Once Caldas sufrió en casa: derrotó 3-2 a La Equidad

La caída libre del Once Caldas, luego de haber perdido cuatro consecutivos en la Liga, le obligaba a buscar un paracaídas contra La Equidad, el cual se abriría con un triunfo que le evitara entrar en una crisis, sin embargo, su rival llegó a Manizales con la intención de igualar su puntaje, y el propósito de mejorar la irregular campaña.

En los primeros instantes de competencia el conjunto caldense trató de someter a su rival, incluso, estuvo a punto de sobrepasar la defensa capitalina, no obstante, hubo un pie que rompió y evacuaba la avanzada del manizaleño.



Los bogotanos encontraron algunos espacios, precisamente en el medio campo, lugar caracterizado por la vulnerabilidad presentada a lo largo de la temporada en este lugar por el local.

La primera aproximación del compromiso se dio con un tiro libre ejecutado por el argentino Sergio López, que obligó la volada del arquero Cristian Bonilla para evacuar el peligro; la visita tuvo su respuesta con Carlos Peralta, quien hizo lucir a José Fernando Cuadrado, portero que despejó una pelota dirigida al ángulo superior derecho.



El ‘asegurador’ puso en apuros al ‘albo’ y se aproximaba peligrosamente, pero el cafetero alcanzó la ventaja a través de Yesus Cabrera, que en un rebote dado por Bonilla mandó la pelota al fondo de la red.



El ‘blanco-blanco’, luego de irse en ventaja se llenó de emoción, evidencia de su permanente ataque, es más, estuvo a punto de marcar otro gol, sin embargo, Peralta lo aterrizó con un potente zapatazo ubicado, que pese a la estirada de Cuadrado, se anidó en el fondo de la piola para la paridad.



Jeider Riquett, antes de iniciar el descanso le dio un violento manotazo a Uvaldo Luna, causa de la expulsión del central y el cambio necesario de John García por Hansel Zapata, con el único objetivo de estabilizar la defensa del ‘verde capitalino’.



La historia de la etapa complementaria arrancó con la misma tónica del primer tiempo, aunque hubo una advertencia del zaguero Yonni Hinestroza, que le hizo pasar un susto a Bonilla con un tiro, lance que quedó atascado en el césped; el guardameta no encontraba el esférico, que se encontraba entre sus piernas; finalmente lo halló y lo tomó del suelo.



La Equidad observó los descuidos de la defensa ‘blanca’, contexto aprovechado una vez más por Peralta, que puso el segundo tanto del equipo de la Capital de la República.



El técnico Hubert Bodhert se jugó la vida y envió a Ray Vanegas y a Marcelino Carreazo por Uvaldo Luna y Sergio López, así quiso imponer el fútbol ofensivo, en procura de la igualdad.



Los cambios le funcionaron a Bodhert, a razón del empate marcado por Vanegas, que en un tiro de esquina rompió la malla custodiada por Bonilla, que se vio comprometido al no saber rechazar el centro cobrado por Yesus Cabrera.



Luis Fernando Suárez, también hizo su movida desde el banco y mandó al terreno a Jhon Alex Cano por Peralta, de este modo los ‘aseguradores’ impusieron un esquema defensivo, que no pudo cumplir su objetivo, a razón de otra anotación cafetera protagonizada por Luis Sinisterra, que definió con ubicación frente al guardapalos.



Carreazo fue el gran responsable del dolor de cabeza de los orientados por Suárez, quienes tuvieron que recurrir a las faltas constantes sobre el juvenil que arregló el corto circuito que presentaba la mitad de la cancha, en la primera parte del partido.



El Once Caldas llegó a 19 puntos y se ubicó séptimo en la tabla de posiciones del campeonato colombiano.

Síntesis

Once Caldas 3 – 2 Equidad



Once Caldas: José Fernando Cuadrado (6); Yonni Hinestroza (6), Diego Peralta (6), Miguel Nazarit (4) y David Gómez (5); Hárrison Henao (6) y Sergio López (5); Luis Sinisterra (7), Yesus Cabrera (6) y Uvaldo Luna (5); Édder Farías (6).

D.T.: Hubert Bodhert.



Equidad: Cristian Bonilla (4); Wálmer Pacheco (6), Francisco Nájera (6), Jeider Riquett (4) y Andrés Correa (5); Juan Mahecha (6) y Daniel Padilla (6); Hansel Zapata (5), Stalin Motta (6) y Diego Valoyes (5); Carlos Peralta (7).

D.T.: Luis Fernando Suárez.



Partido: Intenso.



Cambios en Once Caldas: Ray Vanegas (7) por Uvaldo Luna (13 ST), Marcelino Carreazo (7) por Sergio López (14 ST) y Jesús Marimón (SC) por Luis Sinisterra (47 ST).



Cambios en Equidad: John García (6) por Hansel Zapata (45 PT), Jhon Alex Cano (SC) por Carlos Peralta (26 ST) y Arbey Mosquera (SC) por Juan Mahecha (36 ST).



Goles de Once Caldas: Yesus Cabrera (28 PT), Ray Vanegas (23 ST) y Luis Sinisterra (28 ST).



Goles de Equidad: Carlos Peralta (38 PT y 8 ST).



Amonestados Once Caldas: Miguel Nazarit (7 ST), Luis Sinisterra (17 ST) y Ray Vanegas (45 ST).



Amonestados Equidad: Francisco Nájera (28 PT), Cristian Bonilla (21 ST) y Daniel Padilla (29 ST)



Expulsados Once Caldas: No hubo



Expulsado Equidad: Jeider Riquett (43 PT)



Figura: Luis Sinnisterra (7).



Estadio: Palogrande.



Asistencia: 7.300 espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Jhon Alexander Ospina (6).





RAMÓN ANDRÉS SALAZAR VALLEJO

Para EL TIEMPO

Manizales.​