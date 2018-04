El 2-2 complicó a Once Caldas y dejó casi afuera al América

Once Caldas y América de Cali empataron 2-2 este domingo, en partido vibrante de la fecha 18 de la Liga I-2018. El escarlata salvó un punto en Manizales con un golazo de Juan Camilo Angulo y jugó en favor de otros equipos que lucharán por clasificar a los cuartos de final en la última fecha.

Por cómo salió Once Caldas desde el pitazo inicial, muchos pensaban que convertiría muy temprano, pues en los primeros minutos ya había provocado dos tiros de esquina. Pero la más clara fue para el América y Cristian Martínez Borja, a los 5 de juego, metió el 0-1 tras el pase de Jhon Quiñones.

De inmediato, el cuadro albo se fue encima de su rival en busca del empate. Pero el visitante estuvo presto para controlar en la mitad del campo, chocar cuando era necesario y adelantar las líneas y así provocar algunos fuera de lugar. Sin embargo, las embestidas duraron muy poco y ya a los 14 minutos Martínez Borja volvió a merodear el área de José Fernando Cuadrado con cierto riesgo.



Aunque las acciones fueron parejas, el Once encontró el premio a la intensidad que había puesto. Sergio López cabeceó un centro de Ray Vanegas y puso el 1-1 en 34 minutos. Así terminó la primera parte, en un juego que se veía opacado por el mal comportamiento de los hinchas de América, enfrentándose con la fuerza policial.



En la segunda parte, Jonny Mosquera, a los 34, marcó en propia puerta y le dio el transitorio triunfo al Once Caldas; pero Juan Camilo Angulo, en un espectacular cobro de tiro libre, empató el juego. 2-2 en el Palogrande.

Síntesis

Once Caldas 2 – 2 América



Once Caldas: José Fernando Cuadrado (6); Israel Alba (5), Geisson Perea (6), Miguel Nazarit (6), y David Gómez (5); Mauricio Restrepo (6) y Sergio López (7); Luis Sinisterra (6), Yesus Cabrera (6) y Ray Vanegas (5); Édder Farías (5)

D.T.: Hubert Bodhert.



América: John Meneses (6); Juan Camilo Ángulo (7), Danilo Arboleda (6), Anderson Zapata (5) y Pablo Armero (6); Alejandro Bernal (6); Jefferson Cuero (6), Gustavo Carvajal (6), Jonny Mosquera (4), John Quiñones (6); Cristian Martínez Borja (7).

D.T.: Pedro Felicio Santos.



Partido: Bueno.



Cambios en Once Caldas: César Amaya (5) por Ray Vanegas (10 ST), Diego Peralta (SC) por Israel Alba (29 ST) y Johan Carbonero (SC) por Luis Sinisterra (32 ST).



Cambios en América: Cristian Dájome (6) por Jefferson Cuero (1 ST), Carlos Lizarazo (6) por John Quiñones (1 PT) y Jefferson Contreras (SC) por Gustavo Carvajal (35 ST).



Goles de Once Caldas: Sergio López (33 ST) y Jonny Mosquera (33 ST) (autogol).



Goles de América: Cristian Martínez Borja (5 PT) y Juan Camilo Ángulo (40 ST).



Detalle en América: Jonny Mosquera anotó autogol (33 ST).



Amonestados Once Caldas: Mauricio Restrepo (42 PT), Édder Farías (19 ST) y César Amaya (40 ST).



Amonestados América: John Meneses (17 PT) y Alejandro Bernal (31 ST).



Expulsados Once Caldas: No hubo



Expulsados América: Jonny Mosquera (42 ST)



Figura: Juan Camilo Ángulo (7).



Estadio: Palogrande.



Asistencia: 20.000 espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Carlos Herrera (6).





Síntesis de RAMÓN ANDRÉS SALAZAR VALLEJO

Para EL TIEMPO

Manizales.









FUTBOLRED