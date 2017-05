Once Caldas sigue con su reacción y venció al Huila 2-1

Atlético Huila, con el fantasma de la B, llegó a Manizales, con la necesidad de sumar una victoria frente al Once Caldas, que le permitiera tomar cierta distancia del descenso; sin embargo, su rival, otro urgido del triunfo, precisaba agudizar la crisis ‘opita’, pues su promedio anual le genera preocupaciones.

Un minuto de silencio, por la trágica muerte de Edward Gutiérrez, defensa del conjunto de Neiva, antecedió el inicio del compromiso, en el cual, el local rápidamente se fue en ventaja, después de un error grosero del portero Breiner Castillo, quien luego de un centro de Elkin Soto, no supo medir la altura del balón y lo dejó pasar por encima de su humanidad, situación aprovechada por Luis Sinisterra, juvenil que libre de marca y con el pórtico a su disposición, anotó con la cabeza su primer gol en la Liga.



Tras la celebración de Sinisterra, una lluvia incesante empezó a caer en la capital cafetera, situación que conllevó a algunas fricciones, debido a los cortes deslizantes y choques permanentes, que tuvieron que ser manejados con precaución por el árbitro Éder Vergara y los jugadores.



Aunque la visita pareció ser dominada, de a poco reaccionó, circunstancia diligente para instalarse del lado ‘blanco’, incluso estuvo a punto de igualar las acciones, a través de Cristián Cangá, responsable de estrellar un balón, en el poste izquierdo de la puerta custodiada por José Fernando Cuadrado.



Los ‘bambuqueros’, si bien quisieron nivelar la balanza, finalmente tuvieron que irse al descanso con el marcador en contra.



A los cuatro minutos de iniciarse la etapa complementaria, Yosimar Quiñónes le cometió una falta dentro del área a Óscar Estupiñán, acción sancionada como pena máxima y convertida por el experimentado Elkin Soto.



Jorge Ramos pudo descontar, cuando trató de sorprender a Cuadrado con una media volea, pero la pelota se le estrelló en el travesaño; los esfuerzos no fueron suficientes, pese a la constancia e intento de orden en el medio campo.



En el epílogo del encuentro, el ‘barcino’ logró una pequeña recompensa con el tanto registrado por el argentino Sergio Almirón, no obstante, la derrota prende las alarmas ante el flojo rendimiento deportivo.



“No me gustó como salimos a jugar los primeros minutos, queríamos estar bien paraditos. Malísima la campaña, me da mucha vergüenza”, dijo el técnico del Huila Jorge Vivaldo.



Los ‘blancos’ se sintieron cómodos con el resultado y se dedicaron a darle manejo al partido, contexto suficiente para alzarse con las tres unidades.



“Son puntos que siguen refrescando y levantando el ánimo de la afición”, comentó el entrenador interino del ‘albo’, Herney Duque.



Atlético Huila recibirá a Cortuluá, en la fecha 19 de la Liga, el próximo sábado 20 de mayo, a las 3:15 p.m.; ese mismo día, a las 5:30 de la tarde, Once Caldas visitará a Pasto.

Once Caldas 2, Atlético Huila 1

Once Caldas: José Fernando Cuadrado (6); Gilberto García (6), José Ramírez (6), Miguel Nazarit (6) y Marcos Acosta (6); Elkin Soto (7), Daniel Rojano (6) y Jaime Córdoba (6); Michael Ortega (6) y Luis Sinisterra (7); Óscar Estupiñán (5). DT: Herney Duque.



Atlético Huila: Breiner Castillo (4); Elvis Perlaza (5), Yosimar Quiñónes (4), Eddie Segura (5) y Marvin Vallecilla (5); Ronaldo Tavera (5), Carlos Robles (6), Emiliano Méndez (6) y Jorge Betancur (6); Jorge Ramos (6) y Cristián Cangá (5). DT: Jorge Vivaldo.



Partido: aceptable.



Cambios en Once Caldas: Dany Cure por Luis Sinisterra (26 ST), Jerry Ortíz por Elkin Soto (42 ST) y Mateo Cardona por Michael Ortega (46 ST).



Cambios en Atlético Huila: Andrés Ricaurte (5) por Ronaldo Tavera (1 ST), Sergio Almirón por Cristián Cangá (24 ST) y Hamilton Valencia por Jorge Betancur (28 ST).



Goles de Once Caldas: Luis Sinisterra (6 PT) y Elkin Soto (5 ST, penalti).



Gol de Atlético Huila: Sergio Almirón (46 ST).



Amonestados Once Caldas: Daniel Rojano (9 ST y 38 ST), José Ramírez (18 ST) y Dany Cure (49 ST).



Amonestados Atlético Huila: Carlos Robles (46 PT), Emiliano Méndez (9 ST), Eddie Segura (35 ST) y Jorge Ramos (48 ST).



Expulsados Once Caldas: Daniel Rojano (38 ST).



Detalle en Atlético Huila: Expulsado Lucas Polledrotti, el preparador físico (5 ST).



Figura: Elkin Soto (7).



Estadio: Palogrande. Asistencia: 2.700 espectadores, aproximadamente. Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Éder Vergara (6).



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA