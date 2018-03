Rionegro sorprendió al Once Caldas y le ganó en Manizales

Ni la lluvia, ni el estado del campo, tras un fuerte aguacero que retrasó por 40 minutos el cierre de la novena fecha de la Liga, en el estadio Palogrande de Manizales, entre Once Caldas y Rionegro Águilas fue obstáculo para que ambos lucharan por tres puntos de oro, en procura de alejarse un poco más de la zona del descenso.

Los caldenses, tras el inicio, se hicieron a la posesión de la pelota, contexto generador de las primeras aproximaciones al pórtico custodiado por Roque Cardozo, quien tuvo que ordenar a sus defensores para no quedar desestabilizado.



Los ‘blancos’ parecieron dominar a su rival, sin embargo, este reaccionó y empezó a inquietar a la zaga de José Fernando Cuadrado, arquero seguro y protagonista de dos puñetazos, que evacuaron balones que pasaron cerca del punto penal.



Las advertencias generaron su efecto, pues el compromiso pasó a disputarse en la mitad del terreno, exponente de algunos bostezos de los 7.500 espectadores, quienes trataron de despertar del letargo futbolístico con un zapatazo de media distancia del volante Sergio López.



Los antioqueños también quisieron abrir los ojos, incluso, pusieron en apuros a los manizaleños, acorralados y retrasados al dificultárseles la salida de su área; la presión alta se usó como el arma principal, en el propósito de someter al dueño de casa, que por golpes de suerte no quedó por debajo del marcador.



En el epilogo del primer tiempo, Freddy Hinestroza, el jugador destacado casi logra su premio con un potente zapatazo que se estrelló rebeldemente en el travesaño, el mejor cómplice de Cuadrado.



Con el objetivo de mejorar la dinámica ofensiva de su equipo, el técnico Hubert Bodhert ingresó a Ray Vanegas por Johan Carbonero, movida acertada, gracias a que Yesus Cabrera pudo soltarse de la fuerte marca recibida durante la primera mitad, factor destacado para las nuevas aproximaciones manizaleñas.



Las alarmas se prendieron al minuto 12, cuando Rionegro vulneró la resistencia de Cuadrado, pero la acción fue anulada por un fuera de lugar.



Los porteros empezaron a ser los protagonistas de la contienda, los balones se cruzaban cerca de sus cabañas y permanentemente debían evacuarlos, así el duelo generó algunas emociones a los presentes en las graderías.



El cafetero se instaló en del lado de las Águilas, que se quedaron sin vuelo ante la persistencia de su rival, que finalmente pudo derribarlo, en una mano de Luis Mosquera, sancionada como pena máxima y convertida por el venezolano Édder Farías, que anidó el balón en la red, después de engañar a Cardozo.



La igualdad de la visita se logró bajo la misma fórmula del penalti, precisamente, una mano de Yesus Cabrera fue castigada desde los 12 pasos por Humberto Osorio.



“Las variantes no nos ayudaron a sostener. El equipo hizo una mejor tenencia que en partidos anteriores”, dijo Bodhert.



Todo parecía sentenciar un aburrido empate, no obstante, un error de Cuadrado terminó con el invicto del Once en Palogrande, todo porque el guardameta introdujo la esférica con su propia mano en la red.



“Sabíamos que no iba a ser fácil, el Caldas está bien trabajado y tiene jugadores muy interesantes. Me voy muy feliz porque tuvimos la capacidad de levantarnos”, manifestó el entrenador de Rionegro Águilas, Hernán Torres.

Rionegro Águilas llegó a 15 puntos y se ubicó en la sexta casilla de la tabla de posiciones.



Síntesis





Once Caldas 1 – 2 Rionegro Águilas



Once Caldas: José Fernando Cuadrado (4); Yonni Hinestroza (5), Geisson Perea (6), Sebastián Palma (5) y David Gómez (5); Mauricio Restrepo (7); Luis Sinisterra (5), Yesus Cabrera (6), Sergio López (5) y Johan Carbonero (5); Édder Farías (7). D.T.: Hubert Bodhert.



Rionegro Águilas: Roque Cardozo (7); Fabián Viáfara (6), Hanyer Mosquera (6), Esteban Orozco (6) y Luis Mosquera (5); Camilo Ayala (6) y Francisco Rodríguez (7); Leandro Velásquez (5), Luis Hurtado (6) y Freddy Hinestroza (7); Humberto Osorio (7). DT: Hernán Torres.



Partido: Aceptable.

Cambios en Once Caldas: Ray Vanegas (6) por Johan Carbonero (1 ST), César Amaya (4) por Luis Sinisterra (14 ST) y Faber Cañaveral (SC) por Sergio López (29 ST).



Cambios en Rionegro Águilas: Daniel Lloreda (SC) por Luis Hurtado (19 ST), Jhonny Vásquez (SC) por Humberto Osorio (36 ST) y Juan Giraldo (SC) por Francisco Rodríguez (39 ST).



Gol de Once Caldas: Édder Farías (22 ST).



Goles de Rionegro Águilas: Humberto Osorio (31 ST) y José Fernando Cuadrado (autogol) (43 ST).



Amonestados Once Caldas: Yesus Cabrera (31ST) y Sergio López (29 ST).

Amonestado Rionegro Águilas: Francisco Rodríguez (8 ST).



Expulsados: no hubo.



Figura: Freddy Hinestroza (7).

Estadio: Palogrande.

Asistencia: 7.500 espectadores aproximadamente.

Taquilla: no fue suministrada.

Árbitro: Heider Castro (5).



RAMÓN ANDRÉS SALAZAR

Para EL TIEMPO

Manizales