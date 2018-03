En un intenso partido, Once Caldas le ganó 3-2 a Medellín

Once Caldas recibió a Medellín, con el objetivo de sumar tres puntos que lo mantuvieran en la cúspide de la Liga y de paso alejarse más de la zona del descenso, no obstante, su rival quería arrebatarle el liderato y de paso salirse del mal momento vivido, luego de perder dos partidos consecutivamente. El ‘poderoso’, no pudo lavarse la cara y cayó 3-2 en el estadio Palogrande de Manizales.

El conjunto antioqueño quiso poner las condiciones de juego, incluso, hizo su primera aproximación al marco custodiado por José Fernando Cuadrado, en menos de 50 segundos de competencia, a través de un remate de Yairo Moreno, el cual fue rechazado por el central Miguel Nazarit.



La respuesta del local llegó inmediatamente, después de acercarse en dos tiros de esquina, lanzamientos ejecutados por Yesus Cabrera, que quiso inquietar la zaga visitante.



En un principio el compromiso pareció ser intenso y equilibrado, sin embargo, el ‘rojo de la montaña’ pretendió aprovechar sus individualidades, situación que puso en algunos apuros a los ‘blancos’.



Tras el intento del paisa, el manizaleño encontró la armonía con Cabrera, media punta encargado de darle luces a sus compañeros, inclusive, de sus pies nació la jugada desequilibrante del encuentro, cuando la defensa del portero David González se descuidó, al permitirle a Ray Vanegas quedarse con un balón, que no pudo robar el cancerbero, quien le cerró el ángulo de disparo al atacante, pero no contaba con el acompañamiento del lateral Andrés Felipe Álvarez, que recibió un pase preciso de Vanegas, y tan solo tuvo que patear para poner a celebrar al cafetero.



Si bien, el dueño del marcador era el ‘albo’, su desorden deportivo le entregó el manejo del compromiso al ‘rey de corazones’, un conjunto lleno de talento, aunque sin orden futbolístico, contexto que le impidió llegar a la paridad.



El segundo tiempo arrancó sin sustituciones, además mantenía la misma historia del primer tiempo, hasta el minuto 10, momento en el que Miguel Nazarit derribó a Germán Ezequiel Cano, acción sancionada con pena máxima y convertida por el propio afectado.



La casa pareció desmoronársele a los caldenses, quienes volvieron a caer ante un frentazo de Juan Fernando Caicedo, acción en la que volvió a quedar comprometido Nazarit, al no medir la altura del balón para rechazarlo.



Todo parecía favorecerle a la visita y por unos instantes la desconfianza embargó a los seguidores del Caldas, que pensaron perder el invicto en su casa, afortunadamente para ellos, un zapatazo de media distancia del argentino Sergio López, los puso nuevamente a festejar, porqué el balón besó el cordel custodiado por González.



Medellín hacía un esfuerzo sobrehumano con el propósito de alzarse con la victoria, infortunadamente recibió una estocada final por parte de cabrera, responsable de marcar el mejor gol de la noche, luego de cobrar un remate libre de costado, que tomó curva hacia la portería, y pese a la volada del arquero, la pelota se le anidó en la red.



“Hicimos méritos para ganarlo. Es una pena, el equipo ha hecho un gran partido. El Once Caldas tiene su efectividad y hay que felicitarlo por la victoria”, dijo el técnico del Medellín, Ismael Rescalvo.



La alegría de Hubert Bodhert, el entrenador del Once Caldas es evidente, a razón de la excelente campaña de sus dirigidos.



“Cometimos errores, nos lo cobraron y con esta clase de grandes no podemos fallar. Once Caldas es un grupo que tiene poder ofensivo y lo vamos a seguir demostrando. Sacamos el partido con mucho temperamento y carácter. Hubo jerarquía, porqué le ganamos a uno de los grandes de Colombia”, comentó Bodhert.



Los caldenses se mantienen en la parte alta de la tabla con 16 puntos, mientras que Medellín continúa con 12 unidades.

Síntesis

Once Caldas: José Fernando Cuadrado (6); Yonni Hinestroza (6), Miguel Nazarit (5), Geisson Perea (6) y Andrés Felipe Álvarez (7); Mauricio Restrepo (6); Luis Sinisterra (6), Yesus Cabrera (8), Sergio López (7) y Ray Vanegas (5); Edder Farías (5). D.T.: Hubert Bodhert.



Medellín: David González (5); Elacio Córdoba (4), Jesús David Murillo (5), Hernán Pertúz (5) y Elvis Mosquera (4); Didier Moreno (6); Yairo Moreno (6), Andrés Ricaurte (6) y Mauricio Gómez (6); Germán Ezequiel Cano (7) y Juan Fernando Caicedo (6). D.T.: Ismael Rescalvo.



Partido: Intenso.



Cambios en Once Caldas: César Amaya (6) por Ray Vanegas (15 ST), Faber Cañaveral (SC) por Sergio López (25 ST) y Johan Carbonero (SC) por Luis Fernando Sinisterra (41 ST).



Cambios en Medellín: Rodin Quiñones (5) por Mauricio Gómez (25 ST), Brayan Angulo (SC) por Elacio Córdoba (36 ST) y Rivaldo Correa (SC) por Elvis Mosquera (41 ST).



Goles de Once Caldas: Andrés Felipe Álvarez (21 PT), Sergio López (17 ST) y Yesus Cabrera (29 ST).



Goles de Medellín: Germán Ezequiel Cano (11 ST) y Juan Fernando Caicedo (13

ST).



Detalle en Medellín: Germán Ezequiel Cano marcó gol de pena máxima (11 ST).



Amonestados Once Caldas: Mauricio Restrepo (43 PT) y Sergio López (11 ST).



Amonestados Medellín: Elacio Córdoba (15 ST) y Germán Ezequiel Cano (19 ST).



Expulsados: No hubo.



Figura: Yesus Cabrera (8).



Estadio: Palogrande.



Asistencia: 13.000 espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Luis Sánchez (6).



RAMÓN ANDRÉS SALAZAR VALLEJO

Para EL TIEMPO

Manizales