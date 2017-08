Nicolás Gallo vuelve a dirigir este fin de semana

El juez caldense Nicolás Gallo fue designado para dirigir el domingo el partido entre Barranquilla y Real Cartagena, en el estadio Roberto Meléndez, de Barranquilla.



Gallo pitó el encuentro entre Medellín y Millonarios, en la primera fecha de la Liga, y tuvo una muy floja actuación. El club visitante presentó una protesta formal por su trabajo.

Ese día, Gallo dejó de sancionar un penalti muy claro a favor de Millonarios, por una mano de Andrés Mosquera, y anuló un gol legítimo de David Mackalister Silva. El penalti con el que el DIM empató el partido también fue protestado, pero los analistas consideraron que la sanción fue correcta.

Millonarios empató 1-1 en su visita al estadio Atanasio Girardot frente a Independiente Medellín. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

Cabe recordar que la Dimayor no designa ni evalúa los jueces. Esa función corresponde a la Comisión Arbitral. Sin embargo, es necesario aclarar que la Comisión no puede suspender a los jueces, porque no hay un vínculo laboral con ellos.



El castigo que aplica la Comisión es dejar de nombrar al juez por algunas fechas y luego, ponerlo a trabajar en otros torneos, como la Copa Colombia o la B. Gallo estuvo cuatro jornadas por fuera.



