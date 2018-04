América nombra a tres portugueses en el cuerpo técnico

04 de abril 2018 , 11:46 a.m.

América de Cali presentó este miércoles a su nuevo cuerpo técnico, conformado por los portugueses Pedro Felicio Santos (DT), Mauro Rodrigues Sousa Bastos (Asistente) y Ricardo Ribeiro de Andrade (Preparador Físico) para dirigir al equipo profesional en lo que resta de la Liga I-2018; sin embargo, la misión principal de los lusos es ayudar a formar y mejorar las categorías menores del club, con vinculación hasta noviembre de este año.

En rueda de prensa, el presidente escarlata, Tulio Gómez, también confirmó que Jersson González acompañará a los portugueses en la dirección interina del equipo principal, además de manejar el equipo Sub-20 élite y continuar con el equipo femenino. Además, nombró a Harold Lozano como nuevo Director Deportivo del cuadro escarlata.



“No estamos improvisando con esta apuesta. Este es un cuerpo técnico con curso Uefa, que está capacitado; no los hemos traído por baratos; pero nos estamos tomando el tiempo para traer el cuerpo técnico que dirigirá a partir de junio, porque los candidatos están ocupados”, contó Tulio Gómez antes de presentar su nuevo proyecto con hombres que ya trabajaron en las categorías menores de Millonarios.



La idea es que Santos, Rodrigues y Ribeiro “restructuren nuestras divisiones menores, que formen jugadores. Ellos vienen inicialmente para luchar por meternos a cuartos de final, y si no nos alcanza pues entonces que podamos sumar una buena cantidad de puntos”, aseguró el dirigente.



Por su parte Pedro Felicio Santos, quien asumirá como entrenador encargado, habló de su experiencia en el fútbol. “Si experiencia es tener entrenos, los tengo; si mi experiencia da para estar en América, no lo creo, pero es un lindo reto. Pocos clubes tienen la grandeza de América, pero llevo trabajando desde los 20 años como entrenador, así como Zidane lleva siete años y dirige al Real Madrid, sin querer compararme con él. Es una honra estar acá y trabajar en este proyecto”.

“Tenemos un diagnóstico claro del equipo, si no, no estábamos aquí. Hemos visto más de diez partidos, hemos trabajado día y noche y por eso aceptamos. Ahora viene trabajar semana a semana. Prometo que el sábado, contra Chicó, mostraremos un buen juego y con actitud. Tenemos dos sesiones de entrenamientos para mejorar”, remató el portugués.



REDACCIÓN FUTBOLRED