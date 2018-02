Once Caldas volvió a celebrar: ganó 1-0 a Huila en el Palogrande

Once Caldas y Huila, necesitados del triunfo, a razón de su lucha por no descender en la temporada 2018, se encontraron en el estadio Palogrande de Manizales con el deseo de sumar tres puntos. El ‘blanco’ finalmente logró imponerse con la mínima diferencia.



Los primeros dos minutos de juego fueron de dominio para el visitante, que tuvo igual número de aproximaciones al pórtico custodiado por José Fernando Cuadrado, todo por las desatenciones de la zaga local, la cual entró desconcentrada, actitud contagiada al resto del grupo, que intentaba, aunque con desaciertos, perdieron permanentemente el balón en el medio campo, lo dejaban salir de las líneas laterales y hubo malas entregas, mientras el ‘bambuquero’ generaba ideas, ante un rival desubicado.

El huilense puso en apuros al caldense, evidente en su fútbol frontal, con despliegues por las bandas, que dejaba lucir el mal momento de los orientados por Hubert Bodhert, quienes intentaron acomodarse, pero sufrieron con la insistencia de los dirigidos por Néstor Cravioto.

La etapa complementaria le sirvió de aliciente a los cafeteros, que recompusieron el camino, incluso adelantaron sus líneas, y el ingreso de Luis Sinisterra por Sergio López, dinamizaron el medio campo.



El buen arranque de los manizaleños rindió sus frutos al minuto 11 del segundo tiempo, cuando Édder Farías, luego de una confusión de la defensa ‘opita’ y del arquero Geovanni Banguera, abrió el marcador con una pelota rastrera que lentamente se anidó en el fondo de la red.

No se jugó tan bonito, pero se hizo lo que se tenía que hacer. No me gustó que no se fue tan creativo



“Creo que el resultado de hoy tiene un significado muy grande. Encontramos un equipo que vino a presionar desde el minuto cero hasta el minuto 90 y eso nos complicó un poco las cosas, No se jugó tan bonito, pero se hizo lo que se tenía que hacer. No me gustó que no se fue tan creativo”, dijo Bodhert.



Después de la anotación del venezolano, el ‘barcino’ puso el pie en el acelerador, en procura de llegar a la paridad, sin embargo, quedó expuesto, situación que por poco termina con otro tanto en contra, gracias a un cabezazo del central Geisson Perea, quien posterior a un centro reventó la pelota en el travesaño protegido por Banguera.



Huila estuvo cerca del empate, varios tiros libres, las aproximaciones, los achiques y algunas atajadas de Cuadrado evitaron la igualdad del partido, para un Huila que mereció empatar, inclusive, ganar.

Sabíamos que iba a ser difícil. Tenemos que mejorar el tema de la puntería. Los goleadores tienen momentos, así que hay que seguir trabajando. Nos está faltando la puntada final



“Sabíamos que iba a ser difícil. Tenemos que mejorar el tema de la puntería. Los goleadores tienen momentos, así que hay que seguir trabajando. Nos está faltando la puntada final”, dijo Cravioto.



Once Caldas, con 12 puntos asume el liderato de la Liga y continúa en su lucha por no descender. Medellín con el mismo puntaje del ‘albo’, lo persigue en la segunda posición.

Síntesis

Once Caldas 1 – 0 Huila



Once Caldas: José Fernando Cuadrado (6); Yonni Hinestroza (6), Miguel Nazarit (7), Geisson Perea (5) y David Gómez (6); Mauricio Restrepo (6) y Luis Sierra (5); Sergio López (5), Yesus Cabrera (6) y Ray Vanegas (6); Édder Farías (7).

D.T.: Hubert Bodhert.



Huila: Geovanni Banguera (6); Elvis Perlaza (6), Andrés Felipe Correa (5), Eddie Segura (6) y Carlos Andrés Ramírez (6); Ronaldo Tavera (6) y Michael Ordóñez (6); Diego Gómez (6), Andrés Amaya (6) y Edward López (6); Omar Duarte (5)

D.T.: Néstor Cravioto



Partido: Aceptable.



Cambios en Once Caldas: Luis Sinisterra (6) por Sergio López (1 ST), Faber Cañaveral (SC) por Ray Vanegas (31 ST) y José Luis Moreno (SC) por David Gómez (34 ST).



Cambios en Huila: Freyn Figueroa (SC) por Michael Ordóñez (25 ST), Jorge Ramos (SC) por Omar Duarte (27 ST) y Deyman Cortés (SC) por Diego Gómez (38 ST).



Gol de Once Caldas: Edder Farías (11 ST).



Goles de Huila: No hubo.



Amonestados Once Caldas: Luis Sierra (7 ST), José Luis Moreno (41 ST), José Fernando Cuadrado (45 ST) y Geisson Perea (49 ST).



Amonestados Huila: Michael Ordóñez (21 ST), Elvis Perlaza (23 ST) y Jorge Ramos (45 ST).



Expulsados: No hubo.



Figura: Miguel Nazarit (7).



Estadio: Palogrande.



Asistencia: 10.000 espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Diego Escalante (5).







Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales