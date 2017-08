Once Caldas se hunde en la Liga II, perdió 0-2 contra Bucaramanga

Angustia, fue la palabra clave con la cual, Once Caldas y Bucaramanga iniciaron su encuentro valido por la sexta fecha de la Liga, pues llegaron sedientos de una victoria, como consecuencia de sus flojas campañas. Finalmente se impuso el ‘auriverde’, gracias a las brillantes actuaciones de James Aguirre y Franco Arizala.



Los primeros instantes del encuentro fueron parejos, con respecto a la posesión de la pelota, sin embargo, el local trató de instalarse del lado ‘búcaro’, pero se encontró con un medio campo sólido y con salida ofensiva, contexto que permitió a la visita, algunas aproximaciones hacia el marco custodiado por José Fernando Cuadrado.

El ‘blanco’ presentaba cierto desorden táctico, no obstante, generó la movida más destacada del compromiso, al minuto 22 del primer tiempo, cuando Gilberto García le puso un centro preciso a Edder Farías, que de cabezazo exigió al portero Aguirre, quien envió la pelota al tiro de esquina.



Por lesión, los ‘canarios’ tuvieron que retirar a Henry Obando, sustituido por Lewis Ochoa; luego del cambio, el club santandereano se puso en ventaja, posterior a que García derribara en su área a Franco Arizala, acción sancionada como pena máxima y concretada por el propio afectado, que celebró su primer gol en Colombia, después de retornar del fútbol mexicano.

Si bien los cafeteros terminaron competitivamente mejor, las constantes atajadas de Aguirre evitaron su empate y tuvieron que irse al descanso con el marcador en contra. Los caldenses tuvieron falencias en la zona de recuperadores, quizás esta circunstancia causó la salida de Jaime Córdoba reemplazado por Faber Cañaveral.



Tras el inicio de la segunda mitad, el ‘albo’ estuvo a punto de igualar las acciones, pero Aguirre se ratificaba figura, al detenerle un remate a Michael Ortega; el guardameta volvió a lucirse, porque fue exigido una vez más: en esta ocasión, Johan Arango vio que su disparo directo fue desviado.Aguirre pareció invulnerable, incluso volvió a detenerle otro lance a Ortega, que lució impotente ante la eficacia del cuida palos.

“Durante la semana quisimos trabajar un 4-3-1-2 para hacernos más fuertes atrás, sabíamos que Once Caldas iba a parar un 4-2-3-1, con dos bandas abiertas y un armador, pero sin regreso”, precisó el preparador de arqueros y técnico interino, Oscar Serrano.



Francisco Maturana, preocupado mandó a la cancha a Ernesto Álvarez por Farías, infortunadamente para él, la estrategia de Serrano, los nervios, la presión y la impotencia le pasaron factura a sus dirigidos, quienes recibieron otro tanto de Arizala, asistido perfectamente por Harlin Suárez.



“Simplemente quería dar la cara, pero no me siento en condiciones de discutir de fútbol con ustedes, hoy me ganaron”, dijo Maturana a los medios de comunicación en la rueda de prensa.



Atlético Bucaramanga recibirá a Cortuluá, en la fecha siete de la Liga, el próximo sábado 12 de agosto, a las 3:15 p.m.; ese mismo día, a las 5:30 de la tarde, Once Caldas visitará a Rionegro Águilas.

Síntesis

Once Caldas 0 – 2 Atlético Bucaramanga



Once Caldas: José Fernando Cuadrado (5); Gilberto García (4), Dávinson Monsalve (5) Marcos Acosta (5) y David Gómez (5); Hárrison Henao (4) y Jaime Córdoba (4); Sergio López (5), Michael Ortega (5) y Johan Arango (5); Edder Farías (6).

D.T.: Francisco Maturana.



Atlético Bucaramanga: James Aguirre (8), Henry Obando (SC), Marlon Torres (6), Jéison Palacios (6) y Fabio Rodríguez (6); Harlin Suárez (7), Gabriel Gómez (7), Bryan Rovira (7); John Pérez (6), Sergio Romero (5) y Franco Arizala (8).

D.T. (e): Oscar Serrano.



Partido: Intenso.



Cambios en Once Caldas: Faber Cañaveral (5) por Jaime Córdoba (1 ST), Ernesto Álvarez (SC) por Edder Farías (27 ST).



Cambios en Atlético Bucaramanga: Lewis Ochoa (6) por Henry Obando (32 PT), José Cortés (SC) por Sergio Romero (20 ST) y Yulián Mejía (SC) por John Pérez (37 ST).



Goles de Once Caldas: No hubo.



Goles de Atlético Bucaramanga: Franco Arizala (35 PT y 28 ST).



Detalle en Atlético Bucaramanga: Franco Arizala marcó gol de pena máxima (35 PT).



Amonestados Once Caldas: Gilberto García (34 PT), José Fernando Cuadrado (35 PT) y Jaime Córdoba (43 PT).



Amonestados Atlético Bucaramanga: Jéison Palacios (7 ST).



Expulsados: No hubo.



Figura: Franco Arizala (8).



Estadio: Palogrande.



Asistencia: espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Lisandro Castillo (6).



RAMÓN ANDRÉS SALAZAR

Para EL TIEMPO

Manizales