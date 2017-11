En el último suspiro, Cortuluá perdió la categoría

Once Caldas le ganó 2-1 al Cortuluá sobre la hora y envió al equipo corazón a la segunda categoría, en partido disputado en el Palogrande de Manizales por la fecha 20 de la Liga II-2017.



El ritmo vertiginoso marcó el trámite del primer tiempo de la contienda. Tan solo al primer minuto de juego un remate de Jerry Ortíz se estrelló en el travesaño del arco visitante.

La respuesta fue por parte de Feiver Mercado, quien tuvo un mano a mano con el arquero José Cuadrado y disparó desviado. Vendrían dos acciones que no se encuentra explicación para que no fueran goles.



Al 26, Edder Farías recibió un centro de Sergio López y con el arco a su disposición hizo lo más difícil: tirar el balón por fuera de la portería. Situación similar que vivió el delantero Carlos Ibargüen. Sin marca no logró conectar en plenitud la esférica y se perdió la oportunidad de abrir el marcador.

En el periodo complementario se redujo la intensidad en el juego, el manejo de la pelota en la zona del medio campo predominó mientras transcurría le encuentro. El marcador se abrió en un pelota parada, Gilberto García levantó un tiro de esquina y en soledad López cabeceo para el 1-0 parcial.



Por la misma fórmula llegó el empate, los recién ingresados Maicol Balanta y Brayan Fernández protagonizaron un doble cabezazo en el área y el delantero decretó el 1-1 transitorio.



La mayor emoción del partido se dio en el tiempo de descuento, al 45+2 García cobró un tiro de esquina y ante al rechazo del arquero Daniel Rodríguez, Miguel Nazarit tomó el rebote, disparó y la pelota se desvió en un defensa del equipo corazón. El 2-1 le dio la victoria al blanco-blanco y mandó a Cortuluá a la segunda categoría.







Futbolred