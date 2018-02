Once Caldas arrancó la Liga con pie derecho: le ganó 2-0 a Jaguares

Yesus Cabrera y Edder Farías fueron los encargados de anotar los goles de la victoria, con la que el ‘blanco’ inicia su lucha por permanecer en la A.

El Once Caldas arrancó la Liga contra Jaguares, con su pensamiento puesto en mantener la categoría, situación por la cual quería alzarse con los tres puntos en Manizales, sin embargo, debía derrotar a rival directo, otro que deseaba debutar con pie derecho.



Los primeros minutos parecieron ser de dominio del local, no obstante, el visitante se tomó confianza y generó aproximaciones, una de las cuales fue controlada por el portero José Fernando Cuadrado, quien le detuvo un remate a ras de suelo a Juan Zuluaga, tras la asistencia de Juan Mezú.



Si bien el Caldas comprende su difícil presente, debido al fantasma de la B, su comportamiento futbolístico pareció asemejarse a su pasado, contexto aprovechado por el cordobés, que se instaló permanentemente en los predios de Cuadrado, incluso generó algunas llegadas que estuvieron a punto de prender las alarmas en el estadio Palogrande.



Aunque los ‘felinos’ parecieron ser los dueños del partido, terminaron el primer tiempo con los nervios de punta, a razón del cambio de actitud de los ‘albos’, quienes no abrieron el marcador por la falta de efectividad.



La etapa complementaria presentó los mismos 22 protagonistas, pero con un cafetero más incisivo que dejó en apuros a su contrincante, que siguió comiéndose las uñas, ante el ímpetu mostrado por algunos futbolistas del ‘blanco’, que pusieron a prueba los reflejos del arquero Nelson Ramos; el cuidapalos soportó hasta el minuto 14, cuando finalmente fue derrotado con un remate rasante de Yesus Cabrera, imposible de detener, pese al esfuerzo de Ramos que se arrojó sin éxito.

“Ellos nos hacen la diferencia por las oportunidades de gol que tuvieron. Nos quedamos un poquito en la mitad de campo y ahí el primer gol de Yesus Cabrera. Hay que mejorar algunos detalles, sobre todo en la parte de ataque”; dijo el entrenador de Jaguares”, José Manuel Willi Rodríguez.



Luego de la anotación de Cabrera, los ‘zenues’ quisieron lavarse la cara, reaccionar y llegar a la paridad, contexto que inquietó a los caldenses; pese al esfuerzo se quedaron cortos y en vez de igualar el marcador volvieron a caer en segunda ocasión, después de una jugada colectiva, que incluyó una vistosa pared y culminada por el venezolano Edder Farías.



“Yo creo que es una victoria importante porque nos da la seguridad para seguir con nuestro trabajo. Hoy las variantes fueron las necesarias y las justas. Me deja tranquilo la actitud de los jugadores. Debemos afianzar y mejorar de la zona media hacia arriba”, comentó Hubert Bodhert, el técnico del Once.



Jaguares pudo llegar al descuento a través de Mezú, que vio cómo su potente remate se estrelló caprichosamente en el vertical, así se ahogaron las esperanzas de anotar y le confirmaron a los monterianos la primera derrota del semestre.

Síntesis

Once Caldas 2 – 0 Jaguares



Once Caldas: José Fernando Cuadrado (7); Yonni Hinestroza (6), Miguel Nazarit (6), Geisson Perea (6) y David Gómez (6); Mauricio Restrepo (6) y Faber Cañaveral (7), Sergio López (6), Yesus Cabrera (7) y Luis Sinisterra (6); Edder Farías (7)

D.T.: Hubert Bodhert.



Jaguares: Nelson Ramos (5); Juan Zuluaga (5), Ramón Córdoba (5), Leonardo Escorcia (5) y Elvis González (5), Alexis Hinestroza (6) y Danilson Córdoba (6); kevin Londoño (6), Juan Mezú (6) y Pablo Rojas (6); Éder Steer (5). D.T.: José Manuel Willi Rodríguez.

Partido: Aceptable.

Cambios en Once Caldas: César Amaya (SC) por Luis Sinisterra (28 ST), Johan Carbonero (SC) por Yesus Cabrera (30 ST) y Hárrison Henao (SC) por Faber Cañaveral (36 ST).



Cambios en Jaguares: Léiner Escalante (5) por Kevin Londoño (18 ST), Juan Camilo Roa (SC) por Danilson Córdoba (27 ST) y Juan Sebastián Villota (SC) por Alexis Hinestroza (34 ST).



Goles de Once Caldas: Yesus Cabrera (14 ST) y Edder Farías (33 ST).



Goles de Jaguares: no hubo.



Amonestados Once Caldas: Yesus Cabrera (42 PT), Luis Sinisterra (2 ST) y Yonni Hinestroza (9 ST).



Amonestados Jaguares: Danilson Córdoba (42 PT), kevin Londoño (8 ST) y Ramón Córdoba (44 ST).



Expulsados: no hubo.



Figura: Yesus Cabrera (7).

Estadio: Palogrande.

Asistencia: 7.000 espectadores aproximadamente.

Taquilla: no suministrada.

Árbitro: Leonard Mosquera (6).



RAMÓN ANDRÉS SALAZAR VALLEJO

Para EL TIEMPO

Manizales