'Nos ofrecieron a Berbatov, Ronaldinho, Forlán': Presidente de América

En las últimas horas ha trascendido en redes sociales la versión de que el jugador búlgaro Dimitar Berbatov, de amplia trayectoria y reconocimiento mundial, estaría negociando su llegada al América de Cali. El presidente del América, Tulio Gómez, le dijo a EL TIEMPO que esas versiones son falsas, y que al jugador búlgaro, como a otros jugadores de renombre internacional, se los están ofreciendo al club diferentes empresarios, sin iniciar negociaciones.

“Lo de Berbatov no es cierto. No estamos negociando. Lo que pasa es que los empresarios ponen a mover esas versiones. Sí nos han ofrecido cantidad de jugadores, estrellas: a Ronaldinho, a Forlán, a Pisculichi, a la ‘Foca’ Farfán, al 'Queso' Fernández… Jugadores muy importantes, pero han sido solo eso, ofrecimientos”, aclaró Gómez.



El presidente del América aseguró que cualquier decisión de la llegada de un jugador de renombre dependerá de lo que solicite el DT Hernán Torres y de los presupuestos del club. Decisión que, dice, se tomaría solo hasta el próximo lunes, después de los partidos de pretemporada.



“Si Hernán (Torres) me dice que quiere un jugador de renombre de esos que nos han estado ofreciendo y nos da el presupuesto, nos damos la pela, pero si traemos a un jugador de renombre, que mueva el torniquete, tiene que ser porque de adapta a lo que quiere el técnico”, dijo Tulio Gómez, quien agregó que no necesariamente contratarían a una estrella como las que se han mencionado, pero tampoco lo descartó.

Bervatov, que es el más reciente jugador que han acercado al club, es un futbolista internacional de 35 años, que ha jugado en el Bayer Leverkusen alemán, en el Manchester United y en el Mónaco, entre otros.

DEPORTES