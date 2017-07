Pálido empate en el Palogrande: Once Caldas 0-0 Patriotas

Once Caldas y Patriotas saltaron al gramado del estadio Palogrande por su primera victoria en la Liga, contexto presagiador de en un compromiso netamente ofensivo, pero firmaron un pálido empate sin goles.

Francisco Maturana no ha tenido el arranque esperado, pues el antecedente deportivo del mundialista con sus dirigidos registraba dos derrotas consecutivas: Una en la Copa y la otra en la Liga, situación por la cual necesitaba ganarle a los boyacenses, en la segunda jornada del balompié colombiano.Pocas emociones tuvo el arranque del compromiso, incluso las aproximaciones a las porterías fueron prácticamente nulas y solamente una llegada de Ernesto Álvarez trató de darle un poco de alegría al encuentro, al minuto 21 de la etapa inicial, sin embargo el delantero dilapidó lo que pudo ser su debut soñado en Colombia.

Los detalles del juego en Palogrande entre Once Caldas y Patriotas. https://t.co/CuFu9tKNFs pic.twitter.com/56D0h2qMQz — Once Caldas S.A. (@oncecaldas) 16 de julio de 2017

La llegada del paraguayo sirvió de incentivo para el ‘blanco’ porque empezó a someter a su rival, que se defendía con todo, inclusive, Álvaro Villete le detuvo un remate a Hánsel Zapata, acción repetitiva instantes después, cuando contuvo un disparo a quemarropa de Sergio López; una nueva oportunidad se le presentó de cabeza a Álvarez, quien vio como Villete se convertía en figura, gracias a las constantes atajadas del portero, el gran responsable del 0-0, en el encuentro.

La etapa complementaria mostró la misma tónica, evidenciado en una movida que por poco pone en ventaja al conjunto cafetero, entre tanto el visitante trataba de controlar las embestidas de su contrincante, función que cumplió asertivamente.

“Nosotros estamos trabajando día a día para construir un equipo que gane partidos, no partido y en esa dirección estamos dando alguna ventaja. Esto se construye paso a paso”, comentó Maturana.



La labor de los de Tunja plasmó su cometido, a causa de un bajón en las revoluciones de ataque de los de Manizales, que empezaron a ceder terreno y a lucir sin ideas, a razón del desgaste físico y el desconcierto ante la falta de efectividad, que sentencio la paridad sin goles.



“Creo que hicimos un buen trabajo, llegamos a buscar un resultado positivo y nos llevamos un punto. Había expectativa en la ciudad por lo que iba a mostrar el Once hoy”, dijo el entrenador de Patriotas, Diego Corredor



Patriotas recibirá a Cortuluá, en la tercera fecha de la Liga, el próximo martes 18 de julio, a las 6:00 p.m.; al día siguiente, Once Caldas visitará a Cali, a las 8:00 de la noche.

Síntesis

Once Caldas 0 – 0 Patriotas



Once Caldas: José Fernando Cuadrado (6); Gilberto García (6), Dávinson Monsalve (6), José Ramírez (6) y Marcos Acosta (6); Hárrison Henao (5) y Faber Cañaveral (5); Hánsel Zapata (7), Sergio López (6) y Johan Arango (6); Ernesto Álvarez (7).

D.T.: Francisco Maturana.



Patriotas: Álvaro Villete (7); Jesús Murillo (6), Danilo Arboleda (7), Óscar Cabezas (6) y Julián Pretel (6); Rafael Robayo (6) y Larry Vásquez (6); Edgardo Rito (6), Larry Angulo (6) y Mauricio Gómez (6); Edis Ibargüen (6).

D.T.: Diego Corredor



Partido: Aceptable.



Cambios en Once Caldas: Elkin Soto (SC) por Sergio López (30 ST) y Jerry Ortíz (SC) por Hánsel Zapata (41 ST).



Cambios en Patriotas: Maicol Medina (SC) por Larry Vásquez (34 ST), Carlos Mosquera (SC) por Edgardo Rito (38 ST) y Duman Herrera (SC) por Edis Ibargüen (48 ST)



Goles: No hubo.



Amonestados Once Caldas: Sergio López (1 ST).



Amonestados Patriotas: Larry Angulo (33 PT), Óscar Cabezas (7 ST) y Maicol Medina (44 ST).



Expulsados: No hubo.



Figura: Álvaro Villete (7).



Estadio: Palogrande.



Asistencia: 7.800 espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Gustavo González (7).



RAMÓN SALAZAR

Para EL TIEMPO

Manizales