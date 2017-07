Once Caldas empató con Medellín: 0-0 en el Palogrande de Manizales

Once Caldas y Deportivo Independiente Medellín cerraron la jornada del sábado en la cuarta fecha de la Liga II e igualaron 0-0. Aunque no hubo celebraciones en el estadio Palogrande, fue una destacada actuación de las dos escuadras que contaron con varias posibilidades de quedarse con los tres puntos.

De entrada, se vio un encuentro con buen ritmo y ambición de los dos equipos. Édinson Toloza fue el primero en aparecer para el rojo con un disparo de media distancia que evacuó José Fernando Cuadrado. La respuesta de los blancos fue rápida: Edder Farías desaprovechó el error de Yulián Gómez y envió el balón por encima del arco.

Johan Arango también probó desde afuera, sin éxito. La más claras se dieron después del minuto 21 en una acción colectiva entre Jonathan Lopera, Toloza y John Hernández, quien remató al cuerpo de Cuadrado. Después, fue Marcos Acosta el que pudo abrir el marcador para el cuadro local, pero se topó con la excelente respuesta de David González.Con el correr del reloj, el conjunto visitante se tomó confianza y Juan Fernando Quintero se conectó con el delantero nariñense, que contó con dos chances para anotar y en ambas falló en la definición. Por el lado del blanco, Michael Ortega y Arango no aparecieron y eso influyó en su escasa presencia en los predios de González.

La etapa inicial, favorable para el ‘poderoso’, terminó sin tantos. Para el arranque del segundo tiempo, los dos directores técnicos hicieron modificaciones: Francisco Maturana envió a Sergio López y Julián Guillermo por Ernesto Álvarez y Faber Cañaveral, respectivamente. Juan José Peláez se inclinó por Hernán Hechalar en lugar de Daniel Cataño.



Toloza fue el más insistente para DIM y otro intentó suyo estuvo a punto de convertirse en un golazo, sin embargo, el esférico se fue levemente desviado. El elenco de Manizales manejó más la pelota y tuvo en Arango a su hombre más peligroso con tres ocasiones en las que el guardameta antioqueño salvó a su escuadra de la caída.

El encuentro creció en emociones con oportunidades de lado y lado. Hechalar entró bien en el cotejo y Eduard Atuesta tardó para pegarle en el área de Cuadrado. Al 33, Quintero cobró mal un tiro libre y propició el contragolpe de los dueños de casa, que concluyó Elkin Soto, quien dilapidó la opción de convertirse en el héroe.



Caldas creció en la etapa complementaria con Arango más protagonista, pero el cancerbero paisa fue la gran figura de la noche. Medellín, por su parte, no hizo valer la superioridad que mostró en algunos pasajes y sumó seis puntos, por cinco de los del blanco blanco.

Alineaciones probables

Once Caldas 0 – 0 Deportivo Independiente Medellín



Once Caldas: José Fernando Cuadrado (6); Gilberto García (5), José Ramírez (5), Dávinson Monsalve (5), Marcos Acosta (6); Harrison Henao (5), Faber Cañaveral (5); Michael Ortega (5), Johan Arango (6); Ernesto Álvarez (4) y Edder Farías (4).

Cambios: Sergio López (5) por Ernesto Álvarez (1 ST), Julián Guillermo (6) por Faber Cañaveral (1 ST) y Elkin Soto por Edder Farías (32 ST).

D.T.: Francisco Maturana.



Deportivo Independiente Medellín: David González (8); Jonathan Lopera (6), Andrés Mosquera (6), Santiago Echeverría (6), Yulián Gómez (6); Eduard Atuesta (6), Didier Moreno (6), John Hernández (6); Daniel Cataño (5), Juan Fernando Quintero (6); Édinson Toloza (6).

Cambios: Hernán Hechalar (6) por Daniel Cataño (1 ST), Leonardo Castro por Édinson Toloza (34 ST) y Daniel Restrepo por John Hernández (38 ST).

D.T.: Juan José Peláez.



Goles: no hubo.



Amonestados Once Caldas: Marcos Acosta (12 PT), Johan Arango (37 PT), Michael Ortega (31 ST) y Dávinson Monsalve (37 ST).



Amonestados de Medellín: Eduard Atuesta (4 ST) y Santiago Echeverría (43 ST), de Medellín.



Expulsados: no hubo.



Figura: David González (8).



Estadio: Palogrande.



Asistencia: 20.000 espectadores, aproximadamente.



Taquilla: no fue suministrada.



Partido: bueno.



Árbitro: Andrés Rojas (7).





