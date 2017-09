Once Caldas no pudo con Equidad, empataron 0-0 en el Palogrande

En el estadio Palogrande de Manizales, Once Caldas y Equidad no pasaron de un empate a ceros, en encuentro por la fecha 11 de la Liga II-2017. Los primeros minutos del partido, ambos equipos se estudiaron más de lo que proponían , el orden de sus líneas fue la prioridad para no brindar espacios al rival.

En el trámite del partido primó la circulación del balón sin trascendencia en las dos áreas. Solo hasta el minuto 18, en el que el lateral izquierdo ‘asegurador’, Andrés Correa, desbordó y tiró un centro hacia atrás que no encontró destinatario.

Sería la banda izquierda del ‘blanco-blanco’ la protagonista de la primera etapa, ya que fue aprovechada con un centro de Diego Valoyes que no tuvo mayor peligro y otras incursiones de Correa sin consecuencia.



Al 36 se acercó la visita con un remate de larga distancia de Valoyes que José Cuadrado controló en dos tiempos. Más allá de eso, no hubo mayor accionar y el primer tiempo se acabó con un largo bostezo de los pocos hinchas en el Palogrande.



La segunda etapa inicio con un rechazo de Correa que por poco se le cuela al arquero de Equidad, Cristian Bonilla, y se convertía en el blooper del partido.

Los ‘aseguradores’ se empezaron animar y al 18 tuvieron una oportunidad clara de irse arriba en el marcador. Stalin Motta bajó la esférica en el área y Jean Carlos Blanco remató, pero la oportuna salida de Cuadrado salvó el arco del ‘albo’. Volcados al ataque, solo dos minutos pasaron para que Carmelo Valencia ingresara al área rival y ante la salida del arquero pusiera un pase atrás que Blanco disparó desviado con el arco a disposición.



Con más intenciones que elaboración de juego el encuentro pasó a ser de ida y vuelta, pero en los metros finales se careció de movilidad y precisión en los dos equipos. En la fecha 12, Once Caldas visita a Jaguares, mientras que Equidad recibe a Cortuluá en el estadio de Techo.

Síntesis

Once Caldas 0-0 Equidad



Once Caldas: José Fernando Cuadrado (8); Gilberto García (5), José Ramírez (5), Marcos Acosta (5), Luis Carlos Murillo (4); Julián Guillermo (5); Jesús David Marimón (6), Faber Cañaveral (5); Sergio López (6); Hánsel Zapata (5), Ernesto Álvarez (5).

D.T.: Francisco Maturana.



Equidad: Cristian Bonilla (6); Jhon Álex Cano (5), Francisco Nájera (6), Jeider Riquett (5), Andrés Correa (7); William Parra (5), Alejandro Mahecha (5), Stalin Motta (6); Jean Carlos Blanco (5), Diego Valoyes (6), Carmelo Valencia (5).

D.T.: Luis Fernando Suárez.



Cambios Once Caldas: Jerry Ortíz (5) por Faber Cañaveral (1 ST).



Cambios en Equidad: Neider Barona (5) por Diego Valoyes (14 ST), Brayner de Alba (s.c.) por Jean Carlos Blanco (28 ST), Andrés Restrepo (s.c.) por William Parra (40 ST).



Goles: no hubo.



Amonestados: José Ramírez (42 PT) en Once Caldas.



Expulsados: no hubo.



Figura: José Fernando Cuadrado (8).



Estadio: Palogrande.



Asistencia: 2mil espectadores aproximadamente.



Taquilla: no suministrada.



Partido: malo.



Árbitro: Diego Escalante (7).





FUTBOLRED