Omar Pérez fue presentado como refuerzo del Patriotas Boyacá

Este lunes Patriotas Boyacá presentó al argentino Omar Pérez como su flamante refuerzo para la temporada 2018. El exSanta Fe llegará por un año al equipo de Tunja y espera “darlo todo” para hacer una histórica campaña. En el Auditorio de Indeportes Boyacá fue realizada la ceremonia.



“Ojalá pueda aportar lo que sé para que se consiga algo para la institución, ojalá fuera un título. Vengo en busca de algo importante, el fútbol me ha dado mucho, esta es mi pasión y necesitaba un espacio donde pueda ser feliz. La tranquilidad de mi familia iba a ser fundamental para aceptar este reto y aquí me ayudaron para que ellos estén felices”, indicó el volante de armado que está próximo a cumplir 37 años.

El argentino le agradeció al “técnico y dirigentes” de su nuevo equipo por “la confianza y motivación que me dan. Agradezco a los que confían en mi estado, les aseguro que todavía puedo (jugar) y acepto este desafío sin ningún temor”.

Pérez también se refirió a su nuevo entrenador, Diego Corredor: “Ahora me tengo que ‘reventar’ para ganarme un lugar. El técnico fue el primero que me llamó y eso me motiva a trabajar para ganarme esa confianza. Él sabrá dónde ubicarme, cómo ubicarme y sobre todo cuándo ubicarme. Vengo con la mejor disposición y con mucha confianza”.

Familia Patriotas, damos la bienvenida a Omar Pérez @chipakero #10 de nuestro Club. De parte de los directivos del nuestro Club, patrocinadores, jugadores, hinchas pic.twitter.com/IWnv983EMR — Patriotas Boyacá S.A (@patriotasboySA) 22 de enero de 2018

“La historia de Santa Fe siempre ha sido muy bonita, sobre todo por el cariño que me han dado siempre, pero hay que darle vuelta a la página. Ahora quiero darlo todo para que Patriotas pueda ganar, me puede salir bien o mal, pero ofrezco todo para conseguirlo”, concluyó Pérez, quien este martes se unirá al resto del grupo boyacense para iniciar con los entrenamientos.

Redacción Futbolred