexto que les permitió generar una aproximación al minuto 25 del primer tiempo, cuando Michael Ortega trató de sorprender al arquero Wílder Mosquera, con un remate de media distancia, que rozó el vertical izquierdo.



Los ‘felinos’ se dedicaron a esperar a su rival, y si bien hubo paciencia, también se acercaron a través de Kevin Londoño, quien le sacó humo a los guantes de José Fernando Cuadrado, con un potente disparo, que controló con dificultad el guardameta.



La historia del compromiso pudo cambiar en una pena máxima sancionada por Wilson Lamouroux a favor del local, sin embargo, el juez de línea asistió al central e indicó un fuera de lugar, que reversó el fallo de Lamouroux; tras la decisión del árbitro, los reclamos no se hicieron esperar, escenario aprovechado por Mosquera, que despejó y dejó a sus compañeros en carrera de anotación, no obstante, la fortuna acompañó a los manizaleños, quienes lograron respirar, después de despejar la redonda del área de Cuadrado.



La etapa complementaria arrancó con la intención de ofrecer emociones, demostrado en las llegadas de ambos conjuntos, que trataron de eliminar el bostezo de los cerca de 3.000 espectadores presentes en el estadio Palogrande de Manizales.



“En los futbolístico hicimos todo lo posible para tener el partido a nuestro favor”, manifestó el técnico del Once Caldas, Hernán Lisi.



El esférico cambió de propietario, pues Jaguares se hizo a la posesión del mismo, mientras el Once analizaba la propuesta de su contrincante.



Si bien los ‘zenues’ se apropiaron de la redonda, pasaron un susto, luego de un centro del recién ingresado Sergio Romero, que estrelló en el travesaño Óscar Estupiñán.



Romero le transformó el compromiso a sus compañeros, pues de sus pies salieron las movidas de peligro, que pusieron a trabajar constantemente al portero Mosquera, que se convirtió en la figura del duelo, dado que fue el responsable del 0-0 final.



“Vinimos por un resultado y de cierta manera quedamos tranquilos con un punto”, dijo el entrenador de Jaguares, Hubert Bodhert.



Intento de disturbios



Después de finalizarse el compromiso, algunos ‘barras bravas’ empezaron a lanzar improperios a los policías apostados en la pista atlética del estadio; incluso dañaron avisos y lanzaron vallas publicitarias a los oficiales, quienes ingresaron a la tribuna norte y los expulsaron.



“No me puedo generar una responsabilidad, que es la violencia”, comentó Lisi frente a lo acontecido en las graderías.



Por medio de sus cantos, los barras amenazaron con enviar a los futbolistas al hospital.



Jaguares abrirá la fecha 13 de la Liga, cuando reciba a Cortuluá, el próximo sábado 15 de abril, a las 3:15 de la tarde, mientras que Once Caldas visitará a América, al siguiente día (domingo), a las 5:15 p.m., en uno de los encuentros destacados del fútbol profesional colombiano.



Síntesis



Once Caldas 0 – 0 Jaguares



Once Caldas: José Fernando Cuadrado (6); Gilberto García (5), José Ramírez (5), Jhonathan Muñoz (6) y David Gómez (5); Jaime Córdoba (5); Michael Ortega (5), Elkin Soto (6); Dany Cure (4) y Luis Sinisterra (6); Óscar Estupiñán (5). D.T.: Hernán Lisi.



Jaguares: Wílder Mosquera (7); Juan Zuluaga (6), Wílmer Díaz (5) Ramón Córdoba (5) y Elvis González (5); David Contreras (6), Cristian Restrepo (6) y César Carrillo (6); Kevin Londoño (5) y Juan José Mezú (5); Darwin López (5). D.T.: Hubert Bodhert.



Cambios en Once Caldas: Sergio Romero (6) por Dany Cure (13 ST), John Freddy Salazar (SC) por Elkin Soto (36 ST) y Mateo Cardona (SC) por Luis Sinisterra (43 ST).



Cambios en Jaguares: Ray Vanegas (4) por David Contreras (15 ST), Eder Steer Lara (SC) por Juan José Mezú (32 ST) y Esneyder Menea (SC) por Darwin López (42 ST).



Goles: no hubo.



Partido: Aceptable.



Amonestados Once Caldas: David Gómez (24 ST) y Jaime Córdoba (37 ST).



Amonestados Jaguares: David Contreras (13 PT) y César Carrillo (28 PT).



Expulsados: no hubo.



Figura: Wílder Mosquera (7).

Estadio: Palogrande.

Asistencia: 3.000 espectadores aproximadamente.

Taquilla: no suministrada.

Árbitro: Wilson Lamouroux (4).



RAMÓN ANDRÉS SALAZAR VALLEJO

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA