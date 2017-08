Once Caldas respira en la Liga, derrotó 3-2 a Junior en el Palogrande

Junior llegó a Manizales con la firme intención de mantenerse en la cúspide, sin embargo, no contaba con el revolcón en la nómina del Once Caldas, cuya movida diseñada por Francisco Maturana transformó la capacidad productiva de los manizaleños, quienes terminaron ganando 3-2, el compromiso valido por la décima fecha del campeonato colombiano.



“En mi caso la respiración no está condicionada a un resultado, está condicionada a mi trabajo diario, que puede ser bueno, puede ser malo, pero que disfruto a toda hora”, dijo Maturana.

Los orientados por ‘Pacho’, desde los primeros instantes del partido, enseñaron orden en todas sus líneas; estuvieron motivados, pues sabían de la necesidad de ganarle al ‘tiburón’.



La nueva actitud del ‘albo’ rindió sus frutos al minuto 11 del primer tiempo, cuando Edder Farías puso la ventaja frente al asombro de los barranquilleros, quienes no entendían la razón del ímpetu del Once, un equipo acostumbrado a sufrir.

La anotación del venezolano hizo reaccionar a los costeños, que trataron de imponer su antecedente competitivo en la Liga, circunstancia que les permitió acercarse a través de Roberto Ovelar, quien estuvo a punto de sentenciar la paridad, con un remate cruzado.



Luego de la advertencia del paraguayo, el ‘blanco’ volvió a hacerse a la pelota, suceso que hizo reaccionar a los atlanticenses, que se aproximaron y se instalaron del lado cafetero, sin alcanzar la efectividad deseada.



Yimmi Chará quiso ser protagonista, no obstante, debió soportar permanentemente la marca hombre a hombre, incluso, la pierna fuerte de Julián Guillermo trató de sacarlo del encuentro, y solo un zapatazo directo controlado por el arquero José Fernando Cuadrado, fue el único asome que tuvo el caleño frente al pórtico rival.



El baldado de agua fría le llegó a los orientados por Julio Comesaña, justo antes de irse al receso, pues Ernesto Álvarez decretó el segundo gol del Caldas, con un cabezazo en sostenido, luego de un centro, en pelota quieta, ejecutado por Gilberto García.

Comesaña al iniciar la etapa complementaria ingresó a Jónathan Ávila por Rafael Pérez, porque quería darle seguridad a la defensa, aunque no le surgió efecto, ya que el caldense insistió en su furia, inclusive, le alcanzó para insinuarle a Sebastián Viera, que controló, pero que luego de unos instantes pasó un susto con un lance de García, el cual besó atrevidamente el travesaño custodiado por el cuida palos.



El cambio de Ávila pareció convertirse en la solución juniorista, gracias a que el defensor logró el descuento de su equipo, sin embargo, Álvarez volvió a hacer de las suyas: En una movida le roba la esférica a Jorge Arias, al que deja en el camino e inmediatamente le quebró la cintura a Ávila, que vio como el ‘pinti’ Fusiló a Viera sentenciando el 3-1 parcial.

Pienso que rematamos el partido con una buena producción futbolística, ante un rival que nos sorprendió FACEBOOK

TWITTER

“Pienso que rematamos el partido con una buena producción futbolística, ante un rival que nos sorprendió. El Caldas jugó con amor y ganas. ‘Pacho’ necesitaba un respiro y una respuesta como la que obtuvo con su equipo”, comentó Comesaña.



El atlanticense se lavó la cara y puso en aprietos al cafetero, que tuvo en Cuadrado el candado que cerró su puerta hasta el minuto 44 de la etapa complementaria, momento en el que Chará pudo romper nuevamente la resistencia del guardameta, pero que no alcanzó para igualar el marcador, porque finalmente el Once Caldas se alzó con los tres puntos.

Síntesis

Once Caldas 3 – 2 Junior



Once Caldas: José Fernando Cuadrado (7); Gilberto García (7), José Ramírez (6), Marcos Acosta (6) y Luis Carlos Murillo (6); Julián Guillermo (6), Jesús David Marimón (6) y Elkin Soto (7); Hánsel Zapata (5), Ernesto Álvarez (8) y Edder Farías (6). D.T.: Francisco Maturana.



Junior: Sebastián Viera (5); Marlon Piedrahita (4), Rafael Pérez (4), Jorge Arias (4) y Germán Gutiérrez (5); Sebastián Hernández (6) y Leonardo Pico (6); Jarlan Barrera (5) y Matías Mier (6); Yimmi Chará (6) y Roberto Ovelar (6).

D.T.: Julio Comesaña.



Partido: Intenso.



Cambios en Once Caldas: David Gómez (5) por Gilberto García (11 ST), Faber Cañaveral (SC) por Elkin Soto (25 ST) y Jerry Ortíz (SC) por Hánsel Zapata (34 ST).



Cambios en Junior: Jónathan Ávila (4) por Rafael Pérez (1 ST), Víctor Cantillo (6) por Sebastián Hernández (13 ST) y Luis Díaz (SC) por Matías Mier (30 ST).



Goles de Once Caldas: Edder Farías (11 PT) y Ernesto Álvarez (46 PT y 9 ST).



Goles de Junior: Jónathan Ávila (7 ST) y Jimmi Chará (45 ST).



Amonestados Once Caldas: Julián Guillermo (33 PT), Marcos Acosta (6 ST), Hánsel Zapata (13 ST), José Ramírez (14 ST), José Cuadrado (32 ST), Luis Carlos Murillo (34 ST), Ernesto Álvarez (42 ST) y Jerry Ortíz (49 ST).



Amonestados Junior: Matías Mier (47 PT), Jarlan Barrera (49 PT), (T), (T) y (T).



Expulsados: No hubo.



Figura: Ernesto Álvarez (8).



Estadio: Palogrande.



Asistencia: 6.200 espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Ricardo García (5).







RAMÓN ANDRÉS SALAZAR VALLEJO

Para EL TIEMPO

Manizales