Once Caldas pide sanción a Carlos Ibargüen por sus acusaciones

En una carta enviada al presidente de la Dimayor, Jorge Perdomo, desde el pasado sábado, el Once Caldas rechazó las declaraciones que dio el futbolista del Cortuluá, Carlos Ibargüen, quien manifestó que los futbolistas del equipo de Manizales recibieron incentivos económicos.

El Once Caldas exige que haya una profunda investigación, amenaza con una posible acción legal ordinaria contra el jugador, y pide una sanción para el futbolista, quien aseguró que los jugadores del equipo blanco recibieron incentivos por 700 millones de pesos.



El club "solicita a la entidad que usted representa (Dimayor) que se sirva iniciar una investigación exhaustiva del caso, que permita esclarecer las denuncias hechas por el futbolista del registro del CORTULUÁ; y que en los términos que dispone el CÓDIGO ÚNICO DISCIPLINARIO expedido por la federación colombiana de fútbol, especialmente lo consagrado en el artículo 87, se sancione al futbolista en mención so pena de iniciar acciones legales en su contra por la vía ordinaria", dice parte de la carta, firmada por el presidente del club, Tulio Mario Castrillón.



Ibargüen dio las declaraciones al término del partido que significó el descenso del Cortuluá.

"A través de la presente comunicación la sociedad ONCE CALDAS S.A. rechaza de forma vehemente las declaraciones entregadas por el futbolista CARLOS ALBERTO IBARGUEN HINOJOSA, al término del encuentro ONCE CALDAS VS CORTULUÁ, vigésima fecha de la LIGA AGUILA II-2017, la cual marcó el descenso del “equipo corazón” a la segunda división del futbol profesional colombiano.



Es inadmisible que un jugador activo de nuestro balompié denigre y difame su profesión, la institucionalidad del fútbol nacional y a nuestra institución por respetar y aplicar los principios del juego limpio al afirmar que: “también la cochinada como siempre del fútbol, se venden los jugadores… hacen una campaña terrible todo el año, para no jugarle a un técnico y vienen a jugarse la vida con nosotros por 700 millones”



El señor IBARGUEN HINOJOSA, a quien no le bastó con agredir en presencia de los oficiales del partido al jugador de nuestro registro DAVID ALEJANDRO GÓMEZ ROJAS; no sólo se atrevió a censurar a nuestros jugadores por haber ganado en el compromiso en franca lid, sino que los acusó de obrar de manera deshonesta y antiprofesional durante todo el campeonato y de recibir dadivas", agrega la carta enviada a la Dimayor.

