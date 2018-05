Feroz pugna en el fútbol genera 'ruido de sables' en la Dimayor

La presidencia de Jorge Perdomo en la Dimayor vuelve a estar en peligro, tal como ocurrió en la víspera de la elección de dirigentes para el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, que desembocó en la reelección de Ramón Jesurún como el zar del fútbol colombiano, el pasado 14 de febrero.

Este martes se reunirá en Bogotá un grupo de presidentes que lo encabezarían Rodrigo Rendón, del Real Cartagena; José Augusto Cadena, del Cúcuta Deportivo, y Eduardo Méndez, del Unión Magdalena, quienes al parecer contarían con el apoyo de Boyacá Chicó, Junior, Barranquilla, Equidad, Once Caldas, Atlético de Cali, Quindío y Popayán, según supo este lunes en la noche EL TIEMPO de versiones recogidas con varios dirigentes consultados. Al encuentro fue invitado el presidente del Deportes Tolima Fortaleza y Tigres.



Ante las versiones de que ya existiría una carta firmada por 19 o 24 presidentes exigiendo la salida de Perdomo, ninguno de los presidentes con los que habló EL TIEMPO aceptó haberla suscrito. Para sacar a Perdomo de la presidencia se necesitan 19 de 36 votos de los clubes.



Esta pugna es la continuación de las recientes diferencias existentes entre Perdomo, Jesurún y Álvaro González Alzate, presidente de la Difútbol (División Aficionada).

El último episodio de este enfrentamiento se produjo con el envío de una carta a la Conmebol por Perdomo, en la cual asegura que González Alzate no tenía por qué recibir, por su cargo en el fútbol colombiano, la suma de 50.000 dólares de esa entidad, según lo reveló la auditoría forense que se ha llevado a cabo en la entidad rectora del fútbol suramericano.



“El argumento que varios han puesto a rodar en mi contra es haber tenido la osadía de denunciar ante la Conmebol, como si la corrupción y la moral no fueran la bandera del fútbol, más después de los escándalos del Fifagate. No quisiera pensar que el presidente Jesurún esté en la cabeza de esta confabulación”, declaró Perdomo públicamente.



La reunión de los clubes para revisar “políticas y manejos” de la Dimayor está citada este martes a las 10 a. m. en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol.



