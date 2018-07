Los ocho hechos que marcan el inicio de la Liga

El fútbol colombiano empezó este viernes con la primera fecha de la Liga II. Aquí, los ocho hechos a tener en cuenta para este nuevo campeonato.

Los líos del calendario: desde el desayuno se sabe cómo será el almuerzo dicen las abuelas, y como es costumbre el calendario volverá a ser un completo desorden. En la primera fecha se programaron partidos desde el viernes 20 de julio hasta el miércoles, se reprogramaron dos encuentros; a Santa Fe, que jugó el jueves, en Uruguay, representando a Colombia en la Copa Suramericana, le toca jugar hoy en Tunja; mientras, Nacional, que juega un amistoso en Estados Unidos, se enfrentará el miércoles a Tolima con mucho más tiempo de descanso. Dicen que el torneo debe acabar el 9 de diciembre, amanecerá...



Favoritos en el papel: tras la sorpresa que dio Tolima en el primer semestre al vencer a Nacional en su casa, es complicado hablar de favoritos en la Liga. Sin embargo, por la nómina y los refuerzos, Nacional y Cali pican en punta para ser los equipos por vencer. Los antioqueños contarán en su nómina con Yerson Candelo, Déiver Machado (refuerzos), Dayro Moreno, entre otros; los ‘azucareros’ tendrán a Macnelly Torres (refuerzo), Nicolás Benedetti, José Sand y una estructura sólida para pelear el campeonato.

Macnelly dejó a Nacional y ahora estará con el Cali. Foto: EFE

Descenso, en la mira: los equipos Leones (103 puntos), Boyacá Chicó (106), Alianza Petrolera (116), Atlético Huila, Once Caldas, Pasto y La Equidad (120) están amenazados por el fantasma del descenso. Serán 19 fechas y 57 puntos en juego para hacer el mayor esfuerzo durante el campeonato y no perder la categoría. Huila y Once Caldas, cuarto y octavo, respectivamente, en el primer semestre fueron los equipos que más descontaron unidades y se alejaron de los últimos dos lugares, los cuales sentencian a los clubes a jugar en la B.



Pocos movimientos: el mercado de fichajes de mitad de año no estuvo marcado por grandes contrataciones. El equipo que más se reforzó fue el Boyacá Chicó, con 12 jugadores, pero en líneas generales entre los equipos tradicionales no hubo demasiados movimientos. Los movimientos más sorpresivos y polémicos fue la contratación de Macnelly Torres que pasó de Nacional al Cali, y la de Juan Camilo Angulo que pasó de América al Cali.



Figuras ausentes: la llegada de Cristian Marrugo y Gabriel Hauche a Millonarios y la de Yerson Candelo a Nacional (todos provenientes de México) tal vez sea la única referencia de figuras que llegan al fútbol colombiano. Restando la salida de Yimmi Chará del Junior, el resto de referentes como Teófilo Gutiérrez, Dayro Moreno, Macnelly Torres se mantienen vigentes en una Liga que carece de grandes nombres este semestre.



Nuevos técnicos: el uruguayo Guillermo Sanguinetti, técnico de Independiente Santa Fe y el ecuatoriano Octavio Zambrano, de Independiente Medellín, son los extranjeros que se estrenarán en el fútbol colombiano. Carlos Mario Hoyos, DT de Atlético Bucaramanga, y Jorge Luis Bernal, DT de Rionegro Águilas, son los estrategas locales que regresan a la Liga. El resto de entrenadores permanecen en sus respectivos clubes.

Guillermo Sanguinetti ya dirigió en Colombia: estuvo en el Cúcuta Deportivo entre 2012 y 2013 y ahora lo hace con Santa Fe. Foto: Efraín Patiño / Archivo EL TIEMPO

Las copas, a la vista: Nacional en la Copa Libertadores, Millonarios, Santa Fe, Cali y Junior en la Copa Suramericana son los equipos colombianos que tendrán actividad internacional, además de los compromisos internos. Además, estos equipos sumado a América, Medellín y Jaguares empezarán su actividad en la Copa Colombia (torneo que reúne a los equipos de la A y la B) ya que por ganar un lugar en las copas internacionales fueron sembrados en la fase de octavos de final, la cual se iniciará este semestre.



Campeón disminuido: Deportes Tolima estrenará su título en la primera fecha contra su rival en la final (Nacional). Pero ahora no contará con las dos máximas figuras de aquel partido: Sebastián Villa y Ángelo Rodríguez, el primero emigró a Argentina para seguir su carrera en Boca Juniors, mientras que el delantero se fue para el Minnesota United, en Estados Unidos. En reemplazo llegaron Andrés ‘Manga’ Escobar y Jorge Luis Ramos, dos nombres que en el papel no cumplen con el mismo nivel de dos de las figuras del campeonato del Tolima.



DEPORTES