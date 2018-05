Once Caldas festejó en casa: ganó 1-0 a Deportes Tolima

Con su pensamiento puesto en la clasificación, Deportes Tolima visitó a Once Caldas, al que le había ganado el pasado 11 de abril, en Manizales, en la fecha 14 de la Liga. La idea de los dirigidos por Alberto Gamero era marcar la diferencia, en procura de cerrar la llave con su cupo directo a la semifinal, pero cayó por la mínima diferencia en Manizales.



Los primeros minutos de competencia fueron parejos, ambos daban señales de querer el triunfo, quizás ello permitió ver aproximaciones en las dos porterías, sin embargo, los caldenses se mostraron más incisivos, así empezaron a inquietar al portero Álvaro Montero.

La visita enseñaba cierta fisura en el medio campo, situación aprovechada por el local en sus llegadas sin efectividad, por un difícil terreno afectado por la lluvia, que no permitía rodar cómodamente la pelota, incluso, los futbolistas tomaron precauciones en sus deslices y robos de pelota para no arriesgar su integridad.



El agua caía incesante sobre la grama del estadio Palogrande, lo que provocó deterioro en el compromiso y lo que debió ser un vibrante encuentro despertó los bostezos del público; solo algunas jugadas aisladas trataron de superar el letargo, una de las cuales estuvo en los pies de Ángelo Rodríguez, quien no pudo ganarle el duelo a José Fernando Cuadrado, luego de un error del central Sebastián Palma.

El arranque del segundo tiempo conservó la misma historia, si bien el ‘blanco’ pretendió imponerse, el césped seguía poniendo limitantes, aunque ya había escampado.



Pero al minuto nueve del complemento, una desatención de los defensores ‘pijaos’ fue aprovechada por César Amaya, quien tras una asistencia de cabeza del defensor Diego Peralta, alojó con su parietal la pelota en el cordel protegido por Montero.



La anotación de Amaya, infló la camiseta de los manizaleños, quienes vivieron momentos intensos, que pudieron ampliar el marcador.



El ‘vinotinto y oro’ entendió la necesidad de empatar, evidencia de su presencia en los predios de Cuadrado, que con la atajada de la noche le ahogó el festejo a Rafael Robayo.

El ibaguereño se acercaba, no obstante, el cafetero se zafó del angustioso momento e revirtió la situación, incluso, generó un penal a través de Luis Sinisterra, acción ignorada por el árbitro Wilmar Roldán.



Los tolimenses vivían una amarga realidad, contexto que los llevó a hacer presión alta y a meter a su rival en su propia área, sin embargo, Cuadrado hizo de las suyas y permanentemente salió airoso y le alcanzó para ser la figura del encuentro, al evitar la igualdad que le permite ir con cierta tranquilidad a sus compañeros a definir la serie.



Tolima, en el compromiso que dará a conocer al tercer semifinalista del campeonato colombiano, recibirá el próximo domingo 20 de mayo a Once Caldas, a las 5:15 p.m.

Síntesis

Once Caldas 1 – 0 Deportes Tolima



Once Caldas: José Fernando Cuadrado (7); Yonni Hinestroza (6), Diego Peralta (6), Sebastiián Palma (6) y Geisson Perea (6); Mauricio Restrepo (6) y Hárrison Henao (6); Luis Sinisterra (7), Yesus Cabrera (7) y César Amaya (7); Édder Farías (5).D.T.: Hubert Bodhert.



Tolima: Álvaro Montero (6); Nilson Castrillón (6), Julián Quiñones (5), Luis Payares (5) y Danovis Banguero (6); Carlos Rentería (6) y Rafael Robayo (6); Sebastián Villa (6), Yohandry Orozco (6) y Omar Albornoz (6); Ángelo Rodríguez (6). D.T.: Alberto Gamero.



Partido: Aceptable.



Cambios en Once Caldas: Segio López (SC) por Yesus Cabrera (23 ST), Ray Vanegas (SC) por César Amaya (24 ST) y Marcelino Carreazo (SC) por Luis Sinisterra (42 ST).



Cambios en Tolima: Fainer Torijano (6) por Julián Quiñones (1 ST), Robín Ramírez (6) por Yohandry Orozco (18 ST) y Cleider Álzate (SC) por Omar Albornoz (36 ST).



Gol de Once Caldas: César Amaya (9 ST).



Goles de DeportesTolima: No hubo.



Amonestados Once Caldas: No hubo.



Amonestado Deportes Tolima: Danovis Banguero (20 ST).



Expulsados: No hubo



Figura: José Fernando Cuadrado (7).



Estadio: Palogrande.



Asistencia: 9500 espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Wilmar Roldán (5).







RAMÓN ANDRÉS SALAZAR VALLEJO

Para EL TIEMPO

Manizales.