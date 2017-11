Ya no habrá sistema VAR en las finales del fútbol colombiano

La implementación del sistema de videoarbritraje VAR (árbitro asistente de video) en las finales del fútbol colombiano, tal como lo anunció a mediados de octubre Jorge Perdomo, presidente de la Dimayor, no se implementará debido a la falta de tiempo y se seguirá trabajando para ponerlo en las instancias finales del próximo torneo.



Así lo informó Iván Novella, gerente de la Dimayor, al término de una rueda de prensa realizada este miércoles en la sede de Colfútbol, en la que también estuvieron Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana Fútbol, Jorge Perdomo, presidente de la Dimayor y Saúl Zambrano, coordinador de Licenciamiento de Clubes, en la que se explicaron otros temas relacionados con este requisito a los clubes del fútbol por parte de la Fifa.

“Íbamos muy adelante, logramos una autorización de la Ifab, que es una entidad con sede en Gales, adscrita a la Fifa. Ya habíamos delegado a Iván Novella e Imer Machado y habíamos garantizado para apropiar los recursos para los dos partidos finales y la etapa previa, pero lo que sucedió en el partido de River Plate nos pone a pensar, es un error en el que la Conmebol tenía cifrada todas sus esperanzas para que todo saliera bien. El presidente Ramón Jesurún me ha pedido que reanalicemos el tema para saber si vamos a seguir trabajando en su implementación”, argumentó Perdomo en la rueda de prensa.

Licenciamiento de clubes

Perdomo insistió en la implementación del Licenciamiento por parte de los clubes del fútbol colombiano y enfatizó en que es obligatorio cumplir tanto con el reconocimiento deportivo por parte de Coldeportes como con el Licenciamiento de clubes, de los cuales ya hay 15 que cumplen con esa norma.

La implementación del #VAR ya no se hará para las finales de @LigaAguila,continuamos con el proceso para próximos campeonatos: Iván Novella — DIMAYOR (@Dimayor) 1 de noviembre de 2017

Perdomo indicó que el Licenciamiento es importante para los clubes, ya que sin este requisito no podrán participar en torneos locales e internacionales.



El licenciamiento es un mecanismo que la Fifa está implementando para asegurar que los equipos de fútbol cumplan con unos requisitos mínimos que aumenten la calidad del espectáculo, la fortaleza de los clubes y el desarrollo y formación de deportistas.



“El licenciamiento de clubes califica cinco criterios: deportivo, infraestructura, jurídico y financiero. En síntesis, lo que se busca es mejorar el proceso formativo y de desarrollo de jugadores, la calidad en la construcción, iluminación y grama de los estadios y campos de entrenamiento, la organización y profesionalización de los clubes, las buenas prácticas legales de los clubes y la solidez y las garantías financieras de los respectivos clubes”, recordó Perdomo.

“La implementación de la norma no tiene que ver con el tema de reconocimiento deportivo, es algo complementario. Es obligatorio cumplir con los dos requisitos, es un tema de las autoridades del fútbol internacional, en este caso la Conmebol. En este proceso es fundamental advertir que los equipos han estado atentos a la colaboración”, agregó Perdomo.



El directivo sí aclaró que hay puntos críticos como la infraestructura de algunos equipos. “Salvo Tigres que no acreditó el trabajo en divisiones menores. Todos conocemos la infraestructura que tiene Huila y Jaguares, donde no hay iluminación.

El tema de La Equidad es la ausencia de un generador de emergencia que es un requisito exigido para competencias internaciones que es solucionable”, explicó.



Con respecto al tema del descenso, Perdomo aclaró que un tema recurrente en esta etapa del torneo ya que hay varios equipos grandes involucrados. Perdomo especificó que las fecha 19 y 20 se van a jugar el mismo día y a la misma hora, solo para los equipos que estén involucrados en el descenso.



“Si es necesario poner vuelos chárter para poner los equipos visitantes en la sede del rival, lo haremos, con el fin de que la huelga de pilotos de Avianca no nos afecte, como ya lo ha hecho en varias de las fechas”, dijo Perdomo.



El dirigente además agregó que “este año tenemos equipos grandes involucrados, tenemos dos opciones que estamos trabajando con la gerencia deportiva que tenemos a final de este mes; una hace referencia a la eliminación del promedio y la otra es que el club que ascienda pueda construir su propio promedio.

