Once Caldas venció 2-1 al Tolima y toma un respiro en la Liga

El alicaído Once Caldas se sacudió en el torneo y pudo este jueves alcanzar su primera victoria del torneo en Manizales, tras doblegar 2-1 al Tolima, eso sí con algo de angustia.



El equipo del DT Francisco Maturana estaba con la obligación de sumar los tres puntos y trabajó esa victoria desde los primeros minutos con la ofensiva hacia el pórtico custodiado por Joel Silva. Incluso, desde el minuto 5 de juego, se fue en ventaja por medio de Johan Arango, quien en un cobro de penalti engañó al arquero y con un cobro rastrero puso a celebrar a los cerca de 6.000 espectadores presentes en el estadio Palogrande.

El antecedente del penalti presentó un error por parte del árbitro Luis Sánchez, que no le otorgó la ventaja a Edder Farías y prefirió sancionar desde los 12 pasos, a pesar de que el venezolano había batido al paraguayo.



Luego de la anotación de Arango, el visitante trató de recomponer el camino, sin encontrar la ruta del empate y desaprovechó los espacios dados por su contrincante, que por pasajes del partido se desestabilizó, perdió balones y se salvó, gracias a los aciertos del central Marcos Acosta.

Partido equlibrado

Pero la resistencia de la zaga cafetera se vio vulnerada a escasos minutos de finalizarse la primera mitad, cuando Carlos Rentería, luego de un rechazo de su compañero Sebastián Villa, golpeó de primera la pelota que le llegó a su pie derecho, y con un disparo secó venció a José Fernando Cuadrado.



El dominio táctico del Tolima era evidente, no obstante, el Caldas volvió a irse adelante, después de un desacierto defensivo de Rentería, circunstancia fructificada por Sergio López, que infló la piola de Silva.



La etapa complementaria arrancó sin variantes y expuso los mismos rasgos deportivos enseñados desde el inicio, cuyo trámite instaló al ‘pijao’ del lado ‘albo’, este hecho exhibió las falencias de la zona de recuperadores lideradas por Hárrison Henao y Daniel Rojano, quienes salieron airosos, porque tuvieron el respaldo de sus compañeros.



El acecho de los de Ibagué fue permanente, situación que puso en apuros a Cuadrado, encargado de hacer varios llamados de atención, por algunos descuidos de su línea defensiva.

Un sabor agradable y de satisfacción por tres puntos que no habíamos conseguido en nuestro estadio, en Manizales FACEBOOK

TWITTER

“Un sabor agradable y de satisfacción por tres puntos que no habíamos conseguido en Manizales”, dijo el asistente de Maturana, Ricardo ‘chicho’ Pérez.



El ‘vinotinto y oro’, en la búsqueda de la paridad abrió algunos huecos, escenario aprovechado por el ‘blanco’, que le hizo pasar un par de sustos; el más claro en un tiro libre de Arango, que estrelló el media punta, en la cruceta del marco protegido por Silva.



“Merecíamos tener mejor suerte, esto del fútbol es así. Se vende cara la derrota. Nos faltó definir”, manifestó el técnico del Tolima, José Eugenio Hernández.



El final del encuentro fue angustioso, inclusive, el Once y sus hinchas terminaron con los nervios de punta y pidiendo tiempo para que el partido se acabara.

Síntesis



Once Caldas 2 – 1 Deportes Tolima



Once Caldas: José Fernando Cuadrado (6); David Gómez (6), Dávinson Monsalve (5), Marcos Acosta (6) y Luis Carlos Murillo (6); Hárrison Henao (5) y Daniel Rojano (5); Johan Arango (6) Sergio López (6) y Michael Ortega (4); Edder Farías (6). D.T.: Francisco Maturana.



Deportes Tolima: Joel Silva (5); Juan Guillermo Arboleda (6), Fáiner Torijano (5), Luis Cardoza (4) y Danovis Banguero (6); Luis Paz (5) y Carlos Rentería (6); Sebastián Villa (6), Santiago Montoya (6) y Omar Albornoz (5); José Lloreda (5). D.T.: José Eugenio Hernández.

Partido: Aceptable.

Cambios en Once Caldas: Elkin Soto (6) por Sergio López (14 ST), Hánsel Zapata (SC) por Edder Farías (43 ST) y Julián Guillermo (SC) por Johan Arango (46 ST).

Cambios en Deportes Tolima: Mariano Vásquez (SC) por Carlos Rentería (28 ST), Marcos Pérez (SC) por Sebastián Villa (33 ST) y José Erick Correa (SC) por Juan Guillermo Arboleda (39 ST).

Goles de Once Caldas: Johan Arango (5 PT) y Sergio López (46 PT).

Detalle en Once Caldas: Johan Arango marcó gol de pena máxima (5 PT).

Goles de Deportes Tolima: Carlos Rentería (40 PT).

Amonestados Once Caldas: Sergio López (6 ST) y Luis Carlos Murillo (35 ST).

Amonestados Deportes Tolima: Luis Cardoza (4 PT) y Danovis Banguero (42 PT), Santiago Montoya (19 ST), Juan Guillermo Arboleda (33 ST) y Luis Paz (39 ST).

Expulsados: No hubo.

Figura: Johan Arango (6).

Estadio: Palogrande.

Asistencia: 6.000 espectadores aproximadamente.

Taquilla: No suministrada.

Árbitro: Luis Sánchez (6).



Ramón Andrés Salazar

Para EL TIEMPO

Manizales