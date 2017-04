Once Caldas logró su primera victoria en casa: 1-0 a Rionegro Águilas

Los miles de hinchas que se acercaron a apoyar este domingo al Once Caldas vieron ganar por primera vez al conjunto albo, que derrotó 1-0 a Rionegro Águilas, en el partido correspondiente a la séptima jornada de la Liga I-2017.

Precisamente fueron los jugadores locales quienes más propusieron en el periodo inicial. Sergio Romero y Dany Cure probaron de media distancia, pero la pelota se fue desviada en ambos intentos por muy cerca del arco defendido por Ernesto Hernández.



Rionegro solo se dedicó a esperar, lo que hizo de esta etapa un espacio sin emociones. Así, se fueron los 22 protagonistas al descanso con empate a cero goles.



En el segundo tiempo, Gilberto ‘Alcatraz’ García se convirtió en el elemento determinante del ‘blanco-blanco’ para concretar la victoria anhelada del elenco dirigido por Hernán Lisi.



El defensor samario intentó desde la vía del tiro libre, pero el portero uruguayo al servicio de la escuadra antioqueña evitó la apertura del marcador. Sin embargo, a los 24 minutos se decidió por ir al ataque, aprovechó una gran asistencia de Marcos Acosta y disparó cruzado para dejar sin opciones a Hernández.



Sin mayores acciones que trascendieran en el compromiso, Once Caldas sumó 12 puntos y se ubica en la casilla 13. Mientras que Rionegro Águilas continúa sin lograr su primera victoria del campeonato y es último de la Liga con cinco unidades.



Síntesis:



Once Caldas 1-0 Rionegro Águilas



Once Caldas: José Cuadrado (6); David Gómez (6), Jhonathan Muñoz (6), José Ramírez (6), Marcos Acosta (6); Jaime Córdoba (6), Michael Ortega (6), Elkin Soto (6); Dany Cure (6), Sergio Romero (7), Luis Sinisterra (6).

Cambios: Gilberto García (6) por Dany Cure (9 ST), Jesús Marimón (6) por Elkin Soto (21 ST), Mateo Cardona por Sergio Romero (36 ST).

D.T.: Hernán Lisi.



Rionegro Águilas: Ernesto Hernández (6); Fabio Rodríguez (5), John Valencia (5), Hanyer Mosquera (5), Luis Mosquera (5); Yilton Díaz (5), John Restrepo (5), Juan Ortiz (5), Fabián Viáfara (5); Daniel Hernández (5); Luis Páez (5).

Cambios: Alexander Sánchez (5) por Luis Mosquera (17 ST), Denis Gómez por Daniel Hernández (37 ST), Johan Jiménez por Juan Ortiz (44 ST).

D.T.: Néstor Otero.



Gol: Gilberto García (24 ST).



Amonestados: Marcos Acosta (10 PT), Jesús Marimón (45+1 ST), en Once Caldas. Fabio Rodríguez (29 PT), Hanyer Mosquera (22 ST), Daniel Hernández (30 ST), Juan Ortiz (41 ST), en Rionegro Águilas.



Expulsados: no hubo.



Figura: Sergio Romero (7).



Estadio: Palogrande.



Asistencia: 10.000 espectadores aproximadamente.



Taquilla: no suministrada.



Árbitro: Bismarks Santiago (8).



Partido: malo.



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales