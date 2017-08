Once Caldas, con la obligación de vencer al Deportes Tolima

En Manizales las alarmas están encendidas, dada la necesidad permanente del Once Caldas de conseguir victorias, sin embargo, constantemente cede terreno en el campeonato colombiano y se encuentra sumido en una crisis, representada en el fantasma de la B, que se le quiere aparecer en la temporada 2018.



En el viejo Caldas se dice que si los ‘blancos’ no transforman su presente, en el futuro serán el tercer equipo descendido del eje cafetero, realidad vivida por Deportivo Pereira y Deportes Quindío, contexto que debe transformar Francisco Maturana, quien por Liga, no ha podido conocer oficialmente las mieles del triunfo, en el estadio Palogrande.

‘Pacho’ buscará por todos los medios ganarle al Tolima, otro apurado del rentado, con el fin de zafarse de su cruz y empezar el camino de la resurrección de un equipo falto de ideas, inoperante en el medio campo y que muestra un frente de ataque cuestionado.



Por donde se mire, la realidad de Maturana expone su reputación como entrenador y le corresponderá apelar a su experiencia y pergaminos para sacar a flote a los ‘blancos’.

“Nosotros mismos nos ponemos nuestras propias presiones y nos angustiamos y queremos salir de este bache, y trabajamos y soñamos que el próximo partido vamos a salir y pasa alguna cosa, y no salimos. Por ahí dicen que las cosas son buenas o malas dependiendo de la fortaleza del corazón de cada uno”, dijo Maturana.



Se destaca la ausencia de Gilberto García, situación que le abre un espacio a Luis Carlos Murillo, responsable de custodiar la lateral izquierda; el ingreso de Murillo obliga el movimiento posicional de David Gómez, garante de custodiar la banda derecha de la zaga.



“Sabemos que el grupo muestra cosas buenas, somos conscientes de que no se nos pueden escapar puntos en casa y vamos a jugar frente a un rival que maneja la pelota y esperamos proponerle. Entendemos que hay que ganar”, manifestó Murillo.



La segunda y última novedad es la titularidad de Daniel Rojano, encargado de acompañar a Hárrison Henao, en la zona de recuperadores, así se descarta la presencia de Jerry Ortíz.



“El fútbol se trata de trabajar, de cada día intentar uno ser mejor, superarse y la motivación está arriba. Uno siempre quiere estar, jugar, a veces por situaciones no se da, pero estamos preparados para cuando se dé la oportunidad”, expresó Rojano.



El Once Caldas, uno de los coleros de torneo, ocupa la casilla 18, en la tabla de posiciones con 6 unidades.

Formación probable

Once Caldas: José Fernando Cuadrado; David Gómez, Dávinson Monsalve Marcos Acosta y Luis Carlos Murillo; Hárrison Henao y Daniel Rojano; Sergio López, Michael Ortega y Johan Arango; Edder Farías. D.T.: Francisco Maturana.



